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Жилой комплекс Dumidran 149-5

Mrcevac, Черногория
от
$183,311
;
5
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ID: 38128
ID новостройки на Realting
In CRM: 29
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 21.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Деревня
    Mrcevac
  • Адрес
    Dumidran I

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Удаленная сделка

О комплексе

Жилой комплекс Dumidran 149-5 — современный камерный проект в Тивате, расположенный в районе Мрчевац, недалеко от центра города, Porto Montenegro и международного аэропорта Тиват. Проект включает всего 5 квартир, что обеспечивает приватность, комфорт и спокойную атмосферу для проживания. Комплекс сочетает современную архитектуру, функциональные планировки и качественные строительные решения, ориентированные на круглогодичное проживание. Инфраструктура комплекса: ЛифтПарковочное место для каждой квартирыПомещение для хранения велосипедовПомещение для хранения колясок и спортивного инвентаряСистема видеонаблюденияУмный домофон с удалённым доступомБлагоустроенная территорияЛокация: Пляж — около 600 мАэропорт Тиват — около 1 кмЦентр Тивата — около 2 кмPorto Montenegro — около 2 кмСупермаркеты — около 650 мИнвестиционный потенциал: Высокий спрос на аренду жилья в ТиватеПерспективный район рядом с Porto MontenegroОграниченное количество квартир в проектеПодходит для собственного проживания и получения арендного дохода

Местонахождение на карте

Mrcevac, Черногория
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

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Жилой комплекс Dumidran 149-5
Mrcevac, Черногория
от
$183,311
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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