  Отель Первая линия моря в Черногории — рассрочка без процентов и возможность оплатой криптовалютой.

Отель Первая линия моря в Черногории — рассрочка без процентов и возможность оплатой криптовалютой.

Рафаиловичи, Черногория
от
$304,054
от
$5,430/м²
;
19
ID: 32858
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Деревня
    Рафаиловичи

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Роскошный комплекс на первой линии моря — Рафаиловичи, Будва

📍 Локация: Бечичи, Будва, Черногория
🏗️ Площадь комплекса: 40 800 м²
🏢 Формат: 142 резиденции и 154 гостиничных номера

Надежный застройщик с успешными проектами в Черногории.
Идеальное сочетание уюта, сервиса и инвестиционной привлекательности.

🌿 Инфраструктура премиум-класса:
• Wellness-центр 2 800 м²: бассейны, 4 типа паровых зон, SPA, фитнес, салон красоты
• 4 ресторана и 3 бара
• Частный пляж, казино, бизнес-центр
• Паркинг на 100 мест
• Круглосуточная охрана и ресепшн
• Управление от одной из крупнейших компаний Европы

🏡 Резиденции:
• Полностью меблированы «под ключ»: мебель, техника, текстиль, посуда
• Возможность пассивного дохода от аренды (аудитория — 15+ млн клиентов по всему миру)
• Максимум 4 резиденции на одного покупателя
• Все резиденции 7 и 8 этажей с видом на море уже забронированы

📅 Статус проекта:
• Готовность — 70%
• Сдача — 3 квартал 2026 года
• Официальное открытие — май 2027 года

💰 Инвестиционный потенциал:
• Цена на 25–30% ниже рынка
• Прирост стоимости за 3 года — от 35%
• ROI — 5%

🤝 Условия покупки:
• Первый взнос — 30% при подписании предварительного договора
• Индивидуальные условия беспроцентной рассрочки
• 💠 Возможна оплата криптовалютой

Местонахождение на карте

Рафаиловичи, Черногория
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Вы просматриваете
Отель Первая линия моря в Черногории — рассрочка без процентов и возможность оплатой криптовалютой.
Рафаиловичи, Черногория
от
$304,054
