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Дома в Черногории

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3 335 объектов найдено
Шале 3 комнаты в Колашин, Черногория
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Шале 3 комнаты
Колашин, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Дом на продажу рядом с горнолыжным курортом! Всего 199.000€ за дом площадью 100 м² с участк…
$232,763
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Вилла в Луштица, Черногория
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Вилла
Луштица, Черногория
Площадь 184 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$2,53 млн
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Таунхаус в Rijeka Rezevici, Черногория
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Таунхаус
Rijeka Rezevici, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$840,496
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Вилла в Доброта, Черногория
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Вилла
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 819 м²
Общая площадь застройки: 819 м2Площадь земли: 534 м2Спальни: 6Ванные комнаты: 7+1Гаражи: 2Ка…
Цена по запросу
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Вилла в Тиват, Черногория
Вилла
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Мечтаете о доме у моря в Черногории? Эти стильные таунхаусы — идеальное решение для комфортн…
$296,014
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Monteonline
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Дом 4 комнаты в Будва, Черногория
Дом 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Редкая возможность приобрести частный дом на набережной в Будве, откуда открывается захватыв…
$5,19 млн
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Вилла в , Черногория
Вилла
, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продаются современные виллы в благоустроенном жилом комплексе в Даниловграде, примерно в 15 …
$772,601
НДС
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Частный продавец
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 4
Площадь 352 м²
Количество этажей 2
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$4,85 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Количество спален 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$5,86 млн
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Вилла в Луштица, Черногория
Вилла
Луштица, Черногория
Площадь 185 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$3,05 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Дом 4 спальни в Черногория
Дом 4 спальни
Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Расположенные в Резевичи, эти современные резиденции расположены на вершине оливкового холма…
$831,329
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Дом 5 спален в Черногория
Дом 5 спален
Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Изысканный комплекс вилл в Кримовице, район Будванской Ривьеры: 450 м2 Участок земельной пло…
$1,84 млн
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Дом 5 спален в 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Черногория
Дом 5 спален
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 479 м²
Исключительное средиземноморское святилище виллы с панорамным видом на море и горы через зал…
$2,53 млн
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Montenegro Properties
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Дом в Черногория
Дом
Черногория
Площадь 450 м²
Эксклюзивная вилла площадью 450 м2 на участке площадью 580 м2, с гостиной (42 м2), пригодной…
$1,73 млн
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Дом 5 спален в Luštica Bay Golf Course, Черногория
Дом 5 спален
Luštica Bay Golf Course, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Просторная вилла на набережной с причалом в Красичи, Лустика. Вилла состоит из 5 спален, 2 к…
$2,19 млн
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Дом в Будва, Черногория
Дом
Будва, Черногория
Продается урбанизированный участок земли площадью 364 м2, расположенный в одном из самых вос…
$334,680
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Дом 5 спален в 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Черногория
Дом 5 спален
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
Эта современная недвижимость расположена в отличном месте в Доброте, Котор, всего в 30 метра…
$1,39 млн
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Дом 4 спальни в Черногория
Дом 4 спальни
Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 801 м²
Две роскошные виллы с панорамным видом на море, Резевичи, Будва Эти впечатляющие виллы с бас…
$2,08 млн
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Дом 5 спален в 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Черногория
Дом 5 спален
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
Расположенная на двух этажах, вилла расположена на участке площадью 1300 м2 и предлагает при…
$2,83 млн
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Вилла в Жабляк, Черногория
Вилла
Жабляк, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Продается уютный загородный дом площадью 58 м² с большим земельным участком 4 671 м², состоя…
$219,379
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Дом 4 спальни в 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Черногория
Дом 4 спальни
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 585 м²
Размер: 585,60 кв. м + участок 940 м2 Стильная, изысканная семейная вилла, построенная в 201…
$1,85 млн
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Дом 3 спальни в 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Черногория
Дом 3 спальни
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Новая вилла, построенная в современном стиле, расположена в тихом месте. Площадь суши состав…
$681,228
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Дом в 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Черногория
Дом
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Черногория
Площадь 70 м²
Набережная с Каменным домом для продажи - Первая линия к морю в Доброте, Котор Исключительна…
$1,62 млн
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Дом 3 спальни в 7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Черногория
Дом 3 спальни
7 Seaview Penthouse Kotor Bay, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 193 м²
Красивая недвижимость на продажу в Которе, Черногория. Виллы в стиле Dobrota Palazzo - это т…
$2,43 млн
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Вилла в Katun Rezevici, Черногория
Вилла
Katun Rezevici, Черногория
Количество спален 4
Внедрение шедевра дизайна и мастерства — архитектурно изящного объекта, созданного Atelier d…
$7,86 млн
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Дом 44 спальни в Тиват, Черногория
Дом 44 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 44
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Эта недавно построенная современная вилла расположена в тихом и востребованном районе Мрцева…
$917,926
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Дом 3 спальни в Черногория
Дом 3 спальни
Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Новая вилла рядом с пляжем Каменово Вилла расположена на трех уровнях общей площадью 240 м2 …
$1,39 млн
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Дом 3 спальни в Черногория
Дом 3 спальни
Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Современная вилла в Бечичи с панорамным видом на открытое море. Вилла состоит из трех спален…
$635,043
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Вилла 1 комната в Тиват, Черногория
Вилла 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 242 м²
Откройте для себя исключительную возможность для инвестиций в Калимандж, Тиват, один из самы…
$1
НДС
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Дом в Черногория
Дом
Черногория
Площадь 550 м²
Отличные виллы для продажи в Близикуце, район Будвы Внутренняя площадь каждой виллы составля…
$1,10 млн
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Типы недвижимости в Черногории

виллы
коттеджи
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