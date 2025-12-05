Жилой комплекс Апартаменты с видом на море в Будве

Апартаменты с видом на море в Будве.

Эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в самом престижном районе Будвы, всего в 550 метрах от пляжа. Комплекс сочетает в себе современный средиземноморский дизайн, передовые строительные технологии и максимальный комфорт для жизни и отдыха.

Ключевые особенности:

• Премиум-дизайн и высокое качество строительства: современная архитектура, панорамные окна и тщательно продуманные планировки.

• Потрясающий вид на море: 90% апартаментов с видом на Адриатическое море.

• Удобство и комфорт: системы «умный дом»: освещение, подогрев полов, кондиционеры.

• Безопасность: видеонаблюдение, система контроля доступа.

• Парковка: подземная парковка на 50 мест, 2 лифта для удобства жителей.

• Апартаменты: с 1 или 2 спальнями.

• Современный ландшафтный дизайн.

Оплата:

• 30% первоначальный взнос

• Рассрочка 0%

• 3-х летний план оплаты.

Это предложение -- идеальное сочетание комфорта, уюта и безопасности, созданное для тех, кто ценит качество жизни и хочет наслаждаться красотой Черногории каждый день.