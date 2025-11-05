Отель Первая линия моря в Черногории — рассрочка без процентов и возможность оплатой криптовалютой.

Роскошный комплекс на первой линии моря — Рафаиловичи, Будва

📍 Локация: Бечичи, Будва, Черногория

🏗️ Площадь комплекса: 40 800 м²

🏢 Формат: 142 резиденции и 154 гостиничных номера

✨ Надежный застройщик с успешными проектами в Черногории.

Идеальное сочетание уюта, сервиса и инвестиционной привлекательности.

🌿 Инфраструктура премиум-класса:

• Wellness-центр 2 800 м²: бассейны, 4 типа паровых зон, SPA, фитнес, салон красоты

• 4 ресторана и 3 бара

• Частный пляж, казино, бизнес-центр

• Паркинг на 100 мест

• Круглосуточная охрана и ресепшн

• Управление от одной из крупнейших компаний Европы

🏡 Резиденции:

• Полностью меблированы «под ключ»: мебель, техника, текстиль, посуда

• Возможность пассивного дохода от аренды (аудитория — 15+ млн клиентов по всему миру)

• Максимум 4 резиденции на одного покупателя

• Все резиденции 7 и 8 этажей с видом на море уже забронированы

📅 Статус проекта:

• Готовность — 70%

• Сдача — 3 квартал 2026 года

• Официальное открытие — май 2027 года

💰 Инвестиционный потенциал:

• Цена на 25–30% ниже рынка

• Прирост стоимости за 3 года — от 35%

• ROI — 5%

🤝 Условия покупки:

• Первый взнос — 30% при подписании предварительного договора

• Индивидуальные условия беспроцентной рассрочки

• 💠 Возможна оплата криптовалютой