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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Бечичи

Бечичи, Черногория
от
$214,074
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10
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ID: 27266
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In CRM: 2259
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Дата обновления: 05.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Деревня
    Бечичи

О комплексе

Новый современный жилой комплекс в Бечичи, в живописном экологически чистом месте, с уникальным городским ландшафтом. Удаленность от городского шума, а также обилие растительности создаёт атмосферу для отдыха и спокойствия. Архитекторы спроектировали здание так, что почти каждая квартира имеет вид на море, горы и город.

Квартиры продаются в чистовой отделке со встроенной сантехникой. Высота потолков-2,85, панорамные окна. К услугам жильцов бассейн на крыше, где можно принимать солнечные ванны и наслаждаться отличным видом на море, крытая подземная парковка на 69 мест с индивидуальными кладовками и уютный внутренний двор с беседкой и местом для роштиля. 

Для жильцов комплекса на парковочные места будет установлена система SingleUp, позволяющая размещать несколько машин на одном парковочном месте.

Особенность комплекса в том, что он находится в 10 минутах от набережной Бечичи, в непосредственной близости от ключевой инфраструктуры и развлечений. Для прогулок и отдыха набережная протяженностью 7 км, 3 больших пляжа в пешей доступности. До старого города Будвы по набережной 20 минут пешком. До аэропорта Тиват 30 минут на машине, до аэропорта Подгорицы 1 час.
 

Пример апартамента с одной спальней вы можете найти здесь.

Местонахождение на карте

Бечичи, Черногория

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Бечичи
Бечичи, Черногория
от
$214,074
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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