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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Morinj, Черногория
2
1
58 м²
Срочная продажа! Квартира с одной спальней 58 кв. метров в комплексе LAVENDER BAY в небольшо…
€153,000
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First Realty
Языки общения: English
+38268535723
Maxelagin7@yandex.ru
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
2
1
70 м²
Просторная двухкомнатная квартира расположена в тихой части Будвы, недалеко от Средней начал…
€180,000
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Leo Estate
Языки общения: English
+38268751122
office@leoestate.com
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
1
58 м²
Уникальная возможность! Роскошная дизайнерская квартира в современном жилом комплексе в райо…
€159,500
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Агентство
Tesseris Monte
Языки общения: English
+38269616664
tesseris.monte@gmail.com
Квартира 2 спальни
Пржно, Черногория
2
110 м²
Новый дом с красивым видом. Площадь: 45 м2 Квартира полностью меблирована. Квартира располож…
€299,000
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Агентство
Tesseris Monte
Языки общения: English
+38269616664
tesseris.monte@gmail.com
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
3
85 м²
Продается новая шикарная квартира с дизайнерским ремонтом. Дом 2020 года постройки, находитс…
€320,000
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Tesseris Monte
Языки общения: English
+38269616664
tesseris.monte@gmail.com
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
1
1
40 м²
Квартира расположена на отличном месте, в 200 метрах от Старого города Будвы и пляжей. В а…
€132,000
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Агентство
Leo Estate
Языки общения: English
+38268751122
office@leoestate.com
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
2
115 м²
Добро пожаловать в этот уникальный пентхаус, расположенный на углу здания, примыкающем к пре…
€470,000
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Агентство
Tesseris Monte
Языки общения: English
+38269616664
tesseris.monte@gmail.com
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1
80 м²
Добро пожаловать в роскошный мир Порто Монтенегро! Это место, где совершаются мечты, где эле…
€680,000
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Tesseris Monte
Языки общения: English
+38269616664
tesseris.monte@gmail.com
Квартира 3 спальни
Бечичи, Черногория
3
108 м²
Отличное предложение для жизни на побережье! Квартира в Бечичи с прекрасным расположением в…
€280,000
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Tesseris Monte
Языки общения: English
+38269616664
tesseris.monte@gmail.com
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
2
86 м²
Квартира площадью 86м2, находится на восьмом этаже девятиэтажного современного дома. Перед д…
€226,000
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Tesseris Monte
Языки общения: English
+38269616664
tesseris.monte@gmail.com
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
1
1
41 м²
Квартира расположена в отличном месте, в 10 минутах ходьбы от моря и Старого города Будвы. …
€120,000
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Leo Estate
Языки общения: English
+38268751122
office@leoestate.com
Квартира 1 спальня
Котор, Черногория
1
1
49 м²
Квартира расположена на первом этаже здания, которое не будет построено, и будет закончено в…
€91,205
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Агентство
Leo Estate
Языки общения: English
+38268751122
office@leoestate.com
Квартира с балконом, с видом на море
Мелинье, Черногория
48 м²
4/4
А7-040. Роскошные двухуровневые апартаменты на линии фронта, Meljine, Herceg NoviПродается! …
€275,000
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Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
1
1
60 м²
Квартира расположена на втором этаже совершенно нового комплекса в Герцег-Нови в 100 метрах …
€173,768
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Агентство
Leo Estate
Языки общения: English
+38268751122
office@leoestate.com
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Доброта, Черногория
3
2
75 м²
На продажу предлагаем уникальную стильную квартиру с двумя спальнями площадью 75 кв метров. …
€250,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English
+38268535723
Maxelagin7@yandex.ru
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с мебелью
Бечичи, Черногория
2
1
50 м²
12/16
А4-1557. Одна Спальня Квартира в Бечичи с Панорамным видом на море.Продается красивая 1-комн…
€235,000
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Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
2
1
72 м²
Квартира расположена в роскошном жилом комплексе с удобствами пятизвездочного отеля, на трет…
€143,160
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Агентство
Leo Estate
Языки общения: English
+38268751122
office@leoestate.com
Квартира 1 ванная с парковкой, с балконом, с видом на море
Игало, Черногория
1
74 м²
A9-808. Новый комплекс в Игало Продается новая квартира в новом комплексе. Строительство за…
€156,000
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Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
2
1
77 м²
Красивая светлая, просторная, без мебели квартира у моря, расположенная на побережье залива …
€340,000
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Агентство
Leo Estate
Языки общения: English
+38268751122
office@leoestate.com
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
1
1
23 м²
4/4
Отличная однокомнатная квартира на продажу. Он полностью оборудован для проживания или сдачи…
€58,000
2
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Бечичи, Черногория
1
1
45 м²
1/10
Комплекс премиум класса на первой линии Адриатического моря. Сдача комплекса-конец 2023 год…
€218,000
2
1
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бечичи, Черногория
3
1
81 м²
КВАРТИРА С 2 СПАЛЬНЯМИ В БЕЧИЧИ Площадь квартиры: 80м2 (64м2 квартира + 16м2 балкон). …
€120,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Тиват, Черногория
2
1
2
Роскошная квартира, расположенная в здании Ксения, Порто Монтенегро, Тиват. Эксклюзивная …
€650,000
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Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
2
65 м²
NUM 4870 Двухкомнатная квартира на продажу в Будве. Квартира 65м2 и расположена на 4 этаже. …
€162,000
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Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
2
63 м²
NUM 4859 A two-bedroom apartment for sale in Budva on 6 floors with an area of 63 m2. …
€193,000
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Квартира 1 комната
Бечичи, Черногория
1
44 м²
Продаются односпальные (44-45 кв.м.) и двуспальные (55-62 кв.м.) квартиры в новом доме в Бе…
€118,800
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Квартира 4 спальни
Игало, Черногория
4
4
213 м²
Эта удивительная вилла с бассейном расположена в Звинье и предлагает фантастический вид на з…
€395,000
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Квартира 1 спальня с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Будва, Черногория
2
1
34 м²
2
Продается квартира в Будве в новом доме Продается полностью оборудованная квартира в нов…
€111,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Рафаиловичи, Черногория
3
1
90 м²
5/5
Stunning two-bed apartment for sale in Rafailovici Excellent rental potential Ful…
€245,000
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Будва, Черногория
2
1
58 м²
4/6
Без комиссии агентства! Будванская ривьера, район Бечичи. Новый жилой комплекс в популярном…
€134,534
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