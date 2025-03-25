  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Тиват
  4. Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата

Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата

Тиват, Черногория
от
$239,535
;
7
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 28133
ID новостройки на Realting
In CRM: 2684
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 30.09.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Город
    Тиват

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

Современный жилой комплекс в самом сердце Тивата, расположенный всего через дорогу от зелёного парка с тенистыми аллеями и пляжами. Проект объединяет комфорт городской жизни и близость к природе, создавая уникальное пространство для жизни, отдыха и гармонии.

 

Архитектура и планировка
Комплекс состоит из 10 современных зданий, каждое включает 5 квартир:
Первый этаж — 1- и 2-комнатные апартаменты
Второй этаж — 1- и 2-комнатные апартаменты
Третий этаж — просторный пентхаус с выходом на собственную террасу на крыше.

Архитектура выполнена в современном стиле и гармонично вписывается в средиземноморский ландшафт. В оформлении использованы натуральные материалы, а на территории высажены оливы и декоративные растения, формирующие атмосферу уюта и уединённости.

 

Благоустройство
Территория комплекса спроектирована с акцентом на комфорт, приватность и активный отдых:
• детская площадка (качели, горка, песочница, игровой комплекс)
• спортивная зона и воркаут-комплекс
• бассейн с шезлонгами
• зона барбекю и каминная зона с общим столом
• «соседская гостиная» на свежем воздухе (беседка, качели, садовая мебель)
• террасы для отдыха
• обильное озеленение: зелёные буферные зоны, декоративные кустарники, цветущие растения, деревья для снижения шума и создания приватности.

 

Парковка
• Подземный паркинг — по 5 машиномест под каждым зданием
• Гостевая парковка на въезде
• Полная доступность для людей с ограниченными возможностями.

 

Безопасность
• Закрытая охраняемая территория с подпорными стенами
• Видеонаблюдение на въезде, на территории и у входов в здания
• Современное освещение по периметру комплекса.

 

Расположение и инфраструктура

Комплекс располагается в стратегически удобном месте Тивата:
• Парк и пляжи через дорогу
• Удобный подъезд с транспортных путей
• Образовательные учреждения (школы, в том числе международные, и детские сады)
• Медицинские учреждения
• Торгово-развлекательные комплексы
• Автобусная станция
• В нескольких минутах езды — аэропорт Тиват.

 

Возможна рассрочка платежа!

Этот жилой комплекс —  ваш дом в Тивате, где городской комфорт соединяется с природной гармонией Средиземноморья.

Местонахождение на карте

Тиват, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый эксклюзивный проект на 1 линии в Которском заливе
Рисан, Черногория
от
$450,110
Жилой комплекс Новый комплекс премиум-класса в Будве
Будва, Черногория
от
$265,857
Жилой комплекс Tivat Park
Тиват, Черногория
от
$117,796
Жилой комплекс Boka Bellevue
Доброта, Черногория
от
$89,541
Жилой комплекс Новый жилой комплекс у моря в Которе
Муо, Черногория
от
$164,714
Вы просматриваете
Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата
Тиват, Черногория
от
$239,535
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Апарт - отель Парк Резиденс
Апарт - отель Парк Резиденс
Апарт - отель Парк Резиденс
Апарт - отель Парк Резиденс
Апарт - отель Парк Резиденс
Показать все Апарт - отель Парк Резиденс
Апарт - отель Парк Резиденс
Бар, Черногория
от
$108,820
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
PARK Residence - новый элитный многофункциональный комплекс. Для жизни. Для отдыха. Для инвестирования. Комплекс состоит из 3-х блоков: Блок А- состоит из жилых квартир различных типов. Блок В - с 1-го по 5-й этаж разместился 4-х звездочный отель, с жилыми апартаментами - с 6-го по 8-й …
Агентство
Риэлтор без границ
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом VUELO SOBRE BECICI
Многоквартирный жилой дом VUELO SOBRE BECICI
Многоквартирный жилой дом VUELO SOBRE BECICI
Многоквартирный жилой дом VUELO SOBRE BECICI
Многоквартирный жилой дом VUELO SOBRE BECICI
Показать все Многоквартирный жилой дом VUELO SOBRE BECICI
Многоквартирный жилой дом VUELO SOBRE BECICI
Boreti, Черногория
от
$164,636
Комплекс VUELO SOBRE BECICI (в переводе с испанского "полет над Бечичи")  расположен на склоне холма Будванской ривьеры, в Бечичи в живописном экологически чистом месте, с уникальным  городским ландшафтом. Удаленность от городского шума, а также обилие  растительности создаёт атмосферу д…
Агентство
Montenegro Intel city
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл над проектом Portonovi
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл над проектом Portonovi
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл над проектом Portonovi
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл над проектом Portonovi
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл над проектом Portonovi
Показать все Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл над проектом Portonovi
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл над проектом Portonovi
Кумбор, Черногория
от
$1,16 млн
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Площадь 133–224 м²
3 объекта недвижимости 3
Закрытый жилой комплекс в Кумборе над проектом Portonovi - это современный и роскошный жилой комплекс с панорамными видами на залив и собственной инфраструктурой.   Комплекс представляет собой 3 фазы строительства, которые включают в себя 204 роскошные виллы, разделенные на 2 таунхауса. …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
133.0
621,225
Вилла
224.0
1,05 млн
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации