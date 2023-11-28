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Дома в Черногории

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3 903 объекта найдено
Дом 3 спальни в Рисан, Черногория
Дом 3 спальни
Рисан, Черногория
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Двухэтажная вилла с потрясающим видом на залив. Площадью 140м2 с просторной эксплуатируемой …
€299,000
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Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
+38269616664 tesseris.monte@gmail.com
Дом 2 спальни в Bartula, Черногория
Дом 2 спальни
Bartula, Черногория
Количество спален 2
Площадь 170 м²
Уникальная возможность стать обладателем новой виллы, расположенной в окружении оливково…
€320,000
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Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
+38269616664 tesseris.monte@gmail.com
Дом 2 спальни в Шушань, Черногория
Дом 2 спальни
Шушань, Черногория
Количество спален 2
Площадь 52 м²
Уютный одноэтажный домик в Баре, район Шушань в тихом, спокойном месте подойдет для прож…
€110,000
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Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
+38269616664 tesseris.monte@gmail.com
Дом 2 спальни в Прчань, Черногория
Дом 2 спальни
Прчань, Черногория
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Великолепное предложение для истинных ценителей истории и морских приключений! Добро пожалов…
€599,000
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Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
+38269616664 tesseris.monte@gmail.com
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Жабляк, Черногория
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Жабляк, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Легальный дом с камином в хвойном лесу Жабляка Двухэтажный деревянный дом площадью 90 м2, с…
€120,000
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Дом 2 спальни в Котор, Черногория
Дом 2 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Таунхаус является частью проекта, расположенного между Тиватом и Котором. Это уникальное при…
€275,000
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Leo Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
+38268751122 office@leoestate.com
Дом 4 спальни в Будва, Черногория
Дом 4 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 306 м²
Дом имеет три уровня. На первом этаже есть просторная кухня со столовой, гостиной, ванной ко…
€320,000
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Leo Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
+38268751122 office@leoestate.com
Шале 2 спальни с мебелью в Жабляк, Черногория
Шале 2 спальни с мебелью
Жабляк, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Деревянный дом с двумя спальнями в Жабляке, Черногория Замечательный небольшой домик площ…
€63,000
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Вилла 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Добра Вода, Черногория
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Добра Вода, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 493 м²
Количество этажей 3
Продается новая роскошная современная вилла в Добрых Водах. Трехэтажная вилла общей площа…
€450,000
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Дом 3 спальни в Крашичи, Черногория
Дом 3 спальни
Крашичи, Черногория
Количество спален 3
Площадь 129 м²
NUM 4876 Only a few steps from the shoreline of the Adriatic Sea is this exceptional arch…
€600,000
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Вилла 3 спальни в Kunje, Черногория
Вилла 3 спальни
Kunje, Черногория
Количество спален 3
Площадь 285 м²
NUM 4852 Продается двухэтажная вилла с бассейном на побережье в Утьехе. Площадь виллы со…
€1,62 млн
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Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Шушань, Черногория
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Шушань, Черногория
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Современная вилла с бассейном в Черногории с возможностью круглогодичного обслуживания для В…
€570,000
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
+38267802627 Lanalazana@gmail.com
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Boljevici, Черногория
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Boljevici, Черногория
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Вилла с виноградниками (имение) в уникальном винном регионе Адриатики. Хорошая асфальтиро…
€320,000
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Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы в Каменари, Черногория
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы
Каменари, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Вилла на первой линии в поселке Каменари, Херцег Нови. Площадь виллы — 118 м2. Она состоит и…
€290,000
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Vito Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
+38269855586 +38269233141 my2ndhome.mne@gmail.com
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Баошичи, Черногория
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Баошичи, Черногория
