  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Lastva Grbaljska
  4. Туристический комплекс

Туристический комплекс

Lastva Grbaljska, Черногория
от
$90,542
от
$3,018/м²
;
13
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27000
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 16.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Котор
  • Деревня
    Lastva Grbaljska

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

О комплексе

Aura Complex – Современный жилой комплекс в Будве в окружении природы и рядом с пляжем Яз

Представляем вашему вниманию Aura Complex — новый жилой проект в Будве, расположенный у подножия холма Будванска Ластва, в одном из самых привлекательных районов побережья. Комплекс состоит из шести зданий (C–H), гармонично вписанных в природное окружение, что создает редкое сочетание тишины, уюта и близости к основным объектам городской и туристической инфраструктуры.

Расположение комплекса уникально: в окружении зелени и в то же время всего в нескольких минутах езды от центра Будвы, Старого города, яхтенной марины, ресторанов и магазинов. Известный пляж Яз, один из самых красивых на всём побережье Черногории, находится всего в 7 минутах езды. Это делает Aura Complex идеальным как для постоянного проживания, так и для аренды или инвестиционных целей.

Проект является частью масштабного жилого комплекса Aura Vittalis, в состав которого также входят виллы, спортивные и рекреационные зоны, а также другие жилые и коммерческие здания. Aura Complex — центральный элемент этого проекта, окружённый эксклюзивными виллами и другими жилыми корпусами, что дополнительно повышает его статус и привлекательность.

Здания комплекса выполнены в низкоэтажной застройке с подземными гаражами, цокольным этажом и двумя надземными уровнями. Архитектура сочетает в себе современные строительные стандарты и элементы средиземноморского стиля, с использованием натурального камня, дерева и качественных фасадных материалов Baumit, обеспечивающих долговечность, эстетику и энергоэффективность.

Квартиры спроектированы с акцентом на комфорт, функциональность и приватность. Продуманные планировки, просторные террасы, большое количество естественного света и качественная шумо- и теплоизоляция создают условия для комфортной жизни в любое время года. В каждой квартире установлены современные системы отопления и охлаждения.

На территории комплекса предусмотрены благоустроенная парковка, озеленённые участки, а также близость ко всем удобствам Aura Vittalis: спортзонам, местам для прогулок и отдыха.

Aura Complex — это идеальное место для тех, кто хочет жить у моря в тишине и зелени, не отказываясь от удобств городской жизни.

В настоящее время в Aura Complex доступны квартиры различных форматов, подходящие как для личного проживания, так и для инвестиционных целей. В продаже имеются квартиры-студии площадью 29 м², 34 м² и 39 м², идеально подходящие для аренды или отдыха. Для тех, кто предпочитает больше пространства, предлагаются апартаменты с одной спальней площадью 52 м², а также квартиры с двумя спальнями площадью 88 м², обеспечивающие комфортное проживание для семей или длительного пребывания.

Все квартиры выполнены с использованием современных строительных материалов, с продуманной планировкой и качественной отделкой, а также имеют выход на просторные террасы, с которых открываются живописные виды на зелёные холмы Будванской Ластвы и окружающую природу.

Завершение строительства Aura Complex запланировано на 1 июля 2027 года. К этому времени все строительные и отделочные работы будут полностью завершены, а жильцы смогут въехать в готовые апартаменты с высоким уровнем комфорта, продуманной архитектурой и современными инженерными решениями.

Местонахождение на карте

Lastva Grbaljska, Черногория

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
18.12.2019
Море, горы, «квадрат» от € 1000 и вид на жительство при покупке недвижимости. Почему стоит присмотреться к Черногории
Все новости
Похожие комплексы
Туристический комплекс Жилой комплекс в Бечичи
Boreti, Черногория
от
$192,931
Туристический комплекс с апартаментами в Бечичи
Бечичи, Черногория
от
$113,355
Вы просматриваете
Туристический комплекс
Lastva Grbaljska, Черногория
от
$90,542
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Туристический комплекс с апартаментами в Бечичи
Туристический комплекс с апартаментами в Бечичи
Бечичи, Черногория
от
$113,355
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
Современный жилой комплекс в Бечичи с видом на море и собственной инфраструктурой В продаже — новый жилой объект в престижном районе Бечичи, всего в нескольких минутах от моря. Комплекс отличается продуманной архитектурой, высоким качеством строительства и наличием собственной инфраструкт…
Агентство
MD Realty
Оставить заявку
Туристический комплекс Жилой комплекс в Бечичи
Туристический комплекс Жилой комплекс в Бечичи
Boreti, Черногория
от
$192,931
Количество этажей 6
с 01.07.2024 до 07.07.2024 – 10% скидка! СУПЕРАКЦИЯ Добро пожаловать в наш уникальный жилой комплекс в Бечичи! Расположенный на склоне живописного холма, в экологически чистой зоне, наш комплекс предлагает идеальное сочетание спокойствия и комфорта. Здесь вы сможете наслаждаться потрясающ…
Агентство
MD Realty
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации