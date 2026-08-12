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Квартиры в Черногории

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10 617 объектов найдено
Квартира в Donja Lastva, Черногория
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Квартира
Donja Lastva, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Количество этажей 5
В живописном районе Донья Ластва, расположенном в городе Тиват, запланировано строительство …
$136,540
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Квартира 3 спальни в Херцег-Нови, Черногория
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Квартира 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Этаж 2/5
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$735,322
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Многоуровневые квартиры 2 спальни в Тиват, Черногория
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Многоуровневые квартиры 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Площадь: 152 м2Спальни: 2Ванные комнаты: 2 + 1Гаражное пространствоПросторная двухэтажная кв…
$1,14 млн
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Многоуровневые квартиры 6 спален в Херцег-Нови, Черногория
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Многоуровневые квартиры 6 спален
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 334 м²
Апартаменты Duplex Savina, Херцег НовиПлощадь: 334 м2 (211 м2 + 123 м2 террасы)Спальни: 6Ван…
Цена по запросу
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Квартира 3 спальни в Радовичи, Черногория
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Квартира 3 спальни
Радовичи, Черногория
Количество спален 3
Площадь 111 м²
Luštica Bay - Ваш новый дом под лучами Адриатического солнца в окружении величественной крас…
$359,793
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Аталанта
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Квартира 2 спальни в Бечичи, Черногория
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Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
Количество спален 2
Площадь 144 м²
Продается квартира в районе Бечичи, недалеко от центра города Будва. Квартира расположена в …
$360,929
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
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Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Продаётся красивая, комфортабельная квартира в самом сердце Средневекового Старого города Бу…
$288,049
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Студия в Бечичи, Черногория
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Студия
Бечичи, Черногория
Площадь 42 м²
Этаж 9/11
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$152,717
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
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Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/4
Уютная квартира с 2 спальнями расположена на 1 черногорском этаже (2-й) в 4-этажном доме. У…
$136,622
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Кондо в Община Андриевица, Черногория
UP UP
Кондо
Община Андриевица, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Исключительные отели в долинах Колашин - Инвестируйте в роскошь и отдых в ЧерногорииОписание…
$210,575
НДС
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Застройщик
Kolasin Valleys
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Кондо в , Черногория
UP UP
Кондо
, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Исключительные отели в долинах Колашин - Инвестируйте в роскошь и отдых в ЧерногорииОписание…
$173,753
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Застройщик
Kolasin Valleys
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Пентхаус 7 комнат в Кавач, Черногория
Пентхаус 7 комнат
Кавач, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
Этаж 3/3
$738,237
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Двухкомнатная квартира 71,51 м2 в новом комплексе с бассейном — Дубовица, Будва | Нет 3% нал…
$276,467
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Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Отличная двухкомнатная квартира в Дженовичах, недалеко от комплекса Портонови. Квартира сост…
$242,471
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Montenegro Properties
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Квартира 3 спальни в Черногория
Квартира 3 спальни
Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Современные квартиры высокого качества на линии фронта, просторные апартаменты Рафаиловичи в…
$946,791
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Двухкомнатная квартира 71,06 м2 в новом комплексе с бассейном — Дубовица, Будва | Нет 3% нал…
$274,727
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 1
Двухкомнатная квартира 70,48 м2 в новом жилом комплексе с бассейном и видом на море - Дубови…
$276,685
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/5
МестонахождениеРасположенная в одном из самых желанных жилых районов Тивата, эта квартира на…
$233,339
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Квартира 1 спальня в Черногория
Квартира 1 спальня
Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Квартиры для продажи в комплексе Kalista Residence, комплекс Kolasin Kalista Residence состо…
$144,480
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Montenegro Properties
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Квартира 3 спальни в 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Черногория
Квартира 3 спальни
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Удобно расположенное всего в нескольких минутах ходьбы от моря, это здание с бассейном являе…
$488,983
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Montenegro Properties
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Квартира 3 спальни в Черногория
Квартира 3 спальни
Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 152 м²
Новые квартиры на продажу в Петроваце Доступные единицы: Р4 - 152 кв. м - 3 спальни Ключевые…
$519,581
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Квартира 1 спальня в Кумбор, Черногория
Квартира 1 спальня
Кумбор, Черногория
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Современный жилой комплекс в Херцег-Нови с видом на Бока-Которский залив Представляем нов…
$404,513
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Квартира в Будва, Черногория
Квартира
Будва, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1/5
Квартира площадью 26 м2 расположена на 1 этаже 5-этажного дома без лифта, ниже магистрали, в…
$127,172
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Квартира 1 спальня в Черногория
Квартира 1 спальня
Черногория
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Роскошный комплекс в Бечичи, Черногория, — это уникальная инвестиционная возможность с высок…
$318,987
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2
Продается новая однокомнатная квартира площадью 42,33 м2, расположенная на втором этаже совр…
$166,071
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Студия 1 комната в Улцинь, Черногория
Студия 1 комната
Улцинь, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Откройте для себя отличную возможность владеть функциональной квартирой-студией в самом серд…
$51,837
НДС
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Квартира 2 спальни в Luštica Bay Golf Course, Черногория
Квартира 2 спальни
Luštica Bay Golf Course, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Первый этаж включает гостиную с кухонной зоной, ванную комнату и открытую террасу с летней к…
$202,272
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Montenegro Properties
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Квартира 1 комната в Петровац, Черногория
Квартира 1 комната
Петровац, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Спокойствие. Качество. Захватывающие виды. Добро пожаловать в ваш идеальный прибрежный побег…
$180,353
НДС
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Вторая очередь строительства включает жилой дом на 12 квартир, выполненный в современном арх…
$167,006
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Квартира 1 спальня в 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Черногория
Квартира 1 спальня
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Давайте познакомим вас с этим фантастическим новым жилым комплексом в Которском заливе Черно…
$162,743
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Montenegro Properties
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Типы недвижимости в Черногории

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