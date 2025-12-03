  1. Realting.com
  Черногория
  Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Черногории

Подгорица
2
Херцег-Нови
4
Рисан
2
Община Будва
41
Жилой комплекс на первой линии моря в Черногории! Рассрочка! Взнос всего 10%! Управление всемирной сетью отелей
Жилой комплекс на первой линии моря в Черногории! Рассрочка! Взнос всего 10%! Управление всемирной сетью отелей
Жилой комплекс на первой линии моря в Черногории! Рассрочка! Взнос всего 10%! Управление всемирной сетью отелей
Жилой комплекс на первой линии моря в Черногории! Рассрочка! Взнос всего 10%! Управление всемирной сетью отелей
Жилой комплекс на первой линии моря в Черногории! Рассрочка! Взнос всего 10%! Управление всемирной сетью отелей
Жилой комплекс на первой линии моря в Черногории! Рассрочка! Взнос всего 10%! Управление всемирной сетью отелей
Рафаиловичи, Черногория
от
$304,845
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
1 объект недвижимости
Роскошный комплекс на первой линии моря — Рафаиловичи, Будва 📍 Локация: Бечичи, Будва, Черногория 🏗️ Площадь комплекса: 40 800 м² 🏢 Формат: 142 резиденции и 154 гостиничных номера ✨ Надежный застройщик с успешными проектами в Черногории. Идеальное сочетание уюта, сервиса и инвестици…
Агентство
DOO "MNG BUILD"
Показать контакты
Агентство
DOO "MNG BUILD"
Языки общения
English, Русский, Latviešu, Српски
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс всего 350 метров от моря в Бечичи в рассрочку
Жилой комплекс всего 350 метров от моря в Бечичи в рассрочку
Жилой комплекс всего 350 метров от моря в Бечичи в рассрочку
Жилой комплекс всего 350 метров от моря в Бечичи в рассрочку
Жилой комплекс всего 350 метров от моря в Бечичи в рассрочку
Жилой комплекс всего 350 метров от моря в Бечичи в рассрочку
Бечичи, Черногория
от
$144,778
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 7
2 объекта недвижимости
Продажа квартир у моря в Бечичи — всего 350 метров от набережной! Квартиры в новом комплексе всего в 350 метрах от лазурного побережья Бечичи, рядом с лучшими пляжами, ресторанами и престижными отелями Splendid и Iberostar 4*. Здесь сочетается атмосфера курорта и комфорт городской жизни —…
Агентство
DOO "MNG BUILD"
Показать контакты
Агентство
DOO "MNG BUILD"
Языки общения
English, Русский, Latviešu, Српски
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс с бассейном и закрытой территорией, Тиват, Котор. РАССРОЧКА!
Жилой комплекс с бассейном и закрытой территорией, Тиват, Котор. РАССРОЧКА!
Жилой комплекс с бассейном и закрытой территорией, Тиват, Котор. РАССРОЧКА!
Жилой комплекс с бассейном и закрытой территорией, Тиват, Котор. РАССРОЧКА!
Жилой комплекс с бассейном и закрытой территорией, Тиват, Котор. РАССРОЧКА!
Жилой комплекс с бассейном и закрытой территорией, Тиват, Котор. РАССРОЧКА!
Тиват, Черногория
от
$118,139
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Квартиры в рассрочку с первым взносом 50%. В продаже 2-спальные квартиры, 51.19м² с видом на горы или с видом на море, NEXUS в Каваче( Тиват) в рассрочку или за полную сумму. Новый жилой комплекс в Каваче (Тиват) современный дом на 43 квартиры, с закрытой территорией. Дополнительно: два…
Агентство
DOO "MNG BUILD"
Показать контакты
Агентство
DOO "MNG BUILD"
Языки общения
English, Русский, Latviešu, Српски
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Флайт
Жилой комплекс Флайт
Жилой комплекс Флайт
Жилой комплекс Флайт
Жилой комплекс Флайт
Жилой комплекс Флайт
Boreti, Черногория
от
$166,469
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Площадь 53–67 м²
2 объекта недвижимости
Можно купить в ипотеку от банка на 5 или 7 лет!! Внимание! Квартиры в этом комплексе можно купить в ипотеку от банка (для граждан России и нерезидентов Черногории тоже есть программы). Преимущества покупки сейчас: - Близкая сдача дома - конец 2023 года - Черногория – готовит…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
52.8 – 67.0
178,227 – 266,295
Агентство
VIP REALTY CLUB
Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата
Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата
Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата
Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата
Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата
Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата
Тиват, Черногория
от
$754,199
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Новый эксклюзивный проект современных роскошных вилл в одном из самых перспективных районов побережья — всего в 6 км от центра Тивата, в поселке Кавач. Это место, где продуманный дизайн, высокие стандарты строительства и впечатляющие панорамные виды создают уникальное пространство для жизни …
Агентство
VALUE.ONE
Показать контакты
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С В НОВОМ ПРЕМИАЛЬНОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ
Жилой комплекс РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С В НОВОМ ПРЕМИАЛЬНОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ
Жилой комплекс РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С В НОВОМ ПРЕМИАЛЬНОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ
Жилой комплекс РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С В НОВОМ ПРЕМИАЛЬНОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ
Жилой комплекс РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С В НОВОМ ПРЕМИАЛЬНОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ
Жилой комплекс РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С В НОВОМ ПРЕМИАЛЬНОМ ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ
Тиват, Черногория
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  "ПОД КЛЮЧ" БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Удобства: Новый жилой комплекс с уникальным архитектурным дизайном, разработанным знаменитым международным бюро Businessart, имеет концепцию о современного, комфортного и при этом эстетически привлекательного…
Агентство
GATE Realty
Показать контакты
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Бар, Черногория
от
$122,293
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 10
Площадь 38–76 м²
3 объекта недвижимости
Новый роскошный жилой комплекс. Футуристическое архитектурное решение с элементами классического дизайна, который создает его уникальность. Опираясь на традиции и заглядывая в будущее, данный проект не только удивляет, но и идеально вписывается в невероятный ландшафт Черногории. Круглосуточн…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
37.5 – 55.0
121,635 – 153,527
Квартира 2 комнаты
76.0
212,147
Агентство
GATE Realty
Показать контакты
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Жилой комплекс ПОТРЯСАЮЩИЕ АПАРТАМЕНТЫ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В БЕЧИЧИ!!!
Жилой комплекс ПОТРЯСАЮЩИЕ АПАРТАМЕНТЫ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В БЕЧИЧИ!!!
Жилой комплекс ПОТРЯСАЮЩИЕ АПАРТАМЕНТЫ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В БЕЧИЧИ!!!
Жилой комплекс ПОТРЯСАЮЩИЕ АПАРТАМЕНТЫ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В БЕЧИЧИ!!!
Жилой комплекс ПОТРЯСАЮЩИЕ АПАРТАМЕНТЫ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В БЕЧИЧИ!!!
Жилой комплекс ПОТРЯСАЮЩИЕ АПАРТАМЕНТЫ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В БЕЧИЧИ!!!
Бечичи, Черногория
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  "ПОД КЛЮЧ" БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Удобства: Жилой комплекс представляет собой серию роскошных апартаментов, тщательно спроектированных для удовлетворения ожиданий самых взыскательных арендаторов. Наши апартаменты с одной или двумя спальнями …
Агентство
GATE Realty
Показать контакты
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе в Будве
Будва, Черногория
от
$154,823
Год сдачи 2026
Площадь 41–63 м²
2 объекта недвижимости 2
Апартаменты в новом жилом комплексе в Будве.   Современный жилой комплекс, расположенный в тихом и экологически чистом районе Будвы — Дубовица. Локация сочетает в себе природное окружение с живописными видами на горы и море и при этом находится всего в нескольких минутах от ТЦ Mega Mall.…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
41.0
154,718
Квартира 2 комнаты
63.0
232,097
Агентство
VALUE.ONE
Показать контакты
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс River Side
Жилой комплекс River Side
Жилой комплекс River Side
Жилой комплекс River Side
Жилой комплекс River Side
Жилой комплекс River Side
Provodina, Черногория
от
$107,441
Количество этажей 4
Площадь 43–116 м²
44 объекта недвижимости 44
Жилой многоквартирный комплекс «River Side» в Игало. Комплекс находится на стадии внутренних отделочных работ. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год. Варианты квартир, выставленных на продажу: Однокомнатные квартиры площадью 39 - 93 м2 от 87 500 евро. Апартаменты с двумя сп…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
43.0
144,227
Квартира 2 комнаты
48.0 – 92.0
164,507 – 351,539
Квартира 3 комнаты
66.0 – 116.0
170,134 – 419,796
Квартира 4 комнаты
87.0
252,971
Агентство
eNovogradnja
Жилой комплекс A STAR BAY
Жилой комплекс A STAR BAY
Жилой комплекс A STAR BAY
Жилой комплекс A STAR BAY
Жилой комплекс A STAR BAY
Жилой комплекс A STAR BAY
Прчань, Черногория
от
$151,304
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
🌊 Эксклюзивная инвестиция в Прчане — всего 80 метров от моря! Заканчивается строительство уникального жилого комплекса в одном из самых престижных мест Черногории — в городе Прчань, прямо на берегу Боко-Которского залива.  📈 Это не просто недвижимость — это готовая инвестиция с гаранти…
Агентство
Red Feniks Montenegro
Показать контакты
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Тиват, Черногория
от
$138,453
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
Площадь 51–69 м²
4 объекта недвижимости 4
Удобства: За полным прайс-листом обращайтесь к нашим менеджерам. ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПРЕМИАЛЬНОГО КЛАССА состоит из 18 домов с подземным паркингом. 94 парковочных места в подземном паркинге, 1 этаж коммерческих помещений. Закрытая территория, охрана, видеонаблюдение, лифты. На территории компле…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
51.0 – 69.0
196,131 – 265,564
Агентство
GATE Realty
Показать контакты
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл над проектом Portonovi
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл над проектом Portonovi
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл над проектом Portonovi
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл над проектом Portonovi
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл над проектом Portonovi
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл над проектом Portonovi
Кумбор, Черногория
от
$1,16 млн
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Площадь 207 м²
1 объект недвижимости 1
Закрытый жилой комплекс в Кумборе над проектом Portonovi - это современный и роскошный жилой комплекс с панорамными видами на залив и собственной инфраструктурой.   Комплекс представляет собой 3 фазы строительства, которые включают в себя 204 роскошные виллы, разделенные на 2 таунхауса. …
Агентство
VALUE.ONE
Показать контакты
