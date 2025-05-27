  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Котор

Продажа новостроек в Общине Котор

Прчань
1
Доброта
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс Muo Kotor Bay
Жилой комплекс Muo Kotor Bay
Муо, Черногория
от
$228,263
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 55–106 м²
3 объекта недвижимости 3
Представляем Вашему вниманию новый жилой комплекс в Которе. Этот регион славится своим мягким климатом, вековыми оливковыми рощами и кристально чистыми водами залива. Комплекс расположен всего в 50 метрах от моря, предлагая неповторимую атмосферу уединения и гармонии с природой. Комплекс …
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Муо, Черногория
от
$228,263
Количество этажей 2
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Жилой комплекс Boka Bellevue
Жилой комплекс Boka Bellevue
Доброта, Черногория
от
$85,255
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Площадь 60 м²
1 объект недвижимости 1
Агентство
MD Realty
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти