Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс у моря с причалом в Бокa-Которском заливе

Эксклюзивный жилой комплекс у моря с причалом в Бокa-Которском заливе.

Ощутите уникальную гармонию природы и архитектуры в самом сердце одного из красивейших заливов мира.

Этот жилой комплекс предлагает образ жизни, сочетающий современный комфорт, панорамные морские виды, стильную средиземноморскую архитектуру и исключительную инфраструктуру.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:

Знаковый вид:

Из окон квартир открывается знаменитое отражение в форме сердца на воду залива из волшебных вечерних огней, обрамляющих Котор.

Премиальная инфраструктура:

• Два бассейна с морской водой

• Паркинг

• Озеленённые территории и пешеходные дорожки

• Лифты и удобные пешеходные маршруты.

Эксклюзивный доступ к морю:

• Причалы для яхт и катеров всего в 70 метрах от комплекса

• Долгосрочная аренда мест для швартовки

• 70 метров до частного пляжа.

Архитектура и комфорт:

• Простые, гармоничные формы зданий, интегрированные в ландшафт

• Элементы бокельской архитектуры, натуральный камень

• Панорамные террасы, залитые солнечным светом

• Разнообразные планировки: от 1-комнатных до пентхаусов

• Просторные, светлые и функциональные интерьеры

• Системы «умный дом».

ЛОКАЦИЯ:

• 10 мин на авто до Старого города Котора (ЮНЕСКО)

• 20 мин на авто до аэропорта Тиват

• Близость к маринам, ресторанам и культурным объектам

• Менее 20 минут езды до ключевых точек побережья.

Этот жилой комплекс — идеальное место для тех, кто ценит эстетичную архитектуру, бескомпромиссный комфорт и магию природы Черногории.



Более подробная информация об апартаментах с одной, двумя и тремя спальнями в комплексе.