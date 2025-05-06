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Продажа новостроек в Доброте

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Жилой комплекс Boka Bellevue
Жилой комплекс Boka Bellevue
Доброта, Черногория
от
$85,255
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Площадь 60 м²
1 объект недвижимости 1
Агентство
MD Realty
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