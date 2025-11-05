  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Колашин
  4. Вилла ПОКУПАЙТЕ ЗА КРИПТО — зарабатывайте в евро! Надёжные инвестиции с гарантированным доходом.

Вилла ПОКУПАЙТЕ ЗА КРИПТО — зарабатывайте в евро! Надёжные инвестиции с гарантированным доходом.

Колашин, Черногория
от
$483,975
НДС
от
$6,629/м²
BTC
5.7567890
ETH
301.7379248
USDT
478 498.8111069
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
9
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 32928
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 25.11.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Колашин
  • Город
    Колашин

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

О комплексе

ПОКУПАЙТЕ ЗА КРИПТО — зарабатывайте в евро! Надёжные инвестиции с гарантированным доходом.

Mountain Retreat by Dukley — ваш дом в горах, который приносит доход.

Северный регион Черногории является приоритетом государственной программы развития, что обеспечивает круглогодичный туристический поток.

Инвестируя в недвижимость нашего комплекса, вы получаете:
• Гарантированный доход 24% от вложенных средств в первые 3 года
• Полную ликвидность и стабильность инвестиций
• Элитный уровень жизни в окружении гор и природы

Возможна оплата криптовалютой. Dukley — первый застройщик в Черногории, принимающий Bitcoin, Ethereum, USDT, USDC и другие топовые криптовалюты за недвижимость. Преобразуйте цифровые активы в элитную собственность.

Ваш вариант:
Дуплекс-лофт — 73 м²
Цена: 420 000 €
Возможна рассрочка.

Тихий уголок в горах, где элегантный дизайн сочетается с потрясающими панорамами. Гостиная, кухня и два уровня с открытой галереей создают идеальное пространство для отдыха и вдохновения.

Местонахождение на карте

Колашин, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Коттеджный поселок
Тиват, Черногория
от
$6,42 млн
Клубный дом BUDVA CENTAR
Будва, Черногория
от
$228,377
Таунхаус Таунхаус Жабляк
Жабляк, Черногория
от
$108,179
Таунхаус РОСКОШНЫЕ ТАУНХАУСЫ И АПАРТАМЕНТЫ В ДОНЬЕ ЛАСТВЕ
Donja Lastva, Черногория
Цена по запросу
Коттеджный поселок ADRIA MONTENEGRO
Херцег-Нови, Черногория
от
$84,371
Вы просматриваете
Вилла ПОКУПАЙТЕ ЗА КРИПТО — зарабатывайте в евро! Надёжные инвестиции с гарантированным доходом.
Колашин, Черногория
от
$483,975
НДС
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Вилла Good earth Tudorovici
Вилла Good earth Tudorovici
Вилла Good earth Tudorovici
Вилла Good earth Tudorovici
Будва, Черногория
от
$925,372
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
Продажа виллы в элитном посёлке. Близикуче, с невероятным видом на море и горы Площадь земли 403 м2 Площадь дома 231 м2 2 паркинг места Бассйе 7×5 м Дом построен с учётом сейсмологических особенностей страны из качественных материалов Средняя стоимость аренды такого дома 35…
Агентство
Montenegro Intel city
Оставить заявку
Таунхаус Таунхаус Жабляк
Таунхаус Таунхаус Жабляк
Таунхаус Таунхаус Жабляк
Таунхаус Таунхаус Жабляк
Таунхаус Таунхаус Жабляк
Таунхаус Таунхаус Жабляк
Жабляк, Черногория
от
$108,179
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Таунхаус на 2 этажа 45 кв м , полностью укомплектованный мебелью и посудой и всей необходимой бытовой техникой С прекрасным видом на Савин кук и своей придомовой территорией Цена 99 000 евро без мебели или 125 000 евро под ключ
Агентство
Montenegro Intel city
Оставить заявку
Клубный дом BUDVA CENTAR
Клубный дом BUDVA CENTAR
Клубный дом BUDVA CENTAR
Клубный дом BUDVA CENTAR
Клубный дом BUDVA CENTAR
Клубный дом BUDVA CENTAR
Будва, Черногория
от
$228,377
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
ПРОДАЖА квартир в БУДВА ЦЕНТАР? Местоположение: Центр Будвы До моря и до Старого Града: 5 минут пешком. Элитный жилой комплекс BUDVA CENTAR расположен так же  в очереди к туристическим достопримечательностям (роскошные пляжи, рестораны, торговый комплекс TQ PLAZA, ZELENA Pijaca). …
Агентство
Montenegro Intel city
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
Сколько приносит краткосрочная аренда в Черногории: считаем прибыль на реальных объектах
05.11.2025
Сколько приносит краткосрочная аренда в Черногории: считаем прибыль на реальных объектах
С 2020 по 2025: сколько зарабатывают и сколько тратят семьи в Черногории — официальный обзор
29.10.2025
С 2020 по 2025: сколько зарабатывают и сколько тратят семьи в Черногории — официальный обзор
Как иностранцу купить квартиру в Черногории — поговорили с экспертом
08.10.2025
Как иностранцу купить квартиру в Черногории — поговорили с экспертом
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
Показать все публикации