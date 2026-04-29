Жилой комплекс Rhizon Trinity

Rhizon Trinity — новый residential complex в городе Рисан, расположенный в одной из самых живописных частей Бока-Которского залива. Проект сочетает современную архитектуру, приватную атмосферу и природное окружение, создавая комфортное пространство для жизни и отдыха. Комплекс находится в спокойной зелёной зоне рядом с морем и предлагает открытые виды на залив и горы. О комплексе: Rhizon Trinity состоит из трёх жилых зданий, расположенных на участке площадью около 2240 м². В комплексе предусмотрено всего 32 апартамента, включая односпальные и двухспальные резиденции, что обеспечивает приватность и формат boutique living. Архитектурная концепция проекта объединяет современные линии и традиционные материалы региона Бока-Которского залива — натуральный камень и дерево. Фасады выполнены с использованием каменной облицовки и деревянных декоративных элементов, благодаря чему комплекс гармонично вписывается в природное окружение Рисана. Инфраструктура и удобства: Резиденты комплекса имеют доступ к инфраструктуре premium-уровня: открытый бассейн,SPA & Wellness зона,сауна,современная reception area,детская площадка,благоустроенная территория,парковка,система “умный дом” в апартаментах.Каждая квартира оборудована системой Smart Home с возможностью удалённого управления параметрами жилья, что обеспечивает высокий уровень комфорта, энергоэффективности и безопасности. Локация: Комплекс расположен в городе Рисан — одном из старейших городов Бока-Которского залива, известном своей историей, римскими мозаиками и уникальной природой. море и набережная — в пешей доступностиримские мозаики — около 1 кмПераст — около 5 кмКотор — около 20 кмPorto Montenegro — около 27 кмаэропорт Тиват — около 27 км Инвестиционный потенциал: Бока-Которский залив остаётся одним из самых востребованных регионов Черногории для инвестиций в недвижимость благодаря ограниченному предложению, природной уникальности и стабильному спросу на аренду. Rhizon Trinity сочетает современный формат жилья, инфраструктуру для отдыха и выгодное расположение рядом с морем, что делает комплекс привлекательным как для собственного проживания, так и для получения стабильного арендного дохода.