Жилой комплекс Апартаменты с видом на море в Будве

  Черногория
  Будва
  Апартаменты с видом на море в Будве

Апартаменты с видом на море в Будве

Будва, Черногория
от
$217,976
;
10
ID: 33232
ID новостройки на Realting
In CRM: 2717
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 30.01.2026

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Город
    Будва

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

Апартаменты с видом на море в Будве.

Эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в самом престижном районе Будвы, всего в 550 метрах от пляжа. Комплекс сочетает в себе современный средиземноморский дизайн, передовые строительные технологии и максимальный комфорт для жизни и отдыха.

 

Ключевые особенности:
Премиум-дизайн и высокое качество строительства: современная архитектура, панорамные окна и тщательно продуманные планировки.
Потрясающий вид на море: 90% апартаментов с видом на Адриатическое море.
Удобство и комфорт: системы «умный дом»: освещение, подогрев полов, кондиционеры.
Безопасность: видеонаблюдение, система контроля доступа.
Парковка: подземная парковка на 50 мест, 2 лифта для удобства жителей.
Апартаменты: с 1 или  2 спальнями.
Современный ландшафтный дизайн.

 

Оплата:
• 30% первоначальный взнос
• Рассрочка 0%
• 3-х летний план оплаты.

 

Это предложение -- идеальное сочетание комфорта, уюта и безопасности, созданное для тех, кто ценит качество жизни и хочет наслаждаться красотой Черногории каждый день.

Местонахождение на карте

Будва, Черногория
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки

