Жилой комплекс Жилой комплекс в центре Тивата

Современный жилой комплекс в самом сердце Тивата, расположенный всего через дорогу от зелёного парка с тенистыми аллеями и пляжами. Проект объединяет комфорт городской жизни и близость к природе, создавая уникальное пространство для жизни, отдыха и гармонии.
Архитектура и планировка
Комплекс состоит из 10 современных зданий, каждое включает 5 квартир:
Первый этаж — 1- и 2-комнатные апартаменты
Второй этаж — 1- и 2-комнатные апартаменты
Третий этаж — просторный пентхаус с выходом на собственную террасу на крыше.
Архитектура выполнена в современном стиле и гармонично вписывается в средиземноморский ландшафт. В оформлении использованы натуральные материалы, а на территории высажены оливы и декоративные растения, формирующие атмосферу уюта и уединённости.
Благоустройство
Территория комплекса спроектирована с акцентом на комфорт, приватность и активный отдых:
• детская площадка (качели, горка, песочница, игровой комплекс)
• спортивная зона и воркаут-комплекс
• бассейн с шезлонгами
• зона барбекю и каминная зона с общим столом
• «соседская гостиная» на свежем воздухе (беседка, качели, садовая мебель)
• террасы для отдыха
• обильное озеленение: зелёные буферные зоны, декоративные кустарники, цветущие растения, деревья для снижения шума и создания приватности.
Парковка
• Подземный паркинг — по 5 машиномест под каждым зданием
• Гостевая парковка на въезде
• Полная доступность для людей с ограниченными возможностями.
Безопасность
• Закрытая охраняемая территория с подпорными стенами
• Видеонаблюдение на въезде, на территории и у входов в здания
• Современное освещение по периметру комплекса.
Расположение и инфраструктура
Комплекс располагается в стратегически удобном месте Тивата:
• Парк и пляжи через дорогу
• Удобный подъезд с транспортных путей
• Образовательные учреждения (школы, в том числе международные, и детские сады)
• Медицинские учреждения
• Торгово-развлекательные комплексы
• Автобусная станция
• В нескольких минутах езды — аэропорт Тиват.
Возможна рассрочка платежа!
Этот жилой комплекс — ваш дом в Тивате, где городской комфорт соединяется с природной гармонией Средиземноморья.