Туристический комплекс

Aura Complex – Современный жилой комплекс в Будве в окружении природы и рядом с пляжем Яз

Представляем вашему вниманию Aura Complex — новый жилой проект в Будве, расположенный у подножия холма Будванска Ластва, в одном из самых привлекательных районов побережья. Комплекс состоит из шести зданий (C–H), гармонично вписанных в природное окружение, что создает редкое сочетание тишины, уюта и близости к основным объектам городской и туристической инфраструктуры.

Расположение комплекса уникально: в окружении зелени и в то же время всего в нескольких минутах езды от центра Будвы, Старого города, яхтенной марины, ресторанов и магазинов. Известный пляж Яз, один из самых красивых на всём побережье Черногории, находится всего в 7 минутах езды. Это делает Aura Complex идеальным как для постоянного проживания, так и для аренды или инвестиционных целей.

Проект является частью масштабного жилого комплекса Aura Vittalis, в состав которого также входят виллы, спортивные и рекреационные зоны, а также другие жилые и коммерческие здания. Aura Complex — центральный элемент этого проекта, окружённый эксклюзивными виллами и другими жилыми корпусами, что дополнительно повышает его статус и привлекательность.

Здания комплекса выполнены в низкоэтажной застройке с подземными гаражами, цокольным этажом и двумя надземными уровнями. Архитектура сочетает в себе современные строительные стандарты и элементы средиземноморского стиля, с использованием натурального камня, дерева и качественных фасадных материалов Baumit, обеспечивающих долговечность, эстетику и энергоэффективность.

Квартиры спроектированы с акцентом на комфорт, функциональность и приватность. Продуманные планировки, просторные террасы, большое количество естественного света и качественная шумо- и теплоизоляция создают условия для комфортной жизни в любое время года. В каждой квартире установлены современные системы отопления и охлаждения.

На территории комплекса предусмотрены благоустроенная парковка, озеленённые участки, а также близость ко всем удобствам Aura Vittalis: спортзонам, местам для прогулок и отдыха.

Aura Complex — это идеальное место для тех, кто хочет жить у моря в тишине и зелени, не отказываясь от удобств городской жизни.

В настоящее время в Aura Complex доступны квартиры различных форматов, подходящие как для личного проживания, так и для инвестиционных целей. В продаже имеются квартиры-студии площадью 29 м², 34 м² и 39 м², идеально подходящие для аренды или отдыха. Для тех, кто предпочитает больше пространства, предлагаются апартаменты с одной спальней площадью 52 м², а также квартиры с двумя спальнями площадью 88 м², обеспечивающие комфортное проживание для семей или длительного пребывания.

Все квартиры выполнены с использованием современных строительных материалов, с продуманной планировкой и качественной отделкой, а также имеют выход на просторные террасы, с которых открываются живописные виды на зелёные холмы Будванской Ластвы и окружающую природу.

Завершение строительства Aura Complex запланировано на 1 июля 2027 года. К этому времени все строительные и отделочные работы будут полностью завершены, а жильцы смогут въехать в готовые апартаменты с высоким уровнем комфорта, продуманной архитектурой и современными инженерными решениями.