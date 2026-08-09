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Новостройки в Общине Херцег-Нови, Черногория

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Херцег-Нови
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Жилой комплекс Бренд Dukley в сердце Тивата в люксовой марине, олицетворяющей роскошь и стиль жизни на совершенно новом уровне.
Жилой комплекс Бренд Dukley в сердце Тивата в люксовой марине, олицетворяющей роскошь и стиль жизни на совершенно новом уровне.
Жилой комплекс Бренд Dukley в сердце Тивата в люксовой марине, олицетворяющей роскошь и стиль жизни на совершенно новом уровне.
Жилой комплекс Бренд Dukley в сердце Тивата в люксовой марине, олицетворяющей роскошь и стиль жизни на совершенно новом уровне.
Жилой комплекс Бренд Dukley в сердце Тивата в люксовой марине, олицетворяющей роскошь и стиль жизни на совершенно новом уровне.
Показать все Жилой комплекс Бренд Dukley в сердце Тивата в люксовой марине, олицетворяющей роскошь и стиль жизни на совершенно новом уровне.
Жилой комплекс Бренд Dukley в сердце Тивата в люксовой марине, олицетворяющей роскошь и стиль жизни на совершенно новом уровне.
Херцег-Нови, Черногория
от
$863,089
Варианты отделки С отделкой
Покупка за криптовалюту — апартаменты в Porto Montenegro Бренд Dukley в сердце Тивата в люксовой марине, олицетворяющей роскошь и стиль жизни на совершенно новом уровне. Район Synchro становится центром Тивата с новым пятизвездочным отелем, пляжным клубом с бассейном и лагунами, площад…
Агентство
DOO "MNG BUILD"
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Жилой комплекс A Star Serenity
Жилой комплекс A Star Serenity
Жилой комплекс A Star Serenity
Жилой комплекс A Star Serenity
Жилой комплекс A Star Serenity
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Жилой комплекс A Star Serenity
Кумбор, Черногория
от
$152,267
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Площадь 32–135 м²
3 объекта недвижимости 3
В самой востребованной туристической зоне общины Херцег-Нови строится современный комплекс для комфортной жизни и надёжных инвестиций. 🏊‍♂️ На территории: • большой бассейн площадью около 200 м² • ухоженная закрытая территория с ландшафтным дизайном • современная детская площадка • ти…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
41.5
167,028
Квартира 2 комнаты
134.7
334,055
Студия
31.8
150,198
Агентство
Red Feniks Montenegro
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Агентство
Red Feniks Montenegro
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Жилой комплекс Комплекс современных вилл с бассейном и падельным кортом
Жилой комплекс Комплекс современных вилл с бассейном и падельным кортом
Жилой комплекс Комплекс современных вилл с бассейном и падельным кортом
Жилой комплекс Комплекс современных вилл с бассейном и падельным кортом
Жилой комплекс Комплекс современных вилл с бассейном и падельным кортом
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Жилой комплекс Комплекс современных вилл с бассейном и падельным кортом
Херцег-Нови, Черногория
от
$1,65 млн
Год сдачи 2027
Количество этажей 1
Площадь 195–235 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый жилой комплекс вилл с бассейнами и падельным кортом в пригороде Херцег-Нови. На территории комплекса 12 вилл с большими открытыми террасами и панорамным видом на море, зеленая зона и падельный корт. Большие земельные участки.   Локация комплекса – идеальный компромисс между уедине…
Агентство
VALUE.ONE
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Агентство
VALUE.ONE
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TekceTekce
Жилой комплекс Portofino Village
Жилой комплекс Portofino Village
Жилой комплекс Portofino Village
Жилой комплекс Portofino Village
Жилой комплекс Portofino Village
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Жилой комплекс Portofino Village
Дженовичи, Черногория
от
$730,166
Год сдачи 2027
Площадь 158–226 м²
4 объекта недвижимости 4
Portofino Village — премиальный жилой комплекс в Херцег-Нови Portofino Village — закрытый жилой комплекс в Херцег-Нови, расположенный в районе Бока-Которского залива, примерно в 300 метрах от моря и рядом с Porto Novi. Проект объединяет современные виллы, апартаменты и пентхаусы с панорамным…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 3 комнаты
158.3 – 225.5
731,916 – 1,17 млн
Агентство
MD Realty
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Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл над проектом Portonovi
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл над проектом Portonovi
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл над проектом Portonovi
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл над проектом Portonovi
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл над проектом Portonovi
Показать все Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл над проектом Portonovi
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл над проектом Portonovi
Кумбор, Черногория
от
$1,16 млн
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Площадь 207 м²
1 объект недвижимости 1
Закрытый жилой комплекс в Кумборе над проектом Portonovi - это современный и роскошный жилой комплекс с панорамными видами на залив и собственной инфраструктурой.   Комплекс представляет собой 3 фазы строительства, которые включают в себя 204 роскошные виллы, разделенные на 2 таунхауса. …
Агентство
VALUE.ONE
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Агентство
VALUE.ONE
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 150 м от моря и проекта Portonovi
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 150 м от моря и проекта Portonovi
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 150 м от моря и проекта Portonovi
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 150 м от моря и проекта Portonovi
