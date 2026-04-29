Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Жилой комплекс Dumidran 149-5 — современный камерный проект в Тивате, расположенный в районе Мрчевац, недалеко от центра города, Porto Montenegro и международного аэропорта Тиват.
Проект включает всего 5 квартир, что обеспечивает приватность, комфорт и спокойную атмосферу для проживания. Комплекс сочетает современную архитектуру, функциональные планировки и качественные строительные решения, ориентированные на круглогодичное проживание.
Инфраструктура комплекса:
ЛифтПарковочное место для каждой квартирыПомещение для хранения велосипедовПомещение для хранения колясок и спортивного инвентаряСистема видеонаблюденияУмный домофон с удалённым доступомБлагоустроенная территорияЛокация:
Пляж — около 600 мАэропорт Тиват — около 1 кмЦентр Тивата — около 2 кмPorto Montenegro — около 2 кмСупермаркеты — около 650 мИнвестиционный потенциал:
Высокий спрос на аренду жилья в ТиватеПерспективный район рядом с Porto MontenegroОграниченное количество квартир в проектеПодходит для собственного проживания и получения арендного дохода
Местонахождение на карте
Mrcevac, Черногория
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно