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PARK Residence - новый элитный многофункциональный комплекс.
Для жизни. Для отдыха. Для инвестирования.
Комплекс состоит из 3-х блоков:
Блок А- состоит из жилых квартир различных типов.
Блок В - с 1-го по 5-й этаж разместился 4-х звездочный отель, с жилыми апартаментами - с 6-го
по 8-й …
Квартиры в строящемся доме надежно отго застройщика.
Окончание строительства - декабрь 2024 года.
Местоположение: г. Бар, Поле.
К покупке доступны квартиры с 1 и 2 спальнями.
В продаже 5 типов квартир.
Квартиры с видом на город и горы.
Площадь квартир от 40,16-72,93 м2.
…
В элитном поселке, прямо на первой морской линии, на территории Барской ривьеры построен комплекс апартаментов SV. Luka. Поселок состоит из 4-звездочных отелей, современных частных вилл и имеет собственную бухту с кристально чистой водой. Морской воздух, теплое солнце и вода благотворно сказ…
Создатели ЖК «Эмеральд Резиденс», убеждены в том, что жить в наши дни в Черногории попринципу «Мой Дом — моя Крепость» — это не современно.
Люди хотят новых, более гармоничных отношений как с природой, так и между собой. Для этого мы выносим пространство квартиры за ее стены, реализуя конце…