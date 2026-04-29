Жилой комплекс Dumidran 149-5 — современный камерный проект в Тивате, расположенный в районе Мрчевац, недалеко от центра города, Porto Montenegro и международного аэропорта Тиват. Проект включает всего 5 квартир, что обеспечивает приватность, комфорт и спокойную атмосферу для проживания. Комплекс сочетает современную архитектуру, функциональные планировки и качественные строительные решения, ориентированные на круглогодичное проживание. Инфраструктура комплекса: ЛифтПарковочное место для каждой квартирыПомещение для хранения велосипедовПомещение для хранения колясок и спортивного инвентаряСистема видеонаблюденияУмный домофон с удалённым доступомБлагоустроенная территорияЛокация: Пляж — около 600 мАэропорт Тиват — около 1 кмЦентр Тивата — около 2 кмPorto Montenegro — около 2 кмСупермаркеты — около 650 мИнвестиционный потенциал: Высокий спрос на аренду жилья в ТиватеПерспективный район рядом с Porto MontenegroОграниченное количество квартир в проектеПодходит для собственного проживания и получения арендного дохода