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Жилой комплекс Rhizon Trinity

Рисан, Черногория
от
$219,776
;
12
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ID: 38122
ID новостройки на Realting
In CRM: 20
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 21.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Котор
  • Город
    Рисан

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Удаленная сделка

О комплексе

Rhizon Trinity — новый residential complex в городе Рисан, расположенный в одной из самых живописных частей Бока-Которского залива. Проект сочетает современную архитектуру, приватную атмосферу и природное окружение, создавая комфортное пространство для жизни и отдыха. Комплекс находится в спокойной зелёной зоне рядом с морем и предлагает открытые виды на залив и горы.  О комплексе: Rhizon Trinity состоит из трёх жилых зданий, расположенных на участке площадью около 2240 м². В комплексе предусмотрено всего 32 апартамента, включая односпальные и двухспальные резиденции, что обеспечивает приватность и формат boutique living. Архитектурная концепция проекта объединяет современные линии и традиционные материалы региона Бока-Которского залива — натуральный камень и дерево. Фасады выполнены с использованием каменной облицовки и деревянных декоративных элементов, благодаря чему комплекс гармонично вписывается в природное окружение Рисана.  Инфраструктура и удобства: Резиденты комплекса имеют доступ к инфраструктуре premium-уровня: открытый бассейн,SPA & Wellness зона,сауна,современная reception area,детская площадка,благоустроенная территория,парковка,система “умный дом” в апартаментах.Каждая квартира оборудована системой Smart Home с возможностью удалённого управления параметрами жилья, что обеспечивает высокий уровень комфорта, энергоэффективности и безопасности. Локация: Комплекс расположен в городе Рисан — одном из старейших городов Бока-Которского залива, известном своей историей, римскими мозаиками и уникальной природой.  море и набережная — в пешей доступностиримские мозаики — около 1 кмПераст — около 5 кмКотор — около 20 кмPorto Montenegro — около 27 кмаэропорт Тиват — около 27 км Инвестиционный потенциал: Бока-Которский залив остаётся одним из самых востребованных регионов Черногории для инвестиций в недвижимость благодаря ограниченному предложению, природной уникальности и стабильному спросу на аренду. Rhizon Trinity сочетает современный формат жилья, инфраструктуру для отдыха и выгодное расположение рядом с морем, что делает комплекс привлекательным как для собственного проживания, так и для получения стабильного арендного дохода.

Местонахождение на карте

Рисан, Черногория
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

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Жилой комплекс Rhizon Trinity
Рисан, Черногория
от
$219,776
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