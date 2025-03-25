Жилой комплекс Horizon — эксклюзивный квартал в Luštica Bay

Horizon — эксклюзивный квартал в Luštica Bay.



Откройте для себя уникальное пространство, где утро начинается с солнца над морем, а день наполняется тишиной гольф-полей, раскинувшихся до горизонта.



Horizon — это уединённый и престижный жилой квартал, расположенный на вершине холма с захватывающим панорамным видом на Адриатическое море и горизонт. На территории предусмотрен бассейн, зона для отдыха, сад.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

• Минимальный первый взнос - всего 20%

• Беспроцентная рассрочка платежа на 4 года с ежеквартальными платежами

• Переезжайте или начните получать доход от аренды после сдачи недвижимости

• Управляйте планом платежей, получая доход от аренды за три года до последнего платежа.



Здесь каждый дом спроектирован так, чтобы вписываться в природный ландшафт и дарить ощущение гармонии с окружающей средой. Просторные террасы, средиземноморская архитектура с использованием местного камня, ландшафтные сады с оливковыми и лимонными деревьями, а также бассейны-инфинити делают этот квартал настоящим воплощением стиля и комфорта.

Приобретая апартаменты в Horizon, Вы получаете эксклюзивный стиль жизни, получая:

- доступ к пляжам и бассейнам

- клиентский сервис, охрана и видеонаблюдение

- трансфер до набережной и парковок

- доступ к программе аренды

- скидки на проживание в отеле 5* The Chedi

- клубный дом: вступительный взнос и 3 года членства включены в стоимость

- услуги премиум-класса, такие как спа, марина для яхт, тренажерный зал, рестораны, магазины

- круглогодичное управление недвижимостью

- парковка: 25-летняя аренда одного парковочного места в подземном гараже.

Luštica Bay — это масштабный проект, который предлагает уникальный образ жизни у моря с развитой инфраструктурой и высоким уровнем сервиса:

• Уникальные виды на Адриатику и Бока-Которскую бухту

• Пять пляжей, поле для гольфа на 18 лунок (в процессе строительства), марина для яхт

• Архитектура в средиземноморском стиле, просторные планировки, высокое качество отделки

• 3 международных аэропорта поблизости.

Комплекс спланирован как город-клуб, который объединит людей со всего мира, увлеченных гольфом, яхтингом, водными видами спорта или просто желающих красивого, элегантного отдыха в окружении нетронутой природы и чистейшего моря.



Особенности проекта:

-Инфраструктура города

-Собственные пляжи

-Бассейны и SPA -центры

-Роскошная набережная с мариной для яхт, ресторанами и магазинами

-Отель The Chedi

-Международная школа, медицинские центры, центр талассотерапии, конференц-центр и другие объекты инфраструктуры, предлагающие комфортный отдых в течении всего года.





Это первый настоящий эко проект, который придерживается стандартов LEED Silver сертификата. Это город с неповторимой архитектурой, сочетающей в себе традиционные и современные элементы.

Выберите свой стиль жизни!

