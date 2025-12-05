Апарт-отель Alivia Hotel & Residences Sveti Stefan

Пржно, Черногория
Цена по запросу
Дата обновления: 07.04.2026

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Деревня
    Пржно
  • Адрес
    M 1

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    9

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

🌊 Alivia Hotel & Residences, Sveti Stefan

Премиальные апартаменты у моря с гарантированным доходом 8% годовых

Alivia Hotel & Residences — эксклюзивный апарт-отель в сердце Черногории, в легендарной бухте Свети-Стефан. Это не просто жильё у моря, а полноценный инвестиционный инструмент с пятизвёздочным сервисом и приватной территорией 10 000 м².

🏆 Почему Alivia Hotel & Residences

Управление премиум-брендом Babylon Hospitality
Профессиональный оператор обеспечивает безупречный сервис 24/7, высокую загрузку и прозрачный арендный доход. Ваша недвижимость работает как минимум на уровне 5-звёздочного отеля.

Уединённая локация у моря
Комплекс расположен между Будвой и островом Свети-Стефан, в окружении оливковой рощи и парка Милочер. До пляжа – быстрый доступ (трансфер на гольф-карах). При этом вы находитесь в тишине, вдали от шумной Будванской ривьеры.

Гибкие форматы владения
Вы можете:

  • жить в апартаментах сами,

  • сдавать их в аренду под управлением Babylon Hospitality,

  • получать пассивный доход, пользуясь всей инфраструктурой отеля в любое время.

🛂 ВНЖ за инвестиции

При покупке апартаментов от €250,000 вы получаете право на вид на жительство в Черногории – шаг к европейскому статусу до вступления страны в ЕС.

✨ Интерьеры и инфраструктура

Апартаменты: от 37 до 112 м², а также пентхаусы с террасами от 140 м².

Стиль: средиземноморский дизайн с натуральным деревом, мрамором, дорогими тканями.

Инфраструктура на территории:

  • спа-зона,

  • панорамный бассейн с баром и видом на море,

  • гольф-кары до пляжа,

  • организация яхтинга и рыбалки,

  • ландшафтный парк,

  • круглосуточный консьерж и безопасность.

Доброта, Черногория
от
$297,487
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Площадь 53–70 м²
3 объекта недвижимости 3
Эксклюзивный жилой комплекс в Доброте. Современный жилой комплекс, расположенный в 150 метрах от моря, в живописном поселке Доброта, Бока-Которская бухта. Комплекс состоит из двух независимых зданий с названиями, отражающими их атмосферу: Le Soleil и La Lune. Оба объекта построены с пр…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
53.0
294,905 – 359,103
Квартира 2 комнаты
70.0
467,716
Тиват, Черногория
от
$124,264
Год сдачи 2025
Площадь 45–124 м²
4 объекта недвижимости 4
Новый жилой комплекс с собственной инфраструктурой в центре Тивата, в 400 м от Porto-Montenegro. Это идеальное место для тех, кто хочет жить в городе Тиват с его инфраструктурой и культурной жизнью, при этом в спокойном и зеленом месте. В пешей доступности английская школа Knightsbridge и г…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
45.0 – 88.0
227,986 – 432,954
Квартира 2 комнаты
63.0 – 124.0
366,093 – 670,805
Будва, Черногория
от
$89,990
Год сдачи 2027
Количество этажей 9
В Будве, в районе Дубовица Люкс, стартовал новый жилой проект, который объединяет высокий уровень комфорта и отличное расположение — всего в шаговой доступности находятся университет и современный торговый центр Mega Mall. Комплекс рассчитан на 38 квартир различных типов: от уютных студий…
Земля в Черногории: цены, районы, как купить участок иностранцу
Сколько приносит краткосрочная аренда в Черногории: считаем прибыль на реальных объектах
С 2020 по 2025: сколько зарабатывают и сколько тратят семьи в Черногории — официальный обзор
Как иностранцу купить квартиру в Черногории — поговорили с экспертом
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
