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  4. Жилой комплекс Новый гольф-курорт мирового класса The Peaks Lustica Bay

Жилой комплекс Новый гольф-курорт мирового класса The Peaks Lustica Bay

Радовичи, Черногория
от
$853,983
;
16
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Описание Описание
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ID: 27297
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In CRM: 2349
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Дата обновления: 05.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Деревня
    Радовичи

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

О комплексе

Добро пожаловать на первый в Черногории гольф курорт с 18-луночным полем для гольфа - The Peaks Lustica Bay!

 

Это уникальное место предлагает идеальные условия для игроков в гольф любого уровня. Созданное при участии известного дизайнера Гари Плейера, поле для гольфа The Peaks впечатляет своей красотой, видами на лазурное море и гармонично вписывается в окружающую природу. В этом уголке спокойствия и безмятежности, вы окунетесь в первозданную природу Черногории.

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ - ОГРАНИЧЕННОЕ ПО ВРЕМЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

Те, кто хочет стать резидентом Luštica Bay или инвестировать в расширение своего портфеля, могут воспользоваться ограниченной по времени возможностью до 30 июня, чтобы воспользоваться следующими специальными условиями оплаты:

 • Минимальный первый взнос - всего 25%

• Беспроцентная пятилетняя рассрочка платежа с ежеквартальными платежами

• Переезжайте или начните получать доход от аренды после сдачи недвижимости

• Управляйте планом платежей, получая доход от аренды за три года до последнего платежа.

 

Архитектурный проект является блестящим результатом коллаборации местного архитектурного бюро NRA Atelier и известных архитекторов из бюро Block 722 и представляет собой воплощение представления о роскоши.

 

В непосредственной близости от нового квартала также расположены пять живописных пляжей, морские лаунжи и яхтенная марина на набережной с оживленными ресторанами, барами и магазинами.

 

The Peaks Lustica Bay – это не только прекрасное поле для гольфа, но и уникальное место, где уединение сочетается с близостью ко всем инфраструктурным объектам города-курорта Luštica Bay. Здесь вы найдете идеальный баланс между спокойствием и городской жизнью. Позвольте себе замедлить темп, ощутите атмосферу, которая останется в вашей памяти надолго.

 

В резиденциях The Peaks продумана каждая деталь, а в отделке используются только натуральные материалы, такие как камень и дерево, что придает им особый шарм.

Здесь есть и элегантные арки, отделанные местным камнем, и крытые террасы, дарящие приватность, покой и желанную прохладу в знойный день.

Курорт предлагает на продажу апартаменты, таунхаусы и виллы различной площади.

 

Для апартаментов предусмотрена зона общественного пользования с бассейном, зоной барбекю, детской игровой площадкой. 20% пространства отведено под террасы, откуда открываются потрясающие виды.

 

Все таунхаусы имеют виды на море, бассейн, сад и каменную террасу.

 

Виллы имеют потрясающие виды на море, бассейн, чашу для костра, сад и зону для барбекю. Изысканный интерьер в натуральных тонах, открытая планировка, панорамные окна придают пространству очень много света и простора и создают неповторимую атмосферу.

 

Приобретая недвижимость в Luštica Bay, вы становитесь не просто владельцем жилого помещения, но и членом сообщества Luštica Bay. Здесь вас ждет теплый прием, комфорт и поддержка по всем вопросам со стороны клиентской службы:

 

– Управление недвижимостью и обслуживание

– Уход за ландшафтом

– Доступ к пляжам и бассейнам

– Услуги по аренде

– Велнес-услуги

– Круглосуточная охрана и наблюдение

– Услуги трансфера.

Местонахождение на карте

Радовичи, Черногория

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Жилой комплекс Новый гольф-курорт мирового класса The Peaks Lustica Bay
Радовичи, Черногория
от
$853,983
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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