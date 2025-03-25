Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс у моря с причалом в Бокa-Которском заливе

Эксклюзивный жилой комплекс у моря с причалом в Бокa-Которском заливе.
Ощутите уникальную гармонию природы и архитектуры в самом сердце одного из красивейших заливов мира.
Этот жилой комплекс предлагает образ жизни, сочетающий современный комфорт, панорамные морские виды, стильную средиземноморскую архитектуру и исключительную инфраструктуру.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА:
Знаковый вид:
Из окон квартир открывается знаменитое отражение в форме сердца на воду залива из волшебных вечерних огней, обрамляющих Котор.
Премиальная инфраструктура:
• Два бассейна с морской водой
• Паркинг
• Озеленённые территории и пешеходные дорожки
• Лифты и удобные пешеходные маршруты.
Эксклюзивный доступ к морю:
• Причалы для яхт и катеров всего в 70 метрах от комплекса
• Долгосрочная аренда мест для швартовки
• 70 метров до частного пляжа.
Архитектура и комфорт:
• Простые, гармоничные формы зданий, интегрированные в ландшафт
• Элементы бокельской архитектуры, натуральный камень
• Панорамные террасы, залитые солнечным светом
• Разнообразные планировки: от 1-комнатных до пентхаусов
• Просторные, светлые и функциональные интерьеры
• Системы «умный дом».
ЛОКАЦИЯ:
• 10 мин на авто до Старого города Котора (ЮНЕСКО)
• 20 мин на авто до аэропорта Тиват
• Близость к маринам, ресторанам и культурным объектам
• Менее 20 минут езды до ключевых точек побережья.
Этот жилой комплекс — идеальное место для тех, кто ценит эстетичную архитектуру, бескомпромиссный комфорт и магию природы Черногории.
Более подробная информация об апартаментах с одной, двумя и тремя спальнями в комплексе.