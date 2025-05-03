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Долгосрочная аренда пентхаусов в Черногории

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4 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни в Пржно, Черногория
Пентхаус 3 спальни
Пржно, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 6
Недвижимость, Черногория, ПржноСдается роскошный трехкомнатный пентхаус в Пржно, на Будванск…
$2,487
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Пентхаус 2 спальни в Пржно, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Пржно, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 6
Недвижимость, Черногория, ПржноСдается роскошный двухкомнатный пентхаус в Пржно, на Будванск…
$2,261
в месяц
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
TIV090 Two bedroom penthouse apartment in Tivat for long term rent в Тиват, Черногория
TIV090 Two bedroom penthouse apartment in Tivat for long term rent
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
TIV090 This furnished two bedroom apartment it's located in the penthouse in the center of …
$758
в месяц
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Пентхаус 5 комнат в Бечичи, Черногория
Пентхаус 5 комнат
Бечичи, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
📍 Годовая аренда пентхауса в Бечичи, район Idea, четыре спальни   💫 Сдается в аренду р…
$5,492
в месяц
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Агентство
D.O.O Allende MNE
Языки общения
Русский
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Параметры недвижимости в Черногории

с видом на море