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Дом-мини-отель на первой линии для инвестиций или личного пользования. Херцег-Нови,  Баошич…
€470,000
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Kostanjica, Черногория
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Kostanjica, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Этаж 2/3
Продается шикарная вилла на первой береговой линии в Бока-Которской бухте. Первая линия у…
€650,000
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Дом 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Свети-Стефан, Черногория
Дом 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Свети-Стефан, Черногория
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 390 м²
Одна из лучших вилл на побережье. Уникальное предложение – дом, спроектированный и построенн…
€1,85 млн
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Vito Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
+38269855586 +38269233141 my2ndhome.mne@gmail.com
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Бар, Черногория
Вилла 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Бар, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Новая вилла на продажу в районе Старого бара. Смотрите вид и вид на горы. Бассейн 6х4 метр…
€320,000
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Дом 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Buljarica, Черногория
Дом 5 спален с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Buljarica, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Место: поселок Булярица. Двухэтажный дом 141м2 + участок 288м2. 1 этаж: 2 кухни, 2 спальни,…
€140,000
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
+38267802627 Lanalazana@gmail.com
Дом 3 комнаты в Сутоморе, Черногория
Дом 3 комнаты
Сутоморе, Черногория
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Двухэтажный дом в Сутоморе, поселок Брца. Площадь дома 100м2. Площадь участка 80м2. Структур…
€69,000
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Дом 2 комнаты в Сутоморе, Черногория
Дом 2 комнаты
Сутоморе, Черногория
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Легальный полумонтажный дом в Сутоморе - дом 55м2 - земельный участок 156м2 Структура до…
€53,000
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Дом 5 комнат в Сутоморе, Черногория
Дом 5 комнат
Сутоморе, Черногория
Комнаты 5
Площадь 78 м²
Двухэтажный дом с участком в Занковичи, Сутоморе. Площадь дома 78 м2. Площадь участка 200 м2…
€58,000
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Дом 4 комнаты в Сутоморе, Черногория
Дом 4 комнаты
Сутоморе, Черногория
Комнаты 4
Площадь 270 м²
Трехэтажная вилла с прекрасном видом на горы в центре Сутоморе. Площадь виллы 270 м2. Площа…
€315,000
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Дом 4 комнаты в Buljarica, Черногория
Дом 4 комнаты
Buljarica, Черногория
Комнаты 4
Площадь 195 м²
Дом расположен в Булярице, в 1 км от отличного песчаного пляжа. Площадь дома 195 м2 Площадь…
€158,000
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Дом 6 спален в Добра Вода, Черногория
Дом 6 спален
Добра Вода, Черногория
Количество спален 6
Площадь 305 м²
Дом с прекрасным видом на море в 15 минутах езды от Бара, дому около 15 лет, никогда ник…
€330,000
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Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
+38269616664 tesseris.monte@gmail.com
Дом 3 спальни в Marovici, Черногория
Дом 3 спальни
Marovici, Черногория
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Двухэтажная вилла с видом на море. Есть теплые полы, кондиционер, а также в зимний перио…
€520,000
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Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
+38269616664 tesseris.monte@gmail.com
Дом 5 спален в Kunje, Черногория
Дом 5 спален
Kunje, Черногория
Количество спален 5
Площадь 280 м²
Трехэтажный дом с видом на море всего в 200 метрах от пляжа. На участке есть бассейн с п…
€370,000
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Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
+38269616664 tesseris.monte@gmail.com
Дом 4 спальни в celuga, Черногория
Дом 4 спальни
celuga, Черногория
Количество спален 4
Площадь 175 м²
Двухэтажный дом с большим огороженым участкомс видом на горы в Челуге.  Дом подключен к …
€235,000
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Tesseris Monte
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
+38269616664 tesseris.monte@gmail.com
Дом в Черногория
Дом
Черногория
Площадь 150 м²
Код объекта - 4.25.11.12073Двухэтажный дом с участком в районе Ратац, Бар. Площадь дома 150 …
€285,000
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Дом 5 спален с парковкой, с мебелью, новое здание в Бар, Черногория
Дом 5 спален с парковкой, с мебелью, новое здание
Бар, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Продается уютный трехэтажный дом в самом сердце города Бар, Черногория. Этот дом расположен…
€165,000
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Українська, Српски, Crnogorski
+38267802627 Lanalazana@gmail.com

Параметры недвижимости в Черногории

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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