Квартира в новостройке Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro

Захватывающий дуплексный пентхаус с панорамными адриатическими видами - Порто Монтенегро

Общая площадь: 179 м2 (110 м2 интерьер + 69 м2 террасы)

Спальни: 2 (расширяемые до 4)

Ванные комнаты: 2 2

Цена за м2: €10,027/м2

Опыт жизни на побережье в престижном Здание Thea в Boka Place, Порто Монтенегро. Этот потрясающий дуплексный пентхаус предлагает непревзойденную конфиденциальность, захватывающий 180-градусный вид на Адриатическое море и бесшовную жизнь в помещении на открытом воздухе на 179 м2 продуманного пространства.

Недвижимость Highlights

Два уровня изысканной жизни с обширными террасами, украшенными пышной зеленью

Двухэтажные потолки (6 метров) в жилой зоне со стеклом от пола до потолка для максимального естественного освещения

Дизайнерская кухня, оборудованная бытовой техникой Miele и центральным островом

Две спальни и две ванные комнаты (одна с ванной), с возможностью создания до четырех спален путем преобразования чердака.

Недвижимость под ключ, полностью меблированная и готовая к переезду

Частная подземная парковка включена

Доступ к бассейну только для жителей и услуге консьержа 24/7

Интегрированные решения для хранения по всему миру

Терраса и Outdoor жить

Расширенные террасы общей площадью 69 м2 обеспечивают панорамный вид на Адриатическое море, идеально подходит для развлечения или отдыха в полной уединении. Бесшовный переход от внутреннего пространства к открытому пространству усиливает чувство открытости и связи с потрясающим окружением.

Расположение Prime

3 минуты ходьбы до Porto Montenegro Marina

10 минут на машине до международного аэропорта Тиват

Международная школа в шаговой доступности

Рядом с кинотеатром, джаз-клубом, отелем SIRO, ресторанами, бутиками, тренажерным залом, салоном красоты и супермаркетом

Все удобства в пределах легкой ходьбы для максимального удобства

Почему этот пентхаус?

Один из немногих недавно построенных пентхаусов в Порто Монтенегро, предлагающий непревзойденный вид на море, щедрое внутреннее пространство и удобства мирового класса. Идеально сочетая конфиденциальность, безопасность и образ жизни пристани, эта недвижимость является идеальным местом жительства или инвестиций.

Почему Черногория?

Черногория объединяет Средиземноморский шарм с политической стабильностью, безопасностью, низкими налогами и круглогодичной природной красотой. Использование евро обеспечивает финансовую стабильность, в то время как близость к адриатическим водам, горнолыжным курортам и полям для гольфа предлагает беспрецедентные возможности для отдыха и образа жизни.

Этот дуплексный пентхаус представляет собой редкую возможность владеть роскошной, полностью оборудованной недвижимостью в одном из самых востребованных направлений Адриатики.