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Жилой комплекс Heights

, Черногория
от
$447,427
;
9
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ID: 38119
ID новостройки на Realting
In CRM: 17
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 21.06.2026

Местонахождение

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Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

HEIGHTS — панорамные резиденции над Marina Village в Luštica Bay HEIGHTS — новый жилой район в составе Luštica Bay, расположенный на возвышенности между районом Centrale и первым в Черногории чемпионским гольф-полем Gary Player Design. Благодаря уникальному расположению резиденции получают панорамные виды на Траште-Бей, Бока-Которскую бухту, Адриатическое море и марину Luštica Bay. Проект создан как современное средиземноморское сообщество с акцентом на свет, пространство, приватность и природное окружение. Архитектура HEIGHTS сочетает традиционные черногорские элементы с современными дизайнерскими решениями: натуральный камень, светлые природные оттенки, панорамное остекление и просторные террасы формируют атмосферу спокойной жизни у моря. HEIGHTS включает коллекцию студий, апартаментов и пентхаусов с просторными балконами, террасами и открытыми зонами отдыха. Планировки ориентированы на максимальное количество естественного света и плавное соединение внутреннего пространства с окружающими пейзажами. Концепция HEIGHTS панорамные виды на море и Бока-Которскую бухтурасположение между Centrale и гольф-полем The Peaksсовременная средиземноморская архитектурапросторные балконы и террасысветлые интерьеры в натуральных оттенкахнатуральные материалы и ландшафтное озеленениелавандовые и оливковые садыбольшой приватный бассейнотдельный детский бассейнзоны отдыха среди зеленипространства для йоги и фитнесаподземные гаражи для отдельных резиденцийоткрытые парковочные пространствавысокий уровень приватности и сервисаВладельцы недвижимости HEIGHTS получают доступ ко всей инфраструктуре Luštica Bay: марина с прогулочной набережной5-звездочный отель The Chedi Luštica Bayрестораны, кафе и бутикигольф-клуб и гольф-академиятренировочное поле для гольфа и гольф-симуляторспа-центр и wellness-инфраструктуратеннисные и падел-кортыспортивные площадки и открытые тренажёрные зоныпешеходные и велосипедные маршрутыприватные пляжи и пляжные клубыкруглосуточная охрана и видеонаблюдениеконсьерж-сервис и услуги по управлению недвижимостью
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 64.8
Цена за м², USD 9,354
Цена квартиры, USD 605,748
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 92.4
Цена за м², USD 8,981
Цена квартиры, USD 829,461
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 107.9
Цена за м², USD 9,162
Цена квартиры, USD 988,929
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Кондо
Площадь, м² 44.5
Цена за м², USD 10,048
Цена квартиры, USD 447,427

Местонахождение на карте

, Черногория
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой комплекс Heights
, Черногория
от
$447,427
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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