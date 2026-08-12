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Кондоминиумы в Черногории

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Херцег-Нови
3
Будва
41
Тиват
54
Бечичи
44
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345 объектов найдено
Кондо в Община Андриевица, Черногория
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Кондо
Община Андриевица, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Исключительные отели в долинах Колашин - Инвестируйте в роскошь и отдых в ЧерногорииОписание…
$210,575
НДС
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Застройщик
Kolasin Valleys
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Кондо в , Черногория
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Кондо
, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Исключительные отели в долинах Колашин - Инвестируйте в роскошь и отдых в ЧерногорииОписание…
$173,753
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Застройщик
Kolasin Valleys
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Кондо в Dr Ljubomira Rasovica, Черногория
Кондо
Dr Ljubomira Rasovica, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 7
Удобная жизнь со стилем — это то что предлагает вам Жилой Комплекс ”LUMEN HOMES” в тихом и у…
$234,087
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TekceTekce
Кондо в Община Колашин, Черногория
Кондо
Община Колашин, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 11
Многоквартирный жилой комплекс в городе Бар, в 150 метрах от моря. В пешей доступности порт …
Цена по запросу
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Кондо 2 комнаты в Радовичи, Черногория
Кондо 2 комнаты
Радовичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 4
Квартира с панорамным видом на море в зоне Centrale, комплекс Луштица Бей • 1 спальня • 1 ва…
$498,155
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Кондо в Колашин, Черногория
Кондо
Колашин, Черногория
Площадь 29 м²
$177,737
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Застройщик
Mereha Developments
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Кондо 1 комната в Boreti, Черногория
Кондо 1 комната
Boreti, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 4/11
Предлагаем к продаже студию в комплексе Belvedere Residence, расположенном в одном из самых …
$111,854
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Этаж 2/4
К продаже предлагается квартира в комплексе элитного жилья Dukley Gardens на берегу Адриатич…
$1,44 млн
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Кондо 2 комнаты в Радовичи, Черногория
Кондо 2 комнаты
Радовичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Предлагаем к продаже апартаменты с 1 спальней в Marina Village, Luštica Bay — жилом районе у…
$980,166
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Кондо 1 комната в Рафаиловичи, Черногория
Кондо 1 комната
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 2/9
Предлагаем к продаже студию с видом на море в комплексе Casa al Mare в Бечичи — в 50 метрах …
$176,026
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Кондо в Богишичи, Черногория
Кондо
Богишичи, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 558 м²
Исключительный современный комплекс вилл, в традиционном черногорском стиле, в самом сердце …
$3,46 млн
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Кондо в Пржно, Черногория
Кондо
Пржно, Черногория
Площадь 73 м²
$556,409
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Застройщик
Mereha Developments
Языки общения
English, Русский, Српски
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Кондо в Рафаиловичи, Черногория
Кондо
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 2/11
Премиальный жилой комплекс на первой линии в Рафаиловичи — инвестиция в качество и стабильно…
$357,896
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 5
Предлагаем на продажу квартиры в современном жилом комплексе в тихом зелёном районе Бабин До…
$147,435
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Кондо 5 комнат в Тиват, Черногория
Кондо 5 комнат
Тиват, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 135 м²
Количество этажей 6
Основные параметры: Локация:Porto Montenegro, Тиват.Площадь:135 м² Структура:2 спальни, 3 са…
$1,56 млн
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Кондо в , Черногория
Кондо
, Черногория
The Peaks - Apartments Апартаменты The Peaks — это коллекция премиальных резиденций в самом …
$990,544
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Кондо 2 комнаты в Health trail, Черногория
Кондо 2 комнаты
Health trail, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 3/4
Предлагаем к продажу уютную квартиру в жилом комплексе Adria в Херцег-Нови — одном из самых …
$171,817
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Кондо в , Черногория
Кондо
, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Исключительные отели в долинах Колашин - Инвестируйте в роскошь и отдых в ЧерногорииОписание…
$528,855
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Застройщик
Kolasin Valleys
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Српски, Crnogorski
Кондо 2 комнаты в 43 b, Черногория
Кондо 2 комнаты
43 b, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 4/5
Предлагаем к продаже квартиру с 1 спальней в современном жилом комплексе в Бечичи. Квартира …
$212,754
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Кондо в Черногория
Кондо
Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 3
Жилой комплекс в Рисане – комфорт и стиль у моря Откройте для себя уникальную возможность жи…
$220,925
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Кондо в Колашин, Черногория
Кондо
Колашин, Черногория
Площадь 33 м²
$216,939
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Застройщик
Mereha Developments
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Кондо 3 комнаты в Boreti, Черногория
Кондо 3 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 5/8
Предлагаем на продажу солнечную квартиру с 2-мя спальнями и террасой с видом на море в Бечич…
$387,454
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Кондо 3 комнаты в Будва, Черногория
Кондо 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 2/2
Предлагаем к продаже квартиру с 2 спальнями в современном жилом комплексе в районе Дубовица,…
$247,002
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Кондо в Кумбор, Черногория
Кондо
Кумбор, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Предлагаем вашему вниманию эксклюзивные апартаменты в современном жилом комплексе, расположе…
$301,933
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 3
Эксклюзивный проект крупной строительной компании над Будвой, всего в 350 метрах от старинно…
$547,740
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Кондо 2 комнаты в Тиват, Черногория
Кондо 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Квартира с одной спальней и панорамным видом на море в Порто Монтенегро — здание Versa в Тив…
$799,124
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Кондо 2 комнаты в Cetinje Njegusi Kotor, Черногория
Кондо 2 комнаты
Cetinje Njegusi Kotor, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 4/8
Продается квартира с одной спальней впятизвёздочном отеле SIRO, первом отеле брендаSIRO by K…
$576,174
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Кондо в Колашин, Черногория
Кондо
Колашин, Черногория
Площадь 29 м²
$186,365
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Застройщик
Mereha Developments
Языки общения
English, Русский, Српски
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Кондо в Будва, Черногория
Кондо
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Dukley Gardens, расположенный на полуострове Завала, в самом сердце оживленной Будванской Ри…
$945,572
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Кондо 2 комнаты в Радовичи, Черногория
Кондо 2 комнаты
Радовичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Предлагаем к продаже квартиру с 1 спальней в районе Heights комплекса Luštica Bay — одного и…
$608,856
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Параметры недвижимости в Черногории

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