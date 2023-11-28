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Доходные дома в Черногории

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Доходный дом В архив
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2 объекта найдено
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО АПАРТАМЕНТОВ + 1% СКИДКА ОТ НАС. в Свети-Стефан, Черногория
ИНВЕСТИЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВО АПАРТАМЕНТОВ + 1% СКИДКА ОТ НАС.
Свети-Стефан, Черногория
ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК ПОД ЗАСТРОЙКУ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АПАРТАМЕНТОВ Расположение недалеко от гор…
Цена по запросу
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38651772867 info@velesdar.eu
Доходный дом 9 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером в Katun-Rezevici, Черногория
Доходный дом 9 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Katun-Rezevici, Черногория
Комнаты 10
Количество этажей 4
Apartment type house with land for construction of 6 more buildings for sale The house is l…
€1,20 млн
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