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Жилая недвижимость в Черногории

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13 952 объекта найдено
Квартира в Donja Lastva, Черногория
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Квартира
Donja Lastva, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Количество этажей 5
В живописном районе Донья Ластва, расположенном в городе Тиват, запланировано строительство …
$136,540
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Шале 3 комнаты в Колашин, Черногория
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Шале 3 комнаты
Колашин, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Дом на продажу рядом с горнолыжным курортом! Всего 199.000€ за дом площадью 100 м² с участк…
$232,763
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Mini Condos
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Квартира 3 спальни в Херцег-Нови, Черногория
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Квартира 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Этаж 2/5
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$735,322
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TekceTekce
Многоуровневые квартиры 2 спальни в Тиват, Черногория
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Многоуровневые квартиры 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Площадь: 152 м2Спальни: 2Ванные комнаты: 2 + 1Гаражное пространствоПросторная двухэтажная кв…
$1,14 млн
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Многоуровневые квартиры 6 спален в Херцег-Нови, Черногория
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Многоуровневые квартиры 6 спален
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 334 м²
Апартаменты Duplex Savina, Херцег НовиПлощадь: 334 м2 (211 м2 + 123 м2 террасы)Спальни: 6Ван…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Радовичи, Черногория
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Квартира 3 спальни
Радовичи, Черногория
Количество спален 3
Площадь 111 м²
Luštica Bay - Ваш новый дом под лучами Адриатического солнца в окружении величественной крас…
$359,793
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Аталанта
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Квартира 2 спальни в Бечичи, Черногория
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Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
Количество спален 2
Площадь 144 м²
Продается квартира в районе Бечичи, недалеко от центра города Будва. Квартира расположена в …
$360,929
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
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Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Продаётся красивая, комфортабельная квартира в самом сердце Средневекового Старого города Бу…
$288,049
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Вилла в Луштица, Черногория
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Вилла
Луштица, Черногория
Площадь 184 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$2,53 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Студия в Бечичи, Черногория
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Студия
Бечичи, Черногория
Площадь 42 м²
Этаж 9/11
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$152,717
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Таунхаус в Rijeka Rezevici, Черногория
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Таунхаус
Rijeka Rezevici, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$840,496
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Доброта, Черногория
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Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 819 м²
Общая площадь застройки: 819 м2Площадь земли: 534 м2Спальни: 6Ванные комнаты: 7+1Гаражи: 2Ка…
Цена по запросу
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Квартира 2 спальни в Петровац, Черногория
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Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/4
Уютная квартира с 2 спальнями расположена на 1 черногорском этаже (2-й) в 4-этажном доме. У…
$136,622
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Кондо в Община Андриевица, Черногория
UP UP
Кондо
Община Андриевица, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Исключительные отели в долинах Колашин - Инвестируйте в роскошь и отдых в ЧерногорииОписание…
$210,575
НДС
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Застройщик
Kolasin Valleys
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Кондо в , Черногория
UP UP
Кондо
, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Исключительные отели в долинах Колашин - Инвестируйте в роскошь и отдых в ЧерногорииОписание…
$173,753
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Застройщик
Kolasin Valleys
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Мечтаете о доме у моря в Черногории? Эти стильные таунхаусы — идеальное решение для комфортн…
$296,014
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Monteonline
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Дом 4 комнаты в Будва, Черногория
Дом 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Редкая возможность приобрести частный дом на набережной в Будве, откуда открывается захватыв…
$5,19 млн
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Частный продавец
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Вилла в , Черногория
Вилла
, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продаются современные виллы в благоустроенном жилом комплексе в Даниловграде, примерно в 15 …
$772,601
НДС
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Частный продавец
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 4
Площадь 352 м²
Количество этажей 2
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$4,85 млн
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Агентство
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$5,86 млн
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Агентство
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Площадь 185 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$3,05 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Пентхаус 7 комнат в Кавач, Черногория
Пентхаус 7 комнат
Кавач, Черногория
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
Этаж 3/3
$738,237
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Двухкомнатная квартира 71,51 м2 в новом комплексе с бассейном — Дубовица, Будва | Нет 3% нал…
$276,467
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Дом 4 спальни в Черногория
Дом 4 спальни
Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Расположенные в Резевичи, эти современные резиденции расположены на вершине оливкового холма…
$831,329
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Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Отличная двухкомнатная квартира в Дженовичах, недалеко от комплекса Портонови. Квартира сост…
$242,471
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Montenegro Properties
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Дом 5 спален в Черногория
Дом 5 спален
Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Изысканный комплекс вилл в Кримовице, район Будванской Ривьеры: 450 м2 Участок земельной пло…
$1,84 млн
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Дом 5 спален в 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Черногория
Дом 5 спален
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 479 м²
Исключительное средиземноморское святилище виллы с панорамным видом на море и горы через зал…
$2,53 млн
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Montenegro Properties
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Квартира 3 спальни в Черногория
Квартира 3 спальни
Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Современные квартиры высокого качества на линии фронта, просторные апартаменты Рафаиловичи в…
$946,791
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Двухкомнатная квартира 71,06 м2 в новом комплексе с бассейном — Дубовица, Будва | Нет 3% нал…
$274,727
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 1
Двухкомнатная квартира 70,48 м2 в новом жилом комплексе с бассейном и видом на море - Дубови…
$276,685
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Типы недвижимости в Черногории

