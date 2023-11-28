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Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Donja Lastva, Черногория
2
3
2
Luxury Townhouses Donja Lastva: an enclave of luxury living in Donja Lastva, Montenegro. Nin…
€550,000
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Lastva Grbaljska, Черногория
4
3
165 м²
Новые таунхаусы в жилом комплексе в поселке Ластва рядом с Будвой. До центра Будвы 7 км, до …
€225,000
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Агентство
RECOM
Языки общения: English, Русский
+995599447330
abramov.roman80@gmail.com
Таунхаус 3 спальни
Херцег-Нови, Черногория
3
136 м²
NUM 5589 Charming three-storey townhouse with stunning sea views in Herceg Novi …
€195,000
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Таунхаус 4 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Rijeka-Rezevici, Черногория
4
220 м²
Описание Будванскаяривьера, район Режевичи. Новые таунхаусы с четырьмя спальнями, распол…
€500,000
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Таунхаус 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Будва, Черногория
4
255 м²
3 спальни, 255 м2 + терраса на крыше 202 м2 Общая площадь 457 м2 Стоимость: 2 500 000 € Самы…
€2,50 млн
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Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Суторина, Черногория
4
2
170 м²
2
Половина дома в эксклюзивном закрытом посёлке в посёлке Суторина, Герцег нови. По документам…
€330,000
1
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Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тиват, Черногория
3
2
251 м²
2
📍Donja Lastva. Тиват, Порто Черногория - 2 км 🌊0,4 км - до набережной 🏡9 эксклюзивные резиде…
€550,000
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Таунхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Радовичи, Черногория
3
2
86 м²
К продаже предлагаются уникальные таунхаусы расположенные в курортном поселке Джурашивичи. З…
€3,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский
+38268535723
Maxelagin7@yandex.ru
Таунхаус 4 спальни
Свети-Стефан, Черногория
4
270 м²
4
ID 313 Предлагаем к покупке таунхаус, с 4-мя спальнями классического или современного д…
€491,430
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
+38268183213
petersgroupmonte@gmail.com
Таунхаус 4 спальни
Rijeka-Rezevici, Черногория
4
220 м²
3
ID 312 Продается таунхаус, с 4 спальнями в классическом или современном дизайне. Общая …
€518,318
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
+38268183213
petersgroupmonte@gmail.com
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Радовичи, Черногория
3
2
2
Montenegros’ first Golf Course, now offering residential villas on the golf course with pano…
€1,82 млн
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Таунхаус 3 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Радовичи, Черногория
3
214 м²
Тиватская ривьера, полуостров Луштица. Новые квартиры от Застройщика Застройщик предост…
€1,82 млн
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Таунхаус 3 спальни у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Радовичи, Черногория
3
217 м²
Тиватская ривьера, полуостров Луштица. Новые квартиры от Застройщика Застройщик предост…
€1,85 млн
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Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Donji Orahovac, Черногория
5
2
148 м²
2
SPACIOUS TOWNHOUSE WITH POOL IN THE GREEN HILL RESORT, ORAHOVAC, KOTOR Area: 148 sqm 3 b…
€440,000
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Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Donji Orahovac, Черногория
4
2
148 м²
На продажу предлагаем Вам роскошный таунхаус с бассейном в комплексе GREEN HILL, пос. Орахов…
€410,000
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Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский
+38268535723
Maxelagin7@yandex.ru
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Donji Orahovac, Черногория
5
3
2
Продается таунхаус в поселке Ораховац, Бока-Которский залив. Таунхаус площадью 178 м2 рас…
€375,000
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Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Кавач, Черногория
6
2
440 м²
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
€330,000
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Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Кавач, Черногория
5
2
310 м²
2
This new development village located just outside Tivat is luxury living at its best. The pr…
€265,000
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Таунхаус 3 спальни
Троица, Черногория
3
2
130 м²
Таунхаус является частью проекта Green Hill, расположенного в регионе Кавац, между Тиватом и…
€265,000
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Агентство
Leo Estate
Языки общения: English, Русский
+38268751122
office@leoestate.com
Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с кондиционером, с видом на море
Blizikuce, Черногория
4
4
144 м²
Таунхаус является частью проекта развития, который предлагает 9 таунхаусов с бассейнами, пос…
€532,525
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Realting.com
Агентство
Leo Estate
Языки общения: English, Русский
+38268751122
office@leoestate.com
Таунхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом
Rijeka-Rezevici, Черногория
4
4
220 м²
1
Этот удивительный новый проект развития в Черногории предлагает 4 таунхауса, построенных в о…
€518,318
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Realting.com
Агентство
Leo Estate
Языки общения: English, Русский
+38268751122
office@leoestate.com
Таунхаус 2 спальни
Тиват, Черногория
2
70 м²
NUM 4971 На продажу предлагается таунхаус типа дома на берегу моря, недалеко от города Тиват…
€210,000
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Таунхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Donji Orahovac, Черногория
6
3
Продается таунхаус с бассейном в Ораховце муниципалитета Котор. Жилая площадь: 148м2 Спал…
€440,000
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Таунхаус 5 спален
Сутоморе, Черногория
5
120 м²
NUM 4851 Townhouse for sale in Sutomore. The house consists of 3 connected houses, 2 of w…
€180,000
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Таунхаус 4 спальни
Котор, Черногория
4
156 м²
NUM Двухэтажный таунхаус на первой линии в деревне Доброта, городе Котор. Площадь таунх…
€1,58 млн
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Таунхаус 3 спальни
Бигово, Черногория
3
120 м²
NUM 4577 Комфортабельный таунхаус на продажу в закрытом районе, недалеко от городов Тиват…
€395,000
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Таунхаус 9 спален
Пржно, Черногория
9
320 м²
NUM 941 В тихом районе Будва Ривьера продается часть дома ( таунхаус ), общая площадь котор…
€450,000
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Таунхаус 2 спальни
Котор, Черногория
2
72 м²
NUM 715 Ораховац - небольшая красивая деревня, расположенная недалеко от Пераста и Котора, …
€195,000
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Таунхаус 2 спальни
Бар, Черногория
2
131 м²
NUM 2171 Комфортабельный таунхаус на продажу с прекрасным видом на горы. Таунхаус имеет пло…
€156,000
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Таунхаус 4 спальни
Будва, Черногория
4
219 м²
NUM 2901 Продается комфортабельный двухэтажный дом с прекрасным видом на город и горы, рас…
€245,000
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