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Резиденция Emerald Residence
Резиденция Emerald Residence
Резиденция Emerald Residence
Резиденция Emerald Residence
Резиденция Emerald Residence
Резиденция Emerald Residence
Сусташ, Черногория
от
$77,942
Количество этажей 11
Площадь 36–73 м²
6 объектов недвижимости 6
Создатели ЖК «Эмеральд Резиденс», убеждены в том, что жить в наши дни в Черногории попринципу «Мой Дом — моя Крепость» — это не современно. Люди хотят новых, более гармоничных отношений как с природой, так и между собой. Для этого мы выносим пространство квартиры за ее стены, реализуя конце…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
36.0 – 57.1
127,935 – 162,710
Квартира 2 комнаты
72.0 – 73.5
174,833 – 200,758
Коммерческое помещение
51.0
89,936
Застройщик
Emerland Residence
Жилой комплекс КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
Жилой комплекс КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
Жилой комплекс КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
Жилой комплекс КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
Жилой комплекс КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА "ПОД КЛЮЧ" В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ КЛАССА "ПРЕМИУМ"
Тиват, Черногория
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  "ПОД КЛЮЧ" БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Удобства: Проект комплекса создан с использованием премиальных материалов и современного оборудования, а так же эксклюзивным ландшафтным дизайном и интерьерами общественных зон. Дизайн интерьера от ANSER&Par…
Агентство
GATE Realty
Показать контакты
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Жилой комплекс Роскошный комплекс на 1 линии в Рафаиловичи
Жилой комплекс Роскошный комплекс на 1 линии в Рафаиловичи
Жилой комплекс Роскошный комплекс на 1 линии в Рафаиловичи
Жилой комплекс Роскошный комплекс на 1 линии в Рафаиловичи
Жилой комплекс Роскошный комплекс на 1 линии в Рафаиловичи
Жилой комплекс Роскошный комплекс на 1 линии в Рафаиловичи
Рафаиловичи, Черногория
от
$713,912
Площадь 107–137 м²
2 объекта недвижимости 2
Апартаменты в новом современном комплексе на 1 линии в Рафаиловичи, в Будванской Ривьере, в самом развитом и привлекательном туристическом направлении Черногории. Апартаменты расположены на берегу Адриатического моря, на песчаном пляже Бечичи, протяженностью 2 км, который многие считают самы…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
107.0
793,224
Квартира 3 комнаты
137.0
980,714
Агентство
VALUE.ONE
Показать контакты
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 150 м от моря и проекта Portonovi
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 150 м от моря и проекта Portonovi
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 150 м от моря и проекта Portonovi
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 150 м от моря и проекта Portonovi
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 150 м от моря и проекта Portonovi
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 150 м от моря и проекта Portonovi
Кумбор, Черногория
от
$407,160
Год сдачи 2025
Представляем Вашему вниманию апартаменты в новом комплексе в лучшей локации ривьеры Херцег-Нови, в 150 м от моря и проекта Portonovi. Великолепные виды на море в окружении нетронутой природы, круглосуточная охрана и инфраструктура комплекса сделает Ваш отдых комфортным и незабываемым. В…
Агентство
VALUE.ONE
Показать контакты
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Многоквартирный жилой дом Eva Residence -Montenegro Tivat
Gornja Lastva, Черногория
от
$184,879
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 4
Здание Eva Residence расположено в самом красивом и тихом районе города Тиват (Черногория), в окружении роскошных вилл и жилых комплексов. Здание состоит из 10 апартаментов, из которых 6 однокомнатных, 3 двухуровневых двухкомнатных и 1 пентхаус с двумя спальнями и террасой на крыше.   …
Застройщик
Kraft Construction
Многоквартирный жилой дом ПРОДАЖА! Квартиры с прямым видом на море в Бечичи!
Многоквартирный жилой дом ПРОДАЖА! Квартиры с прямым видом на море в Бечичи!
Многоквартирный жилой дом ПРОДАЖА! Квартиры с прямым видом на море в Бечичи!
Многоквартирный жилой дом ПРОДАЖА! Квартиры с прямым видом на море в Бечичи!
Многоквартирный жилой дом ПРОДАЖА! Квартиры с прямым видом на море в Бечичи!
Многоквартирный жилой дом ПРОДАЖА! Квартиры с прямым видом на море в Бечичи!
Бечичи, Черногория
от
$152,798
Варианты отделки С отделкой
ПРОДАЖА! Квартиры с прямым видом на море в Бечичи! Новый дом 2020 года постройки — качественная застройка в современном районе рядом с комплексом Monte Dreams. Дом заселен на 80%. До моря всего 800 м, рядом магазины и вся необходимая инфраструктура. В продаже доступны варианты: • 1 с…
Агентство
DOO "MNG BUILD"
Показать контакты
Агентство
DOO "MNG BUILD"
Языки общения
English, Русский, Latviešu, Српски
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В КОТОРЕ
Жилой комплекс РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В КОТОРЕ
Жилой комплекс РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В КОТОРЕ
Жилой комплекс РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В КОТОРЕ
Жилой комплекс РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В КОТОРЕ
Жилой комплекс РОСКОШНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В КОТОРЕ
Котор, Черногория
Цена по запросу
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  "ПОД КЛЮЧ" БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Удобства: ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС состоит из 2 корпусов. Дома сочетают в себе современную элегантность со средиземноморским колоритом. Комплекс расположен в живописном уголке с потрясающими видами и обладает развитой…
Агентство
GATE Realty
Показать контакты
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Многоквартирный жилой дом Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Многоквартирный жилой дом Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Многоквартирный жилой дом Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Многоквартирный жилой дом Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Многоквартирный жилой дом Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Многоквартирный жилой дом Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Херцег-Нови, Черногория
от
$2,09 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Захватывающий дуплексный пентхаус с панорамными адриатическими видами - Порто МонтенегроОбщая площадь: 179 м2 (110 м2 интерьер + 69 м2 террасы)Спальни: 2 (расширяемые до 4)Ванные комнаты: 2 2Цена за м2: €10,027/м2Опыт жизни на побережье в престижном Здание Thea в Boka Place, Порто Монтенегро…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Жилой комплекс Vidicovac
Жилой комплекс Vidicovac
Жилой комплекс Vidicovac
Жилой комплекс Vidicovac
Жилой комплекс Vidicovac
Жилой комплекс Vidicovac
Будва, Черногория
от
$216,750
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Продаются квартиры 1+1, 2+1, 3+1 площадью от 52 до 112 квадратных метров в современном строящемся жилом комплексе класса Бизнес Плюс с бассейном и закрытой территорией, расположенном в живописном районе Будвы Видиковац. Апартаменты расположены в 5-этажном доме. Планировка квартиры очень ф…
Агентство
Montenegro Intel city
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Доброта, Черногория
от
$212,825
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Площадь 56–59 м²
4 объекта недвижимости 4
Удобства: Новый жилой комплекс, спроектированный так, чтобы обеспечить комфорт роскошного дома для отдыха в прекрасной атмосфере. Гарантия высококачественных материалов и содержимого, которые отличают его от конкурентов, а именно: Гараж. Видеонаблюдение. Обслуживание апартаментов. Открыты…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
56.0 – 59.0
322,175 – 347,763
Агентство
GATE Realty
Показать контакты
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Многоквартирный жилой дом Deluxe estate Budva
Многоквартирный жилой дом Deluxe estate Budva
Многоквартирный жилой дом Deluxe estate Budva
Многоквартирный жилой дом Deluxe estate Budva
Будва, Черногория
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 51–78 м²
5 объектов недвижимости 5
Комплекс DELUXE ESTATE BUDVA DELUXE ESTATE представляет самый актуальный формат европейского рынка — уютные апартаменты от 34 м² с функциональными планировочными решениями. Локация Одна из самых видовых и удобных локаций города Budva. BUDVA по праву считается одним из самых кр…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
51.0 – 55.6
189,185 – 217,885
Квартира 2 комнаты
78.2
289,992
Застройщик
Deluxe estate Montenegro
Жилой комплекс Новый жилой квартал Porto Montenegro – Synchro Yards
Жилой комплекс Новый жилой квартал Porto Montenegro – Synchro Yards
Жилой комплекс Новый жилой квартал Porto Montenegro – Synchro Yards
Жилой комплекс Новый жилой квартал Porto Montenegro – Synchro Yards
Жилой комплекс Новый жилой квартал Porto Montenegro – Synchro Yards
Жилой комплекс Новый жилой квартал Porto Montenegro – Synchro Yards
Тиват, Черногория
от
$1,70 млн
Год сдачи 2027
Представляем вам Synchro Yards – долгожданный новый жилой квартал Porto Montenegro, предназначенный для тех, кто ценит роскошь, комфорт и вдохновение.   Расположенный на первой линии моря, прямо у воды, этот район призван стать № 1 по популярности в Porto-Montenegro. В новом квартале вас…
Агентство
VALUE.ONE
Показать контакты
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Пятизвездочный отель Melia Private Residences в Бечичи
Жилой комплекс Пятизвездочный отель Melia Private Residences в Бечичи
Жилой комплекс Пятизвездочный отель Melia Private Residences в Бечичи
Жилой комплекс Пятизвездочный отель Melia Private Residences в Бечичи
Жилой комплекс Пятизвездочный отель Melia Private Residences в Бечичи
Жилой комплекс Пятизвездочный отель Melia Private Residences в Бечичи
Бечичи, Черногория
от
$305,424
Год сдачи 2027
Количество этажей 10
Площадь 56–113 м²
3 объекта недвижимости 3
Апартаменты в пятизвездочном отеле Melia Private Residences в Бечичи.   Старт продаж апартаментов в пятизвездочном отеле Melia – на первой линии в Бечичи! Не упустите возможность – стать владельцем резиденции у моря под управлением международного гостиничного бренда Melia!   Апарта…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
56.0 – 58.0
306,124 – 451,975
Квартира 2 комнаты
113.0
1,01 млн
Агентство
VALUE.ONE
Показать контакты
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Апарт - отель Апарт отель “Гармония”
Апарт - отель Апарт отель “Гармония”
Апарт - отель Апарт отель “Гармония”
Апарт - отель Апарт отель “Гармония”
Апарт - отель Апарт отель “Гармония”
Апарт - отель Апарт отель “Гармония”
Boreti, Черногория
от
$217,435
Площадь 44–189 м²
19 объектов недвижимости 19
Апарт-отель «Гармония» расположен в самом сердце Черногории, в элитном районе Будванской ривьеры на полуострове Завала, который был одним из заповедных уголков девственной природы. Комплекс находится в шаговой доступности от моря и чистого ухоженного пляжа. Со всех террас открывается великол…
Застройщик
MS Invest
