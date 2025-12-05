Отель Thyme Residences (Hotel R) – Boutique Ski-in/Ski-out Living | Kolašin Valleys

Община Андриевица, Черногория
от
$193,173
НДС
от
$33/м²
;
12
ID: 35483
Дата обновления: 27.04.2026

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Андриевица

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    5

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

Расположение: 1600 Village (K16 Peak), Kolašin Valleys Mountain Resort, Черногория
Тип здания: Бутик-отель и резиденции с первоклассными удобствами
Высота: 1600 м над уровнем моря
Завершение: Зима 2025

О развитии

Thyme Residences находится в жилом центре сообщества K16 Peak в 1600 Village — возвышенной, эксклюзивной зоне курорта Колашинские долины. Здание сочетает в себе услуги бутик-отелей с частной собственностью, создавая круглогодичный эпицентр горной жизни с прямым доступом к лыжам.

Разработанный как часть генерального плана Ecosign (Whistler Blackcomb), Thyme Residences сочетает в себе современную архитектуру с традиционными альпийскими элементами, отличающимися натуральным камнем и деревянной отделкой. Здание предлагает эклектичное сочетание торговых площадей, шикарных баров, ресторанов для гурманов и премиум-спа - все это предназначено для удобства и удовольствия жителей.

Каждая квартира доставляется полностью меблированной и под ключ, с подогревом пола, премиальной техникой и лесным или квадратным видом. В разработке есть стильный лобби-бар, несколько ресторанов и оздоровительные сооружения с прямым доступом к склону.

Доступные единицы

Студии: 27–28 м2 | от € 164 868
1 спальня: 31-36 м2 | от €186 068
2 спальня: 62 м2 | 436 521 евро
Дуплекс: 54,55 м2 | 378 032 евро

Все агрегаты поставляются полностью меблированными и под ключ (оборудованная кухня, премиальная отделка, напольное отопление, встроенное хранилище).

Ключевые особенности

Прямой доступ к лыжам / лыжам
✓ Управление бутик-отелем и услуги консьержа
✓ На месте: лобби-бар, рестораны для гурманов, премиум-спа
✓ Розничные пространства и апре-ски на первом этаже
✓ Круглогодичная жизнь: катