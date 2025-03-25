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Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс у моря с причалом в Бокa-Которском заливе

Муо, Черногория
от
$235,458
;
8
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ID: 27285
ID новостройки на Realting
In CRM: 2592
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Дата обновления: 04.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Котор
  • Деревня
    Муо

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

О комплексе

Эксклюзивный жилой комплекс у моря с причалом в Бокa-Которском заливе.

 

Ощутите уникальную гармонию природы и архитектуры в самом сердце одного из красивейших заливов мира.

Этот жилой комплекс предлагает образ жизни, сочетающий современный комфорт, панорамные морские виды, стильную средиземноморскую архитектуру и исключительную инфраструктуру.

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:

 

Знаковый вид:
Из окон квартир открывается знаменитое отражение в форме сердца на воду залива из волшебных вечерних огней, обрамляющих Котор.

 

Премиальная инфраструктура:
• Два бассейна с морской водой
• Паркинг
• Озеленённые территории и пешеходные дорожки
• Лифты и удобные пешеходные маршруты.

 

Эксклюзивный доступ к морю:
• Причалы для яхт и катеров всего в 70 метрах от комплекса
• Долгосрочная аренда мест для швартовки
• 70 метров до частного пляжа.

 

Архитектура и комфорт:
• Простые, гармоничные формы зданий, интегрированные в ландшафт
• Элементы бокельской архитектуры, натуральный камень
• Панорамные террасы, залитые солнечным светом
• Разнообразные планировки: от 1-комнатных до пентхаусов
• Просторные, светлые и функциональные интерьеры
• Системы «умный дом».

 

ЛОКАЦИЯ:
• 10 мин на авто до Старого города Котора (ЮНЕСКО)
• 20 мин на авто до аэропорта Тиват
• Близость к маринам, ресторанам и культурным объектам
• Менее 20 минут езды до ключевых точек побережья.

 

Этот жилой комплекс — идеальное место для тех, кто ценит эстетичную архитектуру, бескомпромиссный комфорт и магию природы Черногории.

Более подробная информация об апартаментах с одной, двумя и тремя спальнями в комплексе.

Местонахождение на карте

Муо, Черногория

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Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс у моря с причалом в Бокa-Которском заливе
Муо, Черногория
от
$235,458
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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