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Тивате
Тиват, Черногория
от
$117,908
Количество этажей 6
Площадь 44–181 м²
4 объекта недвижимости 4
Новый проект в Тивате, расположенный всего в 2,5 км от центра города и Porto-Montenegro, в окружении зелени и красивого ландшафта. Расстояние до моря-всего 800 м. Комплекс расположен на небольшом возвышении, что позволяет жильцам наслаждаться панорамными видами на море, горы и зелень.   …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
44.0
178,766
Квартира 2 комнаты
57.0 – 109.0
228,081 – 616,435
Квартира 3 комнаты
181.0
1,17 млн
Агентство
VALUE.ONE
Показать контакты
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Таунхаусы с видом на море в новом ЖК на Луштице
Жилой комплекс Таунхаусы с видом на море в новом ЖК на Луштице
Жилой комплекс Таунхаусы с видом на море в новом ЖК на Луштице
Жилой комплекс Таунхаусы с видом на море в новом ЖК на Луштице
Жилой комплекс Таунхаусы с видом на море в новом ЖК на Луштице
Жилой комплекс Таунхаусы с видом на море в новом ЖК на Луштице
Луштица, Черногория
от
$289,030
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Предлагается к продаже уникальный танхаус в новом жилом комплексе в живописном месте наполуострове Луштица.    Комплекс состоит из двух зданий. Первое здание расположено в 50 м от моря с красивейшим видом на Тиватский залив и остров Цветов, на монастырь Святого Марко и горы. Объект состо…
Агентство
VALUE.ONE
Показать контакты
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Новый жилой дом с бассейном в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый жилой дом с бассейном в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый жилой дом с бассейном в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый жилой дом с бассейном в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый жилой дом с бассейном в пригороде Тивата
Жилой комплекс Новый жилой дом с бассейном в пригороде Тивата
Тиват, Черногория
от
$161,681
Год сдачи 2025
Площадь 43–87 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый жилой дом в пригороде Тивата- в районе Кава, всего в нескольких минутах езды от центра Тивата. Комплекс расположен на небольшом возвышении, что позволяет жильцам наслаждаться видами на море и город. Панорамные окна обеспечивают большое количество света в комнатах благодаря солнечной ст…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
43.0
175,263
Квартира 2 комнаты
87.0
352,386
Агентство
VALUE.ONE
Показать контакты
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Многоквартирный жилой дом Будва новые Бечичи
Многоквартирный жилой дом Будва новые Бечичи
Многоквартирный жилой дом Будва новые Бечичи
Многоквартирный жилой дом Будва новые Бечичи
Многоквартирный жилой дом Будва новые Бечичи
Бечичи, Черногория
от
$149,702
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 5
Продается квартира в популярном месте Будвы с 2 спальнями 60м2! Просторная солнечная квартира 60м2 в новостройке, с 2 спальнями, 2 террасами и 1 санузлом. Квартира расположена на 4 этаже 5-этажного дома на южной стороне. С балконов открывается вид на город и горы. Имеет прекрасный арендный …
Агентство
Montenegro Intel city
Жилой комплекс Новый комплекс на 1 линии в Бечичи
Жилой комплекс Новый комплекс на 1 линии в Бечичи
Жилой комплекс Новый комплекс на 1 линии в Бечичи
Жилой комплекс Новый комплекс на 1 линии в Бечичи
Жилой комплекс Новый комплекс на 1 линии в Бечичи
Жилой комплекс Новый комплекс на 1 линии в Бечичи
Бечичи, Черногория
от
$261,872
Год сдачи 2023
Количество этажей 10
Площадь 69–116 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый современный жилой комплекс в Бечичи - идеальное место для тех, кто хочет жить вблизи моря и наслаждаться красивыми видами на море. Расстояние по ровной дороге до песчаного пляжа- всего 150 м.   В комплексе 10 этажей - 8 квартир на этаже c видами на море и горы. Месторасположение, п…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
69.0
375,677
Квартира 2 комнаты
116.0
602,478
Агентство
VALUE.ONE
Показать контакты
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Бар, Черногория
от
$160,204
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Площадь 36–239 м²
10 объектов недвижимости 10
Удобства: Новый жилой комплекс окруженный чарующей красотой Черногории и мерцающими водами Средиземного моря сочетает в себе роскошь, комфорт и уникальную инвестиционную возможность!!! Квартира, которую Вы покупаете в проекте, представляет собой концепцию 5-звездочного гостиничного комплек…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
36.0 – 43.0
162,125 – 192,073
Квартира 2 комнаты
71.0 – 74.0
191,909 – 354,085
Квартира 3 комнаты
239.0
1,51 млн
Агентство
GATE Realty
Показать контакты
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Многоквартирный жилой дом Тиват
Многоквартирный жилой дом Тиват
Многоквартирный жилой дом Тиват
Многоквартирный жилой дом Тиват
Многоквартирный жилой дом Тиват
Тиват, Черногория
от
$146,926
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Предлагаю купить квартиру в строящемся комплексе ?Тиват Квартиры расположены в тихом месте, в сосновом лесу. По соседству расположены магазины, рестораны, чистые пляжи и престижный район Порто Монтенегро. Квартиры освещены дневным светом благодаря удачному расположению окон дома и использова…
Агентство
Montenegro Intel city
Жилой комплекс Lastva Park Residential Complex
Жилой комплекс Lastva Park Residential Complex
Gornja Lastva, Черногория
от
$716,352
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Площадь 288 м²
1 объект недвижимости 1
LASTVA PARK - идеальный выбор в качестве основного места жительства, дома для отдыха или инвестиций в аренду. Расположен в очаровательной Донья Ластве, самом престижном районе Тивата в Черногории. Комплекс расположен в пешей доступности от набережной с потрясающим видом на море и уникальн…
Застройщик
Lastva Park Residential Complex
Апарт - отель
Апарт - отель
Апарт - отель
Апарт - отель
Апарт - отель
Апарт - отель
Будва, Черногория
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 10
Площадь 83–225 м²
4 объекта недвижимости 4
Срок сдачи: 01.05.2027 Удобства: За полным прайс-листом обращайтесь к нашим менеджерам. 5-звездочный отель, расположенный в эпицентре черногорского туризма – Будве. Это отель, у которого два входа на территорию: один удобно расположен на набережной, а другой - с бульвара. Главный вход, …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
83.0 – 87.0
914,185 – 1,13 млн
Квартира 2 комнаты
154.0
2,53 млн
Квартира 3 комнаты
225.0
3,66 млн
Агентство
GATE Realty
Показать контакты
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Жилой комплекс КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ У МОРЯ!!!
Жилой комплекс КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ У МОРЯ!!!
Жилой комплекс КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ У МОРЯ!!!
Жилой комплекс КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ У МОРЯ!!!
Жилой комплекс КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ У МОРЯ!!!
Жилой комплекс КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ У МОРЯ!!!
Бечичи, Черногория
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ "ПОД КЛЮЧ" БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Удобства: Панорамный вид на Адриатическое море из каждой квартиры. Вы сможете слышать шум моря на своей террасе и встретил лучшие рассветы и закаты. Элитный жилой комплекс. Современная архитектура и применен…
Агентство
GATE Realty
Показать контакты
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Дубовица Будва
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Дубовица Будва
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Дубовица Будва
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Дубовица Будва
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Дубовица Будва
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в Дубовица Будва
Будва, Черногория
от
$100,475
Год сдачи 2027
Количество этажей 6
Площадь 46–168 м²
3 объекта недвижимости 3
Новый жилой комплекс в Дубовица Будва. Комплекс расположен в престижном районе Дубовица. Рядом – центр города, пляжи Словенска, Могрен, Бечичи и район Розино.   О комплексе: • Современный комплекс из 5 жилых зданий • В каждом доме — всего 34 квартиры • Продуманные планировки и отдел…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
46.0 – 168.0
171,430 – 628,513
Квартира 2 комнаты
93.0
346,134
Агентство
VALUE.ONE
Показать контакты
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Студии 30,20 м² в новостройке по сниженной цене
Жилой комплекс Студии 30,20 м² в новостройке по сниженной цене
Жилой комплекс Студии 30,20 м² в новостройке по сниженной цене
Жилой комплекс Студии 30,20 м² в новостройке по сниженной цене
Жилой комплекс Студии 30,20 м² в новостройке по сниженной цене
Жилой комплекс Студии 30,20 м² в новостройке по сниженной цене
26, Черногория
от
$76,952
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
В продаже — студии в Баре (Челуга). Новый дом, комфорт и удобное расположение. Параметры: • Площадь: 30,20 м² • Этажи: 1, 3, 4, 6 (здание с лифтом) • Планировка: кухня-гостиная, санузел, терраса • Дом: новый • Парковка: перед домом • Сдача строительства: декабрь 2025 Цена: • 3-…
Агентство
DOO "MNG BUILD"
Показать контакты
Агентство
DOO "MNG BUILD"
Языки общения
English, Русский, Latviešu, Српски
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Новый жилой комплекс у моря в Которе
Жилой комплекс Новый жилой комплекс у моря в Которе
Жилой комплекс Новый жилой комплекс у моря в Которе
Жилой комплекс Новый жилой комплекс у моря в Которе
Жилой комплекс Новый жилой комплекс у моря в Которе
Жилой комплекс Новый жилой комплекс у моря в Которе
Муо, Черногория
от
$164,714
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 44–75 м²
3 объекта недвижимости 3
Представляем Вашему вниманию новый жилой комплекс в Которе. Этот регион славится своим мягким климатом, вековыми оливковыми рощами и кристально чистыми водами залива. Комплекс расположен всего в 50 метрах от моря, предлагая неповторимую атмосферу уединения и гармонии с природой.   Компле…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
43.5
187,257
Квартира 2 комнаты
75.0
347,646
Квартира 3 комнаты
75.0
386,028
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Закрыть
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Апарт - отель Apart hotel Djenovici
Апарт - отель Apart hotel Djenovici
Апарт - отель Apart hotel Djenovici
Апарт - отель Apart hotel Djenovici
Апарт - отель Apart hotel Djenovici
Дженовичи, Черногория
от
$2,63 млн
Количество этажей 2
Небольшая отдельная гостиница для продажи в Дженовичи. В дополнение к отелю есть участок с возможностью строительства дополнительных единиц. Отличное расположение, пляж сдается в аренду местным властям на ближайшие 2 года. Семейные котлы.
