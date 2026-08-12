Черногория — живописная страна на побережье Адриатического моря, известная своими великолепными пляжами, горными пейзажами и богатым культурным наследием. Страна привлекает инвесторов возможностью купить недвижимость в Черногории и получить ВНЖ.

Преимущества покупки жилья в Черногории

Среди преимуществ покупки черногорского жилья можно выделить:

Доступные цены. Стоимость жилья в Черногории ниже, чем во многих других европейских странах, что делает ее привлекательной для инвесторов.

Стоимость жилья в Черногории ниже, чем во многих других европейских странах, что делает ее привлекательной для инвесторов. Простота оформления. Процесс приобретения недвижимости для иностранцев относительно прост и прозрачен.

Процесс приобретения недвижимости для иностранцев относительно прост и прозрачен. Возможность получения вида на жительство. Покупка недвижимости может служить основанием для получения вида на жительство в стране.

Покупка недвижимости может служить основанием для получения вида на жительство в стране. Развитие туризма. Высокий туристический потенциал позволяет рассматривать недвижимость как источник дохода от аренды.

Стоимость недвижимости в Черногории

Прежде чем рассказать, сколько стоит недвижимость в Черногории, стоит разобраться в структуре рынка. В стране для покупки доступны различные типы недвижимости. Апартаменты идеальны для тех, кто ищет компактное жилье в городе или на побережье. Дома и таунхаусы часто идут с придомовой территорией, и они наиболее востребованы у семейных пар. Виллы традиционно относятся к премиум-сегменту, поэтому их в основном покупают состоятельные клиенты.

За последние пару лет (2023–2025) цены выросли в среднем на 9–13% из-за спроса на туристические объекты. Наибольший рост цен продемонстрировали прибрежные города, а наименьший — внутренние районы страны.

Цены на недвижимость в Черногории по ключевым городам и районам ( €/кв.м):

Тип недвижимости Подгорица Будва Котор Тиват Апартаменты 2000–2500 3000–5000 2500–4000 3500–6000 Дома 1800–2300 2500–4000 2200–3500 3000–5000 Виллы 2500–3500 4000–7000 3500–6000 5000–8000

В 2025 году средняя цена жилья в Подгорице с выросла до €2153 за кв. м., в Которе — с €2250 до €3900 за кв. м. В прибрежных зонах Будвы и Тивата цены на элитные объекты достигают €4000–€8000 за кв. м.

Особенности приобретения недвижимости в Черногории

Купить жилье в Черногории может любой, но ограничения все же есть. Иностранцы не могут приобретать землю в национальных парках и на расстоянии менее одного километра от государственной границы. Этот запрет также распространяется на острова черногорской юрисдикции в Адриатическом море.

При покупке следует учитывать следующие моменты:

Налоги. При приобретении недвижимости взимается налог на оборот недвижимости в размере 3% от стоимости объекта.

При приобретении недвижимости взимается налог на оборот недвижимости в размере 3% от стоимости объекта. Документы. Необходимы стандартные документы, такие как паспорт, договор купли-продажи и подтверждение оплаты.

Необходимы стандартные документы, такие как паспорт, договор купли-продажи и подтверждение оплаты. Требования для иностранцев. Иностранные граждане имеют право приобретать недвижимость в Черногории на тех же условиях, что и местные жители, за исключением сельскохозяйственных земель.

Популярные города и районы Черногории для покупки жилья

Прибрежные города Черногории пользуются большим спросом у туристов, тогда как поселения в горных частях и крупных городах привлекают тех, кто стремиться остаться в стране на постоянной основе.