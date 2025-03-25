Жилой комплекс Новый гольф-курорт мирового класса The Peaks Lustica Bay

Добро пожаловать на первый в Черногории гольф курорт с 18-луночным полем для гольфа - The Peaks Lustica Bay!

Это уникальное место предлагает идеальные условия для игроков в гольф любого уровня. Созданное при участии известного дизайнера Гари Плейера, поле для гольфа The Peaks впечатляет своей красотой, видами на лазурное море и гармонично вписывается в окружающую природу. В этом уголке спокойствия и безмятежности, вы окунетесь в первозданную природу Черногории.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ - ОГРАНИЧЕННОЕ ПО ВРЕМЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Те, кто хочет стать резидентом Luštica Bay или инвестировать в расширение своего портфеля, могут воспользоваться ограниченной по времени возможностью до 30 июня, чтобы воспользоваться следующими специальными условиями оплаты:

• Минимальный первый взнос - всего 25%

• Беспроцентная пятилетняя рассрочка платежа с ежеквартальными платежами

• Переезжайте или начните получать доход от аренды после сдачи недвижимости

• Управляйте планом платежей, получая доход от аренды за три года до последнего платежа.

Архитектурный проект является блестящим результатом коллаборации местного архитектурного бюро NRA Atelier и известных архитекторов из бюро Block 722 и представляет собой воплощение представления о роскоши.

В непосредственной близости от нового квартала также расположены пять живописных пляжей, морские лаунжи и яхтенная марина на набережной с оживленными ресторанами, барами и магазинами.

The Peaks Lustica Bay – это не только прекрасное поле для гольфа, но и уникальное место, где уединение сочетается с близостью ко всем инфраструктурным объектам города-курорта Luštica Bay. Здесь вы найдете идеальный баланс между спокойствием и городской жизнью. Позвольте себе замедлить темп, ощутите атмосферу, которая останется в вашей памяти надолго.

В резиденциях The Peaks продумана каждая деталь, а в отделке используются только натуральные материалы, такие как камень и дерево, что придает им особый шарм.

Здесь есть и элегантные арки, отделанные местным камнем, и крытые террасы, дарящие приватность, покой и желанную прохладу в знойный день.

Курорт предлагает на продажу апартаменты, таунхаусы и виллы различной площади.

Для апартаментов предусмотрена зона общественного пользования с бассейном, зоной барбекю, детской игровой площадкой. 20% пространства отведено под террасы, откуда открываются потрясающие виды.

Все таунхаусы имеют виды на море, бассейн, сад и каменную террасу.

Виллы имеют потрясающие виды на море, бассейн, чашу для костра, сад и зону для барбекю. Изысканный интерьер в натуральных тонах, открытая планировка, панорамные окна придают пространству очень много света и простора и создают неповторимую атмосферу.

Приобретая недвижимость в Luštica Bay, вы становитесь не просто владельцем жилого помещения, но и членом сообщества Luštica Bay. Здесь вас ждет теплый прием, комфорт и поддержка по всем вопросам со стороны клиентской службы:

– Управление недвижимостью и обслуживание

– Уход за ландшафтом

– Доступ к пляжам и бассейнам

– Услуги по аренде

– Велнес-услуги

– Круглосуточная охрана и наблюдение

– Услуги трансфера.