Жилой комплекс Sky Apartments in Montenegro, Becici

Продаются 3 пентхауса в Бечичах на 7 этаже с панорамным видом на море

Премиальная локация в близи лучшего песчаном пляже Черногории в окружении 5 звездных отелей.

Три пентхауса занимают целиком этаж. Из каждого индивидуальный выход на крышу. На крыше на всю площадь апартамента можно оборудовать пространство для отдыха и жизни, включая душ/туалет, мини кухню, летнюю гостиную, зону для загара и , при желании, джакузи.

Пентхаусы можно приобрести по-отдельности или все вместе, и использовать как мини отель. В этом случае можно перепланировать зону крыши как место для завтрака и отдыха туристов.

Очень хорошая инвестиция как для личного использования с дальнейшей перепродажей со значительным приростом цены, так и для небольшого бизнес проекта для сезонной сдачи в аренду.

Срок сдачи 2026 год

Пентхаус 1

Количество спален -1

Общая площадь - 92 м2

Площадь одного уровня - 46 м2

Цена 195 000 евро

Пентхаус 2

Количество спален -2

Общая площадь - 140 м2

Площадь одного уровня - 70 м2

Цена 275 000 евро

Пентхаус 3

Количество спален -2

Общая площадь - 120 м2

Площадь одного уровня - 60 м2

Цена 225 000 евро



Вся инфраструктура, магазины, рестораны находятся в шаговой доступности.

Бечичи - лучший пляж в Черногории и самое комфортное место для проживания в зимнее время и для летнего отдыха.

Возможность приобрести место в гараже за дополнительную плату.

Завершение строительства в 2026 году.