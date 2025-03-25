Жилой комплекс Новый эксклюзивный жилой комплекс рядом с Porto Montenegro в центре Тивата

Новый эксклюзивный проект - жилой комплекс The Dreams by Dukley расположен в непосредственной близости от проекта Porto Montenegro.
Он включает три жилых блока и бассейн на крыше. Каждое здание имеет роскошные квартиры и просторные пентхаусы, идеально спроектированные с использованием материалов, мебели и оборудования высочайшего качества.
Независимо от того, ищете ли вы основное жилье, дом для отдыха или объект для инвестиций, The Dreams by Dukley предлагает непревзойденный образ жизни в плане комфорта, удобства и качества.
Проект строится с помощью передовых технологий и премиальных материалов. Особое внимание уделенотончайшим деталям, чтобы обеспечить жителям непревзойденный комфорт.
Услуги и удобства:
• Частный консьерж
• Бассейн на крыше с эффектом бесконечности
• Служба безопасности
• Подземный гараж
• Индивидуальные кладовые
• Система умного дома
Базовый пакет отделки включает элегантный дизайн интерьера, с возможностью выбора между двумя стилями - итальянским и скандинавским. Кроме того, по запросу, каждая квартира может быть меблирована и оборудована материалами и оборудованием высочайшего качества.
Идеальная инфраструктура
Комплекс расположен рядом с роскошной мега-яхт-мариной Porto Montenegro и в удобной близости от международных школ, а также аэропортов Тиват, Подгорица и Дубровник.
Роскошное соседство
Помимо марины, Porto Montenegro предлагает очаровательный роскошный поселок, пятизвездочный отель Regent, роскошные бутики, магазины, рестораны и спортивно-оздоровительные объекты, привлекающие активных людей из всех частей света круглый год.
Гарантированный доход от инвестиций
Инвестируя в проект Dreams by Dukley, вы можете получить гарантированный доход 6% годовых на вложенные средства - на срок 3 года.
Безупречный сервис
Являясь владельцем резиденции в проекте Dreams by Dukley, Вы будете иметь собственную консьерж службу и охрану, которые будут к Вашим услугам круглосуточно.