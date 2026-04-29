Жилой комплекс Heights

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HEIGHTS — панорамные резиденции над Marina Village в Luštica Bay
HEIGHTS — новый жилой район в составе Luštica Bay, расположенный на возвышенности между районом Centrale и первым в Черногории чемпионским гольф-полем Gary Player Design. Благодаря уникальному расположению резиденции получают панорамные виды на Траште-Бей, Бока-Которскую бухту, Адриатическое море и марину Luštica Bay.
Проект создан как современное средиземноморское сообщество с акцентом на свет, пространство, приватность и природное окружение. Архитектура HEIGHTS сочетает традиционные черногорские элементы с современными дизайнерскими решениями: натуральный камень, светлые природные оттенки, панорамное остекление и просторные террасы формируют атмосферу спокойной жизни у моря.
HEIGHTS включает коллекцию студий, апартаментов и пентхаусов с просторными балконами, террасами и открытыми зонами отдыха. Планировки ориентированы на максимальное количество естественного света и плавное соединение внутреннего пространства с окружающими пейзажами.
Концепция HEIGHTS
панорамные виды на море и Бока-Которскую бухтурасположение между Centrale и гольф-полем The Peaksсовременная средиземноморская архитектурапросторные балконы и террасысветлые интерьеры в натуральных оттенкахнатуральные материалы и ландшафтное озеленениелавандовые и оливковые садыбольшой приватный бассейнотдельный детский бассейнзоны отдыха среди зеленипространства для йоги и фитнесаподземные гаражи для отдельных резиденцийоткрытые парковочные пространствавысокий уровень приватности и сервисаВладельцы недвижимости HEIGHTS получают доступ ко всей инфраструктуре Luštica Bay:
марина с прогулочной набережной5-звездочный отель The Chedi Luštica Bayрестораны, кафе и бутикигольф-клуб и гольф-академиятренировочное поле для гольфа и гольф-симуляторспа-центр и wellness-инфраструктуратеннисные и падел-кортыспортивные площадки и открытые тренажёрные зоныпешеходные и велосипедные маршрутыприватные пляжи и пляжные клубыкруглосуточная охрана и видеонаблюдениеконсьерж-сервис и услуги по управлению недвижимостью