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Продажа новостроек в Общине Бар

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Апарт - отель Парк Резиденс
Апарт - отель Парк Резиденс
Бар, Черногория
от
$108,820
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
PARK Residence - новый элитный многофункциональный комплекс. Для жизни. Для отдыха. Для инвестирования. Комплекс состоит из 3-х блоков: Блок А- состоит из жилых квартир различных типов. Блок В - с 1-го по 5-й этаж разместился 4-х звездочный отель, с жилыми апартаментами - с 6-го по 8-й …
Агентство
Риэлтор без границ
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Многоквартирный жилой дом Поле
Многоквартирный жилой дом Поле
Полье, Черногория
от
$74,168
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Квартиры в строящемся доме надежно отго застройщика. Окончание строительства - декабрь 2024 года. Местоположение: г. Бар, Поле. К покупке доступны квартиры с 1 и 2 спальнями. В продаже 5 типов квартир. Квартиры с видом на город и горы. Площадь квартир от 40,16-72,93 м2. …
Агентство
Риэлтор без границ
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Жилой комплекс Sveti Luka
Жилой комплекс Sveti Luka
Печурице, Черногория
от
$103,336
Площадь 42–112 м²
6 объектов недвижимости 6
В элитном поселке, прямо на первой морской линии, на территории Барской ривьеры построен комплекс апартаментов SV. Luka. Поселок состоит из 4-звездочных отелей, современных частных вилл и имеет собственную бухту с кристально чистой водой. Морской воздух, теплое солнце и вода благотворно сказ…
Застройщик
Montenegro Sun Realty
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Резиденция Emerald Residence
Резиденция Emerald Residence
Сусташ, Черногория
от
$77,942
Количество этажей 11
Площадь 36–73 м²
6 объектов недвижимости 6
Создатели ЖК «Эмеральд Резиденс», убеждены в том, что жить в наши дни в Черногории попринципу «Мой Дом — моя Крепость» — это не современно. Люди хотят новых, более гармоничных отношений как с природой, так и между собой. Для этого мы выносим пространство квартиры за ее стены, реализуя конце…
Застройщик
Emerland Residence
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На карте
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