Отель Первая линия моря в Черногории — рассрочка без процентов и возможность оплатой криптовалютой.

Роскошный комплекс на первой линии моря — Рафаиловичи, Будва
📍 Локация: Бечичи, Будва, Черногория
🏗️ Площадь комплекса: 40 800 м²
🏢 Формат: 142 резиденции и 154 гостиничных номера
✨ Надежный застройщик с успешными проектами в Черногории.
Идеальное сочетание уюта, сервиса и инвестиционной привлекательности.
🌿 Инфраструктура премиум-класса:
• Wellness-центр 2 800 м²: бассейны, 4 типа паровых зон, SPA, фитнес, салон красоты
• 4 ресторана и 3 бара
• Частный пляж, казино, бизнес-центр
• Паркинг на 100 мест
• Круглосуточная охрана и ресепшн
• Управление от одной из крупнейших компаний Европы
🏡 Резиденции:
• Полностью меблированы «под ключ»: мебель, техника, текстиль, посуда
• Возможность пассивного дохода от аренды (аудитория — 15+ млн клиентов по всему миру)
• Максимум 4 резиденции на одного покупателя
• Все резиденции 7 и 8 этажей с видом на море уже забронированы
📅 Статус проекта:
• Готовность — 70%
• Сдача — 3 квартал 2026 года
• Официальное открытие — май 2027 года
💰 Инвестиционный потенциал:
• Цена на 25–30% ниже рынка
• Прирост стоимости за 3 года — от 35%
• ROI — 5%
🤝 Условия покупки:
• Первый взнос — 30% при подписании предварительного договора
• Индивидуальные условия беспроцентной рассрочки
• 💠 Возможна оплата криптовалютой