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Черногории

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная

Черногория — живописная страна на побережье Адриатического моря, известная своими великолепными пляжами, горными пейзажами и богатым культурным наследием. Страна привлекает инвесторов возможностью купить недвижимость в Черногории и получить ВНЖ.

Преимущества покупки жилья в Черногории

Среди преимуществ покупки черногорского жилья можно выделить:

  • Доступные цены. Стоимость жилья в Черногории ниже, чем во многих других европейских странах, что делает ее привлекательной для инвесторов.
  • Простота оформления. Процесс приобретения недвижимости для иностранцев относительно прост и прозрачен.
  • Возможность получения вида на жительство. Покупка недвижимости может служить основанием для получения вида на жительство в стране.
  • Развитие туризма. Высокий туристический потенциал позволяет рассматривать недвижимость как источник дохода от аренды.

Стоимость недвижимости в Черногории

Прежде чем рассказать, сколько стоит недвижимость в Черногории, стоит разобраться в структуре рынка. В стране для покупки доступны различные типы недвижимости. Апартаменты идеальны для тех, кто ищет компактное жилье в городе или на побережье. Дома и таунхаусы часто идут с придомовой территорией, и они наиболее востребованы у семейных пар. Виллы традиционно относятся к премиум-сегменту, поэтому их в основном покупают состоятельные клиенты.

За последние пару лет (2023–2025) цены выросли в среднем на 9–13% из-за спроса на туристические объекты. Наибольший рост цен продемонстрировали прибрежные города, а наименьший — внутренние районы страны.

Цены на недвижимость в Черногории по ключевым городам и районам (€/кв.м):

Тип недвижимости Подгорица Будва Котор Тиват
Апартаменты 2000–2500 3000–5000 2500–4000 3500–6000
Дома 1800–2300 2500–4000 2200–3500 3000–5000
Виллы 2500–3500 4000–7000 3500–6000 5000–8000

В 2025 году средняя цена жилья в Подгорице с выросла до €2153 за кв. м., в Которе — с €2250 до €3900 за кв. м. В прибрежных зонах Будвы и Тивата цены на элитные объекты достигают €4000–€8000 за кв. м.

Особенности приобретения недвижимости в Черногории

Купить жилье в Черногории может любой, но ограничения все же есть. Иностранцы не могут приобретать землю в национальных парках и на расстоянии менее одного километра от государственной границы. Этот запрет также распространяется на острова черногорской юрисдикции в Адриатическом море. 

