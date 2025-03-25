Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата

Современный жилой комплекс в самом сердце Тивата, расположенный всего через дорогу от зелёного парка с тенистыми аллеями и пляжами. Проект объединяет комфорт городской жизни и близость к природе, создавая уникальное пространство для жизни, отдыха и гармонии.

Архитектура и планировка

Комплекс состоит из 10 современных зданий, каждое включает 5 квартир:

Первый этаж — 1- и 2-комнатные апартаменты

Второй этаж — 1- и 2-комнатные апартаменты

Третий этаж — просторный пентхаус с выходом на собственную террасу на крыше.

Архитектура выполнена в современном стиле и гармонично вписывается в средиземноморский ландшафт. В оформлении использованы натуральные материалы, а на территории высажены оливы и декоративные растения, формирующие атмосферу уюта и уединённости.

Благоустройство

Территория комплекса спроектирована с акцентом на комфорт, приватность и активный отдых:

• детская площадка (качели, горка, песочница, игровой комплекс)

• спортивная зона и воркаут-комплекс

• бассейн с шезлонгами

• зона барбекю и каминная зона с общим столом

• «соседская гостиная» на свежем воздухе (беседка, качели, садовая мебель)

• террасы для отдыха

• обильное озеленение: зелёные буферные зоны, декоративные кустарники, цветущие растения, деревья для снижения шума и создания приватности.

Парковка

• Подземный паркинг — по 5 машиномест под каждым зданием

• Гостевая парковка на въезде

• Полная доступность для людей с ограниченными возможностями.

Безопасность

• Закрытая охраняемая территория с подпорными стенами

• Видеонаблюдение на въезде, на территории и у входов в здания

• Современное освещение по периметру комплекса.

Расположение и инфраструктура

Комплекс располагается в стратегически удобном месте Тивата:

• Парк и пляжи через дорогу

• Удобный подъезд с транспортных путей

• Образовательные учреждения (школы, в том числе международные, и детские сады)

• Медицинские учреждения

• Торгово-развлекательные комплексы

• Автобусная станция

• В нескольких минутах езды — аэропорт Тиват.

Возможна рассрочка платежа!

Этот жилой комплекс — ваш дом в Тивате, где городской комфорт соединяется с природной гармонией Средиземноморья.