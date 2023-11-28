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Жильё в Черногории

Доброта
343
Котор
289
Шушань
215
Сутоморе
199
Петровац
189
Херцег-Нови
184
Рафаиловичи
182
Прчань
171
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10 690 объектов найдено
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Morinj, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Morinj, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Срочная продажа! Квартира с одной спальней 58 кв. метров в комплексе LAVENDER BAY в небольшо…
€153,000
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First Realty
Языки общения: English
+38268535723 Maxelagin7@yandex.ru
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Просторная двухкомнатная квартира расположена в тихой части Будвы, недалеко от Средней начал…
€180,000
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Leo Estate
Языки общения: English
+38268751122 office@leoestate.com
Квартира 1 спальня в Бар, Черногория
Квартира 1 спальня
Бар, Черногория
Количество спален 1
Площадь 58 м²
Уникальная возможность! Роскошная дизайнерская квартира в современном жилом комплексе в райо…
€159,500
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Tesseris Monte
Языки общения: English
+38269616664 tesseris.monte@gmail.com
Квартира 2 спальни в Пржно, Черногория
Квартира 2 спальни
Пржно, Черногория
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Новый дом с красивым видом. Площадь: 45 м2 Квартира полностью меблирована. Квартира располож…
€299,000
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Tesseris Monte
Языки общения: English
+38269616664 tesseris.monte@gmail.com
Дом 3 спальни в Рисан, Черногория
Дом 3 спальни
Рисан, Черногория
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Двухэтажная вилла с потрясающим видом на залив. Площадью 140м2 с просторной эксплуатируемой …
€299,000
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Агентство
Tesseris Monte
Языки общения: English
+38269616664 tesseris.monte@gmail.com
Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Площадь 85 м²
Продается новая шикарная квартира с дизайнерским ремонтом. Дом 2020 года постройки, находитс…
€320,000
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Tesseris Monte
Языки общения: English
+38269616664 tesseris.monte@gmail.com
Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Квартира расположена на отличном месте, в 200 метрах от Старого города Будвы и пляжей. В а…
€132,000
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Leo Estate
Языки общения: English
+38268751122 office@leoestate.com
Дом 2 спальни в Bartula, Черногория
Дом 2 спальни
Bartula, Черногория
Количество спален 2
Площадь 170 м²
Уникальная возможность стать обладателем новой виллы, расположенной в окружении оливково…
€320,000
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Tesseris Monte
Языки общения: English
+38269616664 tesseris.monte@gmail.com
Дом 2 спальни в Шушань, Черногория
Дом 2 спальни
Шушань, Черногория
Количество спален 2
Площадь 52 м²
Уютный одноэтажный домик в Баре, район Шушань в тихом, спокойном месте подойдет для прож…
€110,000
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Tesseris Monte
Языки общения: English
+38269616664 tesseris.monte@gmail.com
Дом 2 спальни в Прчань, Черногория
Дом 2 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Великолепное предложение для истинных ценителей истории и морских приключений! Добро пожалов…
€599,000
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Tesseris Monte
Языки общения: English
+38269616664 tesseris.monte@gmail.com
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Площадь 115 м²
Добро пожаловать в этот уникальный пентхаус, расположенный на углу здания, примыкающем к пре…
€470,000
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Tesseris Monte
Языки общения: English
+38269616664 tesseris.monte@gmail.com
Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 80 м²
Добро пожаловать в роскошный мир Порто Монтенегро! Это место, где совершаются мечты, где эле…
€680,000
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Tesseris Monte
Языки общения: English
+38269616664 tesseris.monte@gmail.com
Квартира 3 спальни в Бечичи, Черногория
Квартира 3 спальни
Бечичи, Черногория
Количество спален 3
Площадь 108 м²
Отличное предложение для жизни на побережье! Квартира в Бечичи с прекрасным расположением в…
€280,000
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Tesseris Monte
Языки общения: English
+38269616664 tesseris.monte@gmail.com
Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Квартира площадью 86м2, находится на восьмом этаже девятиэтажного современного дома. Перед д…
€226,000
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Tesseris Monte
Языки общения: English
+38269616664 tesseris.monte@gmail.com
Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Квартира расположена в отличном месте, в 10 минутах ходьбы от моря и Старого города Будвы. …
€120,000
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Leo Estate
Языки общения: English
+38268751122 office@leoestate.com
Квартира 1 спальня в Котор, Черногория
Квартира 1 спальня
Котор, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Квартира расположена на первом этаже здания, которое не будет построено, и будет закончено в…
€91,205
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Leo Estate
Языки общения: English
+38268751122 office@leoestate.com
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Жабляк, Черногория
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Жабляк, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Легальный дом с камином в хвойном лесу Жабляка Двухэтажный деревянный дом площадью 90 м2, с…
€120,000
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Квартира с балконом, с видом на море в Мелинье, Черногория
Квартира с балконом, с видом на море
Мелинье, Черногория
Площадь 48 м²
Этаж 4/4
А7-040. Роскошные двухуровневые апартаменты на линии фронта, Meljine, Herceg NoviПродается! …
€275,000
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Квартира 1 спальня в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 1 спальня
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Квартира расположена на втором этаже совершенно нового комплекса в Герцег-Нови в 100 метрах …
€173,768
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Leo Estate
Языки общения: English
+38268751122 office@leoestate.com
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Доброта, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
На продажу предлагаем уникальную стильную квартиру с двумя спальнями площадью 75 кв метров. …
€250,000
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First Realty
Языки общения: English
+38268535723 Maxelagin7@yandex.ru
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с мебелью в Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с мебелью
Бечичи, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 12/16
А4-1557. Одна Спальня Квартира в Бечичи с Панорамным видом на море.Продается красивая 1-комн…
€235,000
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Квартира 2 спальни в Бар, Черногория
Квартира 2 спальни
Бар, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Квартира расположена в роскошном жилом комплексе с удобствами пятизвездочного отеля, на трет…
€143,160
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Leo Estate
Языки общения: English
+38268751122 office@leoestate.com
Квартира 1 ванная с парковкой, с балконом, с видом на море в Игало, Черногория
Квартира 1 ванная с парковкой, с балконом, с видом на море
Игало, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
A9-808. Новый комплекс в Игало Продается новая квартира в новом комплексе.  Строительство за…
€156,000
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Дом 2 спальни в Котор, Черногория
Дом 2 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Таунхаус является частью проекта, расположенного между Тиватом и Котором. Это уникальное при…
€275,000
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Агентство
Leo Estate
Языки общения: English
+38268751122 office@leoestate.com
Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Красивая светлая, просторная, без мебели квартира у моря, расположенная на побережье залива …
€340,000
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Leo Estate
Языки общения: English
+38268751122 office@leoestate.com
Дом 4 спальни в Будва, Черногория
Дом 4 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 306 м²
Дом имеет три уровня. На первом этаже есть просторная кухня со столовой, гостиной, ванной ко…
€320,000
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Leo Estate
Языки общения: English
+38268751122 office@leoestate.com
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Будва, Черногория
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 4/4
Отличная однокомнатная квартира на продажу. Он полностью оборудован для проживания или сдачи…
€58,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/10
Комплекс премиум класса на первой линии Адриатического моря. Сдача комплекса-конец 2023 год…
€218,000
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Шале 2 спальни с мебелью в Жабляк, Черногория
Шале 2 спальни с мебелью
Жабляк, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Деревянный дом с двумя спальнями в Жабляке, Черногория Замечательный небольшой домик площ…
€63,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Бечичи, Черногория
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бечичи, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
КВАРТИРА С 2 СПАЛЬНЯМИ В БЕЧИЧИ Площадь квартиры: 80м2 (64м2 квартира + 16м2 балкон). …
€120,000
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