При покупке следует учитывать следующие моменты:

  • Налоги. При приобретении недвижимости взимается налог на оборот недвижимости в размере 3% от стоимости объекта.
  • Документы. Необходимы стандартные документы, такие как паспорт, договор купли-продажи и подтверждение оплаты.
  • Требования для иностранцев. Иностранные граждане имеют право приобретать недвижимость в Черногории на тех же условиях, что и местные жители, за исключением сельскохозяйственных земель.

Популярные города и районы Черногории для покупки жилья

Прибрежные города Черногории пользуются большим спросом у туристов, тогда как поселения в горных частях и крупных городах привлекают тех, кто стремиться остаться в стране на постоянной основе.

  • Будва. Известна своими пляжами и активной ночной жизнью. Средняя стоимость квартиры в центре города составляет около €2888 за квадратный метр.
  • Котор. Город с богатой историей и уникальной архитектурой. Продажа недвижимости в Которе ограничена из-за большого количество исторических районов.
  • Тиват. Благодаря наличию международного аэропорта и престижной марины Порто Монтенегро, город привлекает многих инвесторов.
  • Бар. Портовый город с развитой инфраструктурой и более доступными ценами на жилье.
  • Херцег-Нови. Известен своими целебными источниками и ботаническими садами. Предлагает разнообразные варианты недвижимости.

Полезные материалы по покупке жилья в Черногории

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Часто задаваемые вопросы о покупке недвижимости в Черногории

Есть ли особые требования для иностранцев, желающих купить недвижимость в Черногории?

Нет. Граждане других государств покупают жилье и коммерческие объекты на тех же условиях, что и черногорцы, за исключением некоторых категорий земельных участков (прежде всего с/х земли и заповедные зоны).

Какие районы Черногории наиболее популярны для покупки недвижимости?

Большинство иностранцев стремится купить жилье в Черногории, расположенное в приморской зоне: в портовом городе Бар и популярных курортах - Будве, Петроваце, Херцег-Нови, Свети-Стефане, Рафаиловичах и др. Объекты в Подгорице и горных районах менее востребованы, за исключением горнолыжного центра Жабляк.

Какой налог на покупку недвижимости в Черногории?

При покупке недвижимости в Черногории основным является налог на передачу собственности. Он взимается по фиксированной ставке в 3% от стоимости объекта и применяется ко всем вторичным объектам. Для новостроек вместо него применяется НДС в размере 21%, но он обычно уже включен в стоимость жилья в Черногории.

Можно ли получить ВНЖ при покупке недвижимости в Черногории?

Покупка недвижимости позволяет получить вид на жительство (ВНЖ) в Черногории. Разрешение выдается на 1 год с возможностью ежегодного продления при сохранении собственности. После 5 лет проживания можно податься на постоянный вид на жительство. Минимальной суммы для инвестиций не обозначено, но рекомендуется, чтобы стоимость жилья в Черногории для этих цеций начиналась от €100,000.

Какие документы нужны для покупки недвижимости в Черногории?

Для покупки недвижимости в Черногории иностранцам нужны: действующий паспорт, налоговый идентификационный номер (TIN, оформляется в Черногории), договор купли-продажи, доказательство происхождения средств и, при необходимости, виза.

Стоит ли покупать недвижимость в Черногории?

Покупка недвижимости в Черногории выгодна, так как у нее высокая доходность от аренды (5–8%), доступные цены по сравнению с ЕС, и есть возможность получить ВНЖ. Однако доходность в стране очень зависит от сезонных колебаний.

Сколько стоит недвижимость в популярных городах Черногории?

В популярных городах, таких как Будва, цены на апартаменты составляют 3000–5000 €/кв. м, в Которе — 2500–4000 €/кв. м, в Тивате — 3500–6000 €/кв. м. В Подгорице доступнее: 2000–2500 €/кв. м. За последние годы рост составил 18–49% в прибрежных районах. Для вилл цены выше, до 8000 €/кв. м в элитных зонах.

Где лучше всего покупать жилье для инвестиций в Черногории?

Лучшие места для инвестиций находятся в прибрежных городах: Будва, Котор, Тиват и Херцег-Нови. Если купить жилье в Черногории в этих районах, можно выйти на 5–8% брутто доходности.

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