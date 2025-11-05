Вилла ПОКУПАЙТЕ ЗА КРИПТО — зарабатывайте в евро! Надёжные инвестиции с гарантированным доходом.

ПОКУПАЙТЕ ЗА КРИПТО — зарабатывайте в евро! Надёжные инвестиции с гарантированным доходом.

Mountain Retreat by Dukley — ваш дом в горах, который приносит доход.

Северный регион Черногории является приоритетом государственной программы развития, что обеспечивает круглогодичный туристический поток.

Инвестируя в недвижимость нашего комплекса, вы получаете:

• Гарантированный доход 24% от вложенных средств в первые 3 года

• Полную ликвидность и стабильность инвестиций

• Элитный уровень жизни в окружении гор и природы

Возможна оплата криптовалютой. Dukley — первый застройщик в Черногории, принимающий Bitcoin, Ethereum, USDT, USDC и другие топовые криптовалюты за недвижимость. Преобразуйте цифровые активы в элитную собственность.

Ваш вариант:

Дуплекс-лофт — 73 м²

Цена: 420 000 €

Возможна рассрочка.

Тихий уголок в горах, где элегантный дизайн сочетается с потрясающими панорамами. Гостиная, кухня и два уровня с открытой галереей создают идеальное пространство для отдыха и вдохновения.