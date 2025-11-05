  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Boreti
  4. Жилой комплекс Sky Apartments in Montenegro, Becici

Жилой комплекс Sky Apartments in Montenegro, Becici

Boreti, Черногория
от
$224,703
НДС
от
$2,443/м²
;
7
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 32936
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 25.11.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Деревня
    Boreti

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

О комплексе

Продаются 3 пентхауса в Бечичах на 7 этаже с панорамным видом на море 
Премиальная локация в близи лучшего песчаном пляже Черногории в окружении 5 звездных отелей.
Три пентхауса занимают целиком этаж. Из каждого индивидуальный выход на крышу. На крыше на всю площадь апартамента можно оборудовать пространство для отдыха и жизни, включая душ/туалет, мини кухню, летнюю гостиную, зону для загара и , при желании,  джакузи.
Пентхаусы можно приобрести по-отдельности или все вместе, и использовать как мини отель. В этом случае можно перепланировать зону крыши как место для завтрака и отдыха туристов. 
Очень хорошая инвестиция как для личного использования с дальнейшей     перепродажей со значительным приростом цены, так и для небольшого бизнес проекта для сезонной сдачи в аренду.
Срок сдачи 2026 год

Пентхаус 1
Количество спален -1
Общая площадь - 92 м2
Площадь одного уровня -  46 м2
Цена 195 000 евро

Пентхаус 2 
Количество спален -2
Общая площадь - 140 м2
Площадь одного уровня -  70 м2
Цена 275 000 евро

Пентхаус 3
Количество спален -2
Общая площадь - 120 м2
Площадь одного уровня -  60 м2
Цена 225 000 евро


Вся инфраструктура, магазины, рестораны находятся в шаговой доступности.

Бечичи - лучший пляж в Черногории и самое комфортное место для проживания в зимнее время и для летнего отдыха.
Возможность приобрести место в гараже за дополнительную плату.
Завершение строительства в 2026 году.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 92.0
Цена за м², USD 2,442
Цена квартиры, USD 224,703
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 120.0 – 140.0
Цена за м², USD 2,161 – 2,263
Цена квартиры, USD 259,272 – 316,889

Местонахождение на карте

Boreti, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый дом, полностью готова к проживанию.
Бар, Черногория
Цена по запросу
Многоквартирный жилой дом
Бар, Черногория
от
$160,204
Жилой комплекс РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ В ПРЕКРАСНОЙ ЛОКАЦИИ ТИВАТА
Donja Lastva, Черногория
Цена по запросу
Жилой комплекс Новый ЖК ROYAL CENTRAL RESIDENCE в самом центре Будвы
Будва, Черногория
от
$230,447
Жилой комплекс
Donja Lastva, Черногория
от
$159,841
Вы просматриваете
Жилой комплекс Sky Apartments in Montenegro, Becici
Boreti, Черногория
от
$224,703
НДС
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Апарт - отель Парк Резиденс
Апарт - отель Парк Резиденс
Апарт - отель Парк Резиденс
Апарт - отель Парк Резиденс
Апарт - отель Парк Резиденс
Показать все Апарт - отель Парк Резиденс
Апарт - отель Парк Резиденс
Бар, Черногория
от
$108,820
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
PARK Residence - новый элитный многофункциональный комплекс. Для жизни. Для отдыха. Для инвестирования. Комплекс состоит из 3-х блоков: Блок А- состоит из жилых квартир различных типов. Блок В - с 1-го по 5-й этаж разместился 4-х звездочный отель, с жилыми апартаментами - с 6-го по 8-й …
Агентство
Риэлтор без границ
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Показать все Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый коттеджный поселок в пригороде Тивата
Тиват, Черногория
от
$394,765
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Новый закрытый коттеджный поселок из 30 домов в 6 км от центра города Тиват, в поселке Кавач.  Общая площадь комплекса – 23 000 м2. Все дома имеют панорамный вид на Тиватский залив.   На продажу предложены следующие дома: • двухэтажный таунхаус (A), площадью 120 м2 и собственным участк…
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс ШИКАРНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В ТИВАТЕ!
Жилой комплекс ШИКАРНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В ТИВАТЕ!
Жилой комплекс ШИКАРНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В ТИВАТЕ!
Жилой комплекс ШИКАРНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В ТИВАТЕ!
Жилой комплекс ШИКАРНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В ТИВАТЕ!
Показать все Жилой комплекс ШИКАРНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В ТИВАТЕ!
Жилой комплекс ШИКАРНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В ТИВАТЕ!
Тиват, Черногория
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ "ПОД КЛЮЧ" БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Удобства: ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПРЕМИАЛЬНОГО КЛАССА состоит из 18 домов с подземным паркингом. 94 парковочных места в подземном паркинге, 1 этаж коммерческих помещений. Закрытая территория, охрана, видеонаблюдение, …
Агентство
GATE Realty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
Сколько приносит краткосрочная аренда в Черногории: считаем прибыль на реальных объектах
05.11.2025
Сколько приносит краткосрочная аренда в Черногории: считаем прибыль на реальных объектах
С 2020 по 2025: сколько зарабатывают и сколько тратят семьи в Черногории — официальный обзор
29.10.2025
С 2020 по 2025: сколько зарабатывают и сколько тратят семьи в Черногории — официальный обзор
Как иностранцу купить квартиру в Черногории — поговорили с экспертом
08.10.2025
Как иностранцу купить квартиру в Черногории — поговорили с экспертом
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
Показать все публикации