Квартира в новостройке Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro

Херцег-Нови, Черногория
$2,09 млн
$2,09 млн/м²
ID: 27511
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 27.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Херцег-Нови
  • Город
    Херцег-Нови

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

О комплексе

Захватывающий дуплексный пентхаус с панорамными адриатическими видами - Порто Монтенегро
Общая площадь: 179 м2 (110 м2 интерьер + 69 м2 террасы)
Спальни: 2 (расширяемые до 4)
Ванные комнаты: 2 2
Цена за м2: €10,027/м2

Опыт жизни на побережье в престижном Здание Thea в Boka Place, Порто Монтенегро. Этот потрясающий дуплексный пентхаус предлагает непревзойденную конфиденциальность, захватывающий 180-градусный вид на Адриатическое море и бесшовную жизнь в помещении на открытом воздухе на 179 м2 продуманного пространства.

Недвижимость Highlights
Два уровня изысканной жизни с обширными террасами, украшенными пышной зеленью
Двухэтажные потолки (6 метров) в жилой зоне со стеклом от пола до потолка для максимального естественного освещения
Дизайнерская кухня, оборудованная бытовой техникой Miele и центральным островом
Две спальни и две ванные комнаты (одна с ванной), с возможностью создания до четырех спален путем преобразования чердака.
Недвижимость под ключ, полностью меблированная и готовая к переезду
Частная подземная парковка включена
Доступ к бассейну только для жителей и услуге консьержа 24/7
Интегрированные решения для хранения по всему миру
Терраса и Outdoor жить
Расширенные террасы общей площадью 69 м2 обеспечивают панорамный вид на Адриатическое море, идеально подходит для развлечения или отдыха в полной уединении. Бесшовный переход от внутреннего пространства к открытому пространству усиливает чувство открытости и связи с потрясающим окружением.

Расположение Prime
3 минуты ходьбы до Porto Montenegro Marina
10 минут на машине до международного аэропорта Тиват
Международная школа в шаговой доступности
Рядом с кинотеатром, джаз-клубом, отелем SIRO, ресторанами, бутиками, тренажерным залом, салоном красоты и супермаркетом
Все удобства в пределах легкой ходьбы для максимального удобства

Почему этот пентхаус?
Один из немногих недавно построенных пентхаусов в Порто Монтенегро, предлагающий непревзойденный вид на море, щедрое внутреннее пространство и удобства мирового класса. Идеально сочетая конфиденциальность, безопасность и образ жизни пристани, эта недвижимость является идеальным местом жительства или инвестиций.

Почему Черногория?
Черногория объединяет Средиземноморский шарм с политической стабильностью, безопасностью, низкими налогами и круглогодичной природной красотой. Использование евро обеспечивает финансовую стабильность, в то время как близость к адриатическим водам, горнолыжным курортам и полям для гольфа предлагает беспрецедентные возможности для отдыха и образа жизни.

Этот дуплексный пентхаус представляет собой редкую возможность владеть роскошной, полностью оборудованной недвижимостью в одном из самых востребованных направлений Адриатики.

Местонахождение на карте

Херцег-Нови, Черногория

