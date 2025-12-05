  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Бечичи
  Жилой комплекс всего 350 метров от моря в Бечичи в рассрочку

Жилой квартал Жилой комплекс всего 350 метров от моря в Бечичи в рассрочку

Бечичи, Черногория
от
$124,655
от
$3,196/м²
05.12.2025
$124,655
05.12.2025
$12,466
;
8
ID: 33032
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Деревня
    Бечичи

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Продажа квартир у моря в Бечичи — всего 350 метров от набережной!

Квартиры в новом комплексе всего в 350 метрах от лазурного побережья Бечичи, рядом с лучшими пляжами, ресторанами и престижными отелями Splendid и Iberostar 4*. Здесь сочетается атмосфера курорта и комфорт городской жизни — идеальный вариант для инвестиций или постоянного проживания.

Площадь квартир: от 27 м² до 135 м².

РАССРОЧКА на 1,5 года
Первый взнос — всего 50%!
(Например, для студии по рассрочке первый взнос составляет всего 40 500 €!)

Прирост капитала: +25–30% за 18 месяцев.

Ваш дом у моря ждёт вас — сделайте шаг к мечте уже сегодня!
Гибкая система оплаты!

Местонахождение на карте

Бечичи, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

