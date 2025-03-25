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Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и закрытой территорией

Дженовичи, Черногория
от
$613,294
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20
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ID: 27280
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Дата обновления: 05.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Херцег-Нови
  • Деревня
    Дженовичи

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2020
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

О комплексе

Новый жилой комплекс премиум –класса в ривьере Херцег-Нови в красивом городке Дженовичи. Из панорамных окон открываются потрясающие виды на море, горы и эксклюзивный проект Porto-Novi.

 

На закрытой территории комплекса расположены 5 стильных малоэтажных домов на 22 квартиры, гаражи в каждом здании, подогреваемый бассейн, тренажерный зал, финская сауна и турецкий хамам. До пляжа предусмотрен трансфер на комфортабельных автомобилях. Площадь квартир варьируется от 70 до 225 м2. На продажу предлагаются квартиры с 2 и 3 спальнями, а также пентхаусы с джакузи на террасе.

 

Панорамные окна создают ощущение пространства, позволяют наслаждаться прекрасными морскими видами, находясь у себя дома. Для отделки использованы натуральные материалы в пастельных тонах: итальянский мрамор, дубовый паркет, травентин. Установлены теплые полы, система кондиционирования, система умный дом Control4 с возможностью управления с мобильных устройств. Кухни могут быть оборудованы мебелью в двух стилях на Ваш выбор: в классическом стиле и стиле модерн и бытовой техникой Miele. Часть квартир оборудованы дровяными каминами, что придает дополнительный домашний уют и атмосферу. На всей территории комплекса имеется видеонаблюдение, проведен высокоскоростной интернет.

В шаговой доступности расположен проект Portonovi, роскошный отель One&Only, пляж, марина для яхт и набережная с магазинами и ресторанами.

Примеры квартир, представленных в комплексе, можно найти по ссылкам: апартаменты с 3 спальнями, апартаменты с 2 спальнями и апартаменты с двориком.

Местонахождение на карте

Дженовичи, Черногория

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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