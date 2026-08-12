Черногория — живописная страна на побережье Адриатического моря, известная своими великолепными пляжами, горными пейзажами и богатым культурным наследием. Страна привлекает инвесторов возможностью купить недвижимость в Черногории и получить ВНЖ.
Преимущества покупки жилья в Черногории
Среди преимуществ покупки черногорского жилья можно выделить:
- Доступные цены. Стоимость жилья в Черногории ниже, чем во многих других европейских странах, что делает ее привлекательной для инвесторов.
- Простота оформления. Процесс приобретения недвижимости для иностранцев относительно прост и прозрачен.
- Возможность получения вида на жительство. Покупка недвижимости может служить основанием для получения вида на жительство в стране.
- Развитие туризма. Высокий туристический потенциал позволяет рассматривать недвижимость как источник дохода от аренды.
Стоимость недвижимости в Черногории
Прежде чем рассказать, сколько стоит недвижимость в Черногории, стоит разобраться в структуре рынка. В стране для покупки доступны различные типы недвижимости. Апартаменты идеальны для тех, кто ищет компактное жилье в городе или на побережье. Дома и таунхаусы часто идут с придомовой территорией, и они наиболее востребованы у семейных пар. Виллы традиционно относятся к премиум-сегменту, поэтому их в основном покупают состоятельные клиенты.
За последние пару лет (2023–2025) цены выросли в среднем на 9–13% из-за спроса на туристические объекты. Наибольший рост цен продемонстрировали прибрежные города, а наименьший — внутренние районы страны.
Цены на недвижимость в Черногории по ключевым городам и районам (€/кв.м):
|Тип недвижимости
|Подгорица
|Будва
|Котор
|Тиват
|Апартаменты
|2000–2500
|3000–5000
|2500–4000
|3500–6000
|Дома
|1800–2300
|2500–4000
|2200–3500
|3000–5000
|Виллы
|2500–3500
|4000–7000
|3500–6000
|5000–8000
В 2025 году средняя цена жилья в Подгорице с выросла до €2153 за кв. м., в Которе — с €2250 до €3900 за кв. м. В прибрежных зонах Будвы и Тивата цены на элитные объекты достигают €4000–€8000 за кв. м.
Особенности приобретения недвижимости в Черногории
Купить жилье в Черногории может любой, но ограничения все же есть. Иностранцы не могут приобретать землю в национальных парках и на расстоянии менее одного километра от государственной границы. Этот запрет также распространяется на острова черногорской юрисдикции в Адриатическом море.
При покупке следует учитывать следующие моменты:
- Налоги. При приобретении недвижимости взимается налог на оборот недвижимости в размере 3% от стоимости объекта.
- Документы. Необходимы стандартные документы, такие как паспорт, договор купли-продажи и подтверждение оплаты.
- Требования для иностранцев. Иностранные граждане имеют право приобретать недвижимость в Черногории на тех же условиях, что и местные жители, за исключением сельскохозяйственных земель.
Популярные города и районы Черногории для покупки жилья
Прибрежные города Черногории пользуются большим спросом у туристов, тогда как поселения в горных частях и крупных городах привлекают тех, кто стремиться остаться в стране на постоянной основе.
- Будва. Известна своими пляжами и активной ночной жизнью. Средняя стоимость квартиры в центре города составляет около €2888 за квадратный метр.
- Котор. Город с богатой историей и уникальной архитектурой. Продажа недвижимости в Которе ограничена из-за большого количество исторических районов.
- Тиват. Благодаря наличию международного аэропорта и престижной марины Порто Монтенегро, город привлекает многих инвесторов.
- Бар. Портовый город с развитой инфраструктурой и более доступными ценами на жилье.
- Херцег-Нови. Известен своими целебными источниками и ботаническими садами. Предлагает разнообразные варианты недвижимости.