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 150 м от моря и проекта Portonovi
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 150 м от моря и проекта Portonovi
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в 150 м от моря и проекта Portonovi
Кумбор, Черногория
от
$407,160
Год сдачи 2025
Представляем Вашему вниманию апартаменты в новом комплексе в лучшей локации ривьеры Херцег-Нови, в 150 м от моря и проекта Portonovi. Великолепные виды на море в окружении нетронутой природы, круглосуточная охрана и инфраструктура комплекса сделает Ваш отдых комфортным и незабываемым. В…
Агентство
VALUE.ONE
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Агентство
VALUE.ONE
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл в Херцег-Нови
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в Херцег-Нови
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в Херцег-Нови
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в Херцег-Нови
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в Херцег-Нови
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл в Херцег-Нови
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в Херцег-Нови
Херцег-Нови, Черногория
от
$734,932
Количество этажей 2
Площадь 165 м²
1 объект недвижимости 1
Новый комплекс вилл в современном стиле в окружении оливковой рощи в пригороде города Херцег-Нови. На продажу представлены 8 вилл с 3 спальнями, площадью от 165 м2.   Комплекс расположен в тихом и зеленом месте, всего в трех километрах от центра. Удобные подъездные пути позволяют за неск…
Агентство
VALUE.ONE
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Жилой комплекс Adria Montenegro
Жилой комплекс Adria Montenegro
Жилой комплекс Adria Montenegro
Жилой комплекс Adria Montenegro
Жилой комплекс Adria Montenegro
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Жилой комплекс Adria Montenegro
Trebesin, Черногория
от
$132,611
Год сдачи 2021
Площадь 43–53 м²
2 объекта недвижимости 2
Жилой комплекс Adriamontenegro расположен в Херцег-Нови, в зелёной и спокойной части побережья, рядом с рекой и в непосредственной близости к морю. Такое расположение формирует особую атмосферу уединения и комфорта, сочетая природное окружение с удобным доступом к городской инфраструктуре и …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
43.0 – 53.0
137,552 – 172,229
Агентство
MD Realty
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Жилой комплекс Astar Marina
Жилой комплекс Astar Marina
Жилой комплекс Astar Marina
Жилой комплекс Astar Marina
Жилой комплекс Astar Marina
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Жилой комплекс Astar Marina
Мельине, Черногория
от
$299,691
A7-040. Роскошные двухуровневые апартаменты на линии фронта, Meljine, Herceg Novi Продается! Две роскошные двухуровневые квартиры, 44,3 кв.м. с идеальным видом на море в бутик-проекте на первой линии к морю в Мельджине, Херцег-Нови. Апартаменты состоят из кухни открытой планировки, …
Агентство
Red Feniks Montenegro
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Агентство
Red Feniks Montenegro
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и закрытой территорией
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и закрытой территорией
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и закрытой территорией
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и закрытой территорией
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и закрытой территорией
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и закрытой территорией
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и закрытой территорией
Дженовичи, Черногория
от
$750,771
Год сдачи 2020
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс премиум –класса в ривьере Херцег-Нови в красивом городке Дженовичи. Из панорамных окон открываются потрясающие виды на море, горы и эксклюзивный проект Porto-Novi.   На закрытой территории комплекса расположены 5 стильных малоэтажных домов на 22 квартиры, гаражи в ка…
Агентство
VALUE.ONE
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Агентство
VALUE.ONE
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Жилой комплекс Riverside
Жилой комплекс Riverside
Жилой комплекс Riverside
Жилой комплекс Riverside
Жилой комплекс Riverside
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Жилой комплекс Riverside
Vojvode Luke Vukalovica, Черногория
от
$280,226
Год сдачи 2024
Площадь 100 м²
2 объекта недвижимости 2
Riverside — жилой комплекс в районе Игало, рядом с побережьем Херцег-Нови и набережной Адриатического моря. Проект расположен недалеко от моря и рядом с Institute Dr Simo Milošević — одним из самых известных медицинских и реабилитационных центров Черногории. Благодаря расположению в Игало ко…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
100.0
418,888
Агентство
MD Realty
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Многоквартирный жилой дом Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Многоквартирный жилой дом Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Многоквартирный жилой дом Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Многоквартирный жилой дом Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Многоквартирный жилой дом Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Показать все Многоквартирный жилой дом Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Многоквартирный жилой дом Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Херцег-Нови, Черногория
от
$2,09 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Захватывающий дуплексный пентхаус с панорамными адриатическими видами - Порто МонтенегроОбщая площадь: 179 м2 (110 м2 интерьер + 69 м2 террасы)Спальни: 2 (расширяемые до 4)Ванные комнаты: 2 2Цена за м2: €10,027/м2Опыт жизни на побережье в престижном Здание Thea в Boka Place, Порто Монтенегро…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
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