Агентство
Property.solution.mne
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Бечичи
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Бечичи
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Бечичи
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Бечичи
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Бечичи
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном в Бечичи
Бечичи, Черногория
от
$217,199
Площадь 59 м²
1 объект недвижимости 1
Новый современный жилой комплекс в Бечичи, в живописном экологически чистом месте, с уникальным городским ландшафтом. Удаленность от городского шума, а также обилие растительности создаёт атмосферу для отдыха и спокойствия. Архитекторы спроектировали здание так, что почти каждая квартира име…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
59.0
262,050
Агентство
VALUE.ONE
Показать контакты
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Новый эксклюзивный проект на 1 линии в Которском заливе
Жилой комплекс Новый эксклюзивный проект на 1 линии в Которском заливе
Жилой комплекс Новый эксклюзивный проект на 1 линии в Которском заливе
Жилой комплекс Новый эксклюзивный проект на 1 линии в Которском заливе
Жилой комплекс Новый эксклюзивный проект на 1 линии в Которском заливе
Жилой комплекс Новый эксклюзивный проект на 1 линии в Которском заливе
Рисан, Черногория
от
$450,110
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Площадь 53–459 м²
9 объектов недвижимости 9
MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY – это уникальная возможность стать владельцем не просто элитной недвижимости, а части легендарного гостиничного бренда Mövenpick, который является частью всемирно известной группы Accor.   Вы получите доступ к непревзойденному уровню сервиса, удобства…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
53.0
476,865
Квартира 2 комнаты
93.0 – 131.0
830,443 – 1,32 млн
Квартира 3 комнаты
288.0 – 459.0
2,93 млн – 4,27 млн
Агентство
VALUE.ONE
Показать контакты
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Жилой комплекс Новый мультифункциональный комплекс в Тивате
Тиват, Черногория
от
$141,339
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 48–70 м²
3 объекта недвижимости 3
Новый мультифункциональный комплекс расположен в престижном районе Тивата Донья Ластва, на ровной поверхности. Расстояние до моря и набережной- всего 550 м, до Porto-Montenegro- 1,5 км. Рядом с комплексом находится вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни и отдыха. Срок сдачи- кон…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
48.0
212,766
Квартира 2 комнаты
60.0 – 70.0
265,564 – 275,156
Агентство
VALUE.ONE
Показать контакты
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Многоквартирный жилой дом Многоквартирный жилой дом BUDVA
Многоквартирный жилой дом Многоквартирный жилой дом BUDVA
Многоквартирный жилой дом Многоквартирный жилой дом BUDVA
Будва, Черногория
от
$176,767
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Площадь 64 м²
1 объект недвижимости 1
Продажа в строящемся доме квартиры 65 м2 расположена на 1 этаже и имеет свою огромную терассу в 20 метров, которая не входит в стоимость 2 спальни 1 санузел Цена кв м 2500 м Дом на этапе окончания 2024 г При покупке вы не платите налог в 3 %
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
64.0
273,325
Агентство
Montenegro Intel city
Оставить заявку
Жилой комплекс Современная квартира с видом на море — идеальный вариант для жизни и отдыха!
Жилой комплекс Современная квартира с видом на море — идеальный вариант для жизни и отдыха!
Жилой комплекс Современная квартира с видом на море — идеальный вариант для жизни и отдыха!
Жилой комплекс Современная квартира с видом на море — идеальный вариант для жизни и отдыха!
Жилой комплекс Современная квартира с видом на море — идеальный вариант для жизни и отдыха!
Жилой комплекс Современная квартира с видом на море — идеальный вариант для жизни и отдыха!
Бар, Черногория
от
$118,651
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 7
В продаже квартира в Баре, район Челуга. Современная квартира с видом на море — идеальный вариант для жизни и отдыха! Параметры: • Площадь: 45,53 м² • Этаж: 6-й (здание с лифтом) • Планировка: кухня-гостиная, спальня, санузел, терраса • Состояние: новый дом • Парковка: перед домом…
Агентство
DOO "MNG BUILD"
Показать контакты
Агентство
DOO "MNG BUILD"
Языки общения
English, Русский, Latviešu, Српски
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Rosa by Concord
Жилой комплекс Rosa by Concord
Жилой комплекс Rosa by Concord
Жилой комплекс Rosa by Concord
Жилой комплекс Rosa by Concord
Подгорица, Черногория
от
$3,457
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Rosa by Concord – новый жилой комплекс в сердце МомишичиРасположенная в мирной части Подгорицы, в окружении зелени и городских удобств, Rosa by Concord - это современный жилой комплекс, который сочетает в себе сложный дизайн, функциональность и высококачественное строительство.Архитектура зд…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Показать контакты
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Языки общения
English, Crnogorski
Жилой комплекс Комплекс MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY в центре горнолыжного курорта
Жилой комплекс Комплекс MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY в центре горнолыжного курорта
Жилой комплекс Комплекс MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY в центре горнолыжного курорта
Жилой комплекс Комплекс MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY в центре горнолыжного курорта
Жилой комплекс Комплекс MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY в центре горнолыжного курорта
Жилой комплекс Комплекс MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY в центре горнолыжного курорта
Колашин, Черногория
от
$404,889
Количество этажей 2
MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY— это комплекс премиум-класса в самом центре популярного горнолыжного курорта Колашин. Именно здесь расположены новые горнолыжные центры «Kolašin 1450» и «Kolašin 1600», соединенные канатной дорогой. В «Kolašin 1450» лыжников и сноубордистов ожидают 7 трасс разной с…
Агентство
VALUE.ONE
Показать контакты
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Братешичи, Черногория
от
$89,691
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Площадь 22–89 м²
6 объектов недвижимости 6
Удобства: Новый комплекс является частью эксклюзивного поселка, расположенного в тихом поселке Ластва Грбальска, в окружении природной красоты и зелени, обеспечивающих идеальный баланс между роскошью и природой. Комплекс состоит из двух уникальных с архитектурной точки зрения зданий, которые…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
52.0 – 89.0
158,187 – 268,080
Квартира
22.0 – 32.0
61,411 – 97,434
Агентство
GATE Realty
Показать контакты
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Тиват, Черногория
от
$236,130
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Площадь 52–216 м²
5 объектов недвижимости 5
Современный жилой комплекс в самом сердце Тивата, расположенный всего через дорогу от зелёного парка с тенистыми аллеями и пляжами. Проект объединяет комфорт городской жизни и близость к природе, создавая уникальное пространство для жизни, отдыха и гармонии.   Архитектура и планировка К…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
52.0 – 67.0
237,688 – 270,969
Квартира 2 комнаты
73.0 – 216.0
332,582 – 761,265
Агентство
VALUE.ONE
Показать контакты
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс а Радановичи
Жилой комплекс а Радановичи
Жилой комплекс а Радановичи
Жилой комплекс а Радановичи
Жилой комплекс а Радановичи
Жилой комплекс а Радановичи
Шишичи, Черногория
от
$106,146
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Современный жилой комплекс с бассейном на побережье Черногории В одном из самых живописных уголков Адриатики строится новый жилой комплекс на 54 квартиры. Проект объединяет современную архитектуру, комфортную инфраструктуру и удачное расположение — всё для комфортной жизни и выгодной инве…
Агентство
MD Realty
Жилой комплекс Жилой комплекс в Радановичи
Жилой комплекс Жилой комплекс в Радановичи
Жилой комплекс Жилой комплекс в Радановичи
Жилой комплекс Жилой комплекс в Радановичи
Жилой комплекс Жилой комплекс в Радановичи
Жилой комплекс Жилой комплекс в Радановичи
Радановичи, Черногория
от
$98,171
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 48–66 м²
3 объекта недвижимости 3
Жилой комплекс в Радановичи. Жилой комплекс расположен в спокойной и безопасной зелёной зоне и состоит из 72 апартаментов различного типа: студии, квартиры с одной или двумя спальнями. Расположение сочетает близость к ключевым объектам (школы, магазины) и транспортной сети региона с уеди…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
48.0 – 51.0
164,722 – 170,235
Квартира 2 комнаты
66.0
219,837
Агентство
VALUE.ONE
Показать контакты
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Жилой комплекс ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Жилой комплекс ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Жилой комплекс ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Жилой комплекс ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Жилой комплекс ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
Тиват, Черногория
от
$130,960
Варианты отделки С отделкой
Удобства:  Элитный жилой комплекс, расположенный в живописном городе Тиват, Апартаменты в комплексе созданы с любовью к деталям, обеспечивая все удобства, необходимые для комфортной жизни. Современная архитектура комплекса спроектирована таким образом чтобы из каждого окна открывался потряса…
Агентство
GATE Realty
Показать контакты
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Жилой комплекс Новый дом с видом на море в 200 м от пляжа Бечичи
Жилой комплекс Новый дом с видом на море в 200 м от пляжа Бечичи
Жилой комплекс Новый дом с видом на море в 200 м от пляжа Бечичи
Жилой комплекс Новый дом с видом на море в 200 м от пляжа Бечичи
Жилой комплекс Новый дом с видом на море в 200 м от пляжа Бечичи
Жилой комплекс Новый дом с видом на море в 200 м от пляжа Бечичи
Жилой комплекс Новый дом с видом на море в 200 м от пляжа Бечичи
Бечичи, Черногория
от
$199,721
Год сдачи 2027
Количество этажей 6
Площадь 52–85 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый современный жилой дом в популярном курортном поселке Бечичи. Здание находится на Ядранской магистрали, в 10 мин езды от центра Будвы. В непосредственной близости расположены супермаркет и рыбные рестораны. Это пятое здание нового квартала от застройщика. Предыдущие 4 дома построены и з…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
52.0
211,682
Квартира 3 комнаты
85.0
346,018
Агентство
VALUE.ONE
Показать контакты
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Жилой комплекс Nexus
Жилой комплекс Жилой комплекс Nexus
Жилой комплекс Жилой комплекс Nexus
Жилой комплекс Жилой комплекс Nexus
Жилой комплекс Жилой комплекс Nexus
Жилой комплекс Жилой комплекс Nexus
Кавач, Черногория
от
$104,144
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Жилой комплекс Minder Nexus — современный стиль жизни в живописном Каваче Представляем вашему вниманию новый жилой проект премиум-класса Minder Nexus, расположенный в одном из самых перспективных районов Черногории — Каваче. Этот уютный уголок природы находится всего в нескольких минутах …
Агентство
MD Realty
Жилой комплекс A Star Serenity
Жилой комплекс A Star Serenity
Жилой комплекс A Star Serenity
Жилой комплекс A Star Serenity
Жилой комплекс A Star Serenity
Жилой комплекс A Star Serenity
Кумбор, Черногория
от
$145,920
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Площадь 32–197 м²
3 объекта недвижимости 3
В самой востребованной туристической зоне общины Херцег-Нови строится современный комплекс для комфортной жизни и надёжных инвестиций. 🏊‍♂️ На территории: • большой бассейн площадью около 200 м² • ухоженная закрытая территория с ландшафтным дизайном • современная детская площадка • ти…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
43.7
211,333
Квартира 2 комнаты
197.1
381,725
Студия
31.7
145,037
Агентство
Red Feniks Montenegro
Показать контакты
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski