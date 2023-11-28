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Кондо в Черногории

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5 объектов найдено
Кондо 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Кондо 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 4/6
A condominium, or condo for short, is a term for residential units that are rented out and a…
€161,700
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Кондо 1 спальня в Колашин, Черногория
Кондо 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Лыжные апартаменты являются частью Swissôtel Resort Kolašin, расположенного прямо на склонах…
€257,282
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Агентство
Leo Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
+38268751122 office@leoestate.com
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha в Будва, Черногория
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Шикарный двенадцатиэтажный кондо-отель расположится в самом эпицентре туристической Будвы, н…
€789,096
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Кондо с лифтом, с кондиционером, с видом на море в Бечичи, Черногория
Кондо с лифтом, с кондиционером, с видом на море
Бечичи, Черногория
Этаж 10
Будва, Бечичи — Роскошные апартаменты в апарт-отель недалеко от берега моря   Это новое совр…
€3,135
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Кондо 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном в Бечичи, Черногория
Кондо 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с бассейном
Бечичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Будва, Бечичи — Роскошный новый дуплекс апартамент в комплексе с видом на море   Дуплекс пло…
€290,000
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Параметры недвижимости в Черногории

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