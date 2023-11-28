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Шале в Черногории

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8 объектов найдено
Шале 2 спальни с мебелью в Жабляк, Черногория
Шале 2 спальни с мебелью
Жабляк, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Деревянный дом с двумя спальнями в Жабляке, Черногория Замечательный небольшой домик площ…
€63,000
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Шале со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Колашин, Черногория
Шале со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Колашин, Черногория
Площадь 207 м²
ТРЁХУРОВНЕВЫЙ АПАРТАМЕНТ В КОЛАШИНЕ, ЧЕРНОГОРИЯ +1% СКИДКА ОТ НАС. Продаётся трёхуровневы…
€950,000
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38651772867 info@velesdar.eu
Шале со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Колашин, Черногория
Шале со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Колашин, Черногория
Площадь 127 м²
ДВУХУРОВНЕВЫЙ АПАРТАМЕНТ В КОЛАШИНЕ, ЧЕРНОГОРИЯ +1% СКИДКА ОТ НАС. Продаётся двухуровневы…
€650,000
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38651772867 info@velesdar.eu
Шале со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Колашин, Черногория
Шале со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Колашин, Черногория
Площадь 73 м²
РОСКОШНЫЕ ШАЛЕ В КОЛАШИНЕ, ЧЕРНОГОРИЯ +1% СКИДКА ОТ НАС. Продаётся Дуплекс-лофт в комплек…
€350,000
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Агентство
Velesdar Real Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
+38651772867 info@velesdar.eu
Шале 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Колашин, Черногория
Шале 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Колашин, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
From: €650,000 - Welcome to the epitome of luxury living in the heart of Montenegro’s breath…
€650,000
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Шале 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Колашин, Черногория
Шале 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Колашин, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
1.5 Bedroom (with loft space) From: €350,000 - Welcome to the epitome of luxury living in th…
€350,000
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Шале 5 спален с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Будва, Черногория
Шале 5 спален с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Будва, Черногория
Количество спален 5
Площадь 210 м²
Жабляк, горнолыжный курорт Черногории, Пошченский край. Аутентичное шале в национальном …
€250,000
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Шале 1 спальня с видом на горы, с парковка в Virak, Черногория
Шале 1 спальня с видом на горы, с парковка
Virak, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 2
Милый деревянный дом на 2 уровнях, общая площадь 47м2 с террасой. Дом расположен на лоне при…
€55,000
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Параметры недвижимости в Черногории

с видом на горы
недорогая
элитная
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