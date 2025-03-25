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  4. Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс рядом с Porto Montenegro в центре Тивата

Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс рядом с Porto Montenegro в центре Тивата

Тиват, Черногория
от
$595,358
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15
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ID: 27284
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In CRM: 2331
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Дата обновления: 05.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Город
    Тиват

О комплексе

Новый эксклюзивный проект - жилой комплекс The Dreams by Dukley расположен в непосредственной близости от проекта Porto Montenegro.

 

Он включает три жилых блока и бассейн на крыше. Каждое здание имеет роскошные квартиры и просторные пентхаусы, идеально спроектированные с использованием материалов, мебели и оборудования высочайшего качества.

 

Независимо от того, ищете ли вы основное жилье, дом для отдыха или объект для инвестиций, The Dreams by Dukley предлагает непревзойденный образ жизни в плане комфорта, удобства и качества.

 

Проект строится с помощью передовых технологий и премиальных материалов. Особое внимание уделенотончайшим деталям, чтобы обеспечить жителям непревзойденный комфорт.

 

Услуги и удобства: 

• Частный консьерж 

• Бассейн на крыше с эффектом бесконечности

• Служба безопасности

• Подземный гараж 

• Индивидуальные кладовые

• Система умного дома

 

Базовый пакет отделки включает элегантный дизайн интерьера, с возможностью выбора между двумя стилями - итальянским и скандинавским. Кроме того, по запросу, каждая квартира может быть меблирована и оборудована материалами и оборудованием высочайшего качества.

 

Идеальная инфраструктура 

Комплекс расположен рядом с роскошной мега-яхт-мариной Porto Montenegro и в удобной близости от международных школ, а также аэропортов Тиват, Подгорица и Дубровник.

 

Роскошное соседство

Помимо  марины, Porto Montenegro предлагает очаровательный роскошный поселок, пятизвездочный отель Regent, роскошные бутики, магазины, рестораны и спортивно-оздоровительные объекты, привлекающие активных людей из всех частей света круглый год.

 

Гарантированный доход от инвестиций 

Инвестируя в проект Dreams by Dukley, вы можете получить гарантированный доход 6% годовых на вложенные средства - на срок 3 года.

 

Безупречный сервис 

Являясь владельцем резиденции в проекте Dreams by Dukley, Вы будете иметь собственную консьерж службу и охрану, которые будут к Вашим услугам круглосуточно.

Местонахождение на карте

Тиват, Черногория

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Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс рядом с Porto Montenegro в центре Тивата
Тиват, Черногория
от
$595,358
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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