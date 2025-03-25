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Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата

Тиват, Черногория
от
$157,408
;
6
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ID: 27296
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In CRM: 2597
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Дата обновления: 05.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Город
    Тиват

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

О комплексе

Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата.

 

Cовременный жилой комплекс премиум-класса, расположенный в одном из самых живописных и комфортных районов города Тивата. Это уникальное предложение для тех, кто ищет сочетание комфорта, качества и выгодного расположения.

 

Общее описание:
Жилой комплекс состоит из двух корпусов — A и B, в каждом из которых представлены апартаменты с одной или двумя спальнями, просторными гостиными и террасами. Квартиры на первом этаже дополнительно имеют собственные патио (сады). Площадь апартаментов варьируется от 42 м² до 90 м².

Современная архитектура и продуманные планировки сочетаются с высококачественными материалами отделки. Благодаря панорамному остеклению, помещения наполнены естественным светом и открывают впечатляющие виды на море и город.

 

Локация:
Комплекс расположен в тихом зелёном районе Тивата, в окружении престижных жилых объектов.

Всего в нескольких минутах ходьбы:
• Чистые пляжи
• Магазины и рестораны
• Набережная Porto Montenegro
• В 10 минутах езды – международный аэропорт Тиват.

 

Преимущества комплекса:
• Элитное расположение рядом с инфраструктурой и природой
• Качественная отделка под ключ – натуральный камень, премиальная сантехника и климатическое оборудование от ведущих брендов
• Функциональные планировки – максимум света и пространства
• Профессиональное обслуживание – управляющая компания обеспечивает комфорт и порядок
• Подземная и открытая парковка.

 

Условия оплаты:
• 40% – при подписании договора
• 30% – до 31 августа 2025 года
• 30% – до 31 декабря 2025 года.

 

Данный жилой комплекс — это идеальное пространство для жизни, отдыха и инвестиций на берегу Адриатического моря.

Более детальная информация о квартирах в комплексе (с одной спальней, с одной спальней и садом и с двумя спальнями). 

Местонахождение на карте

Тиват, Черногория

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Жилой комплекс Жилой комплекс в живописном и комфортном районе Тивата
Тиват, Черногория
от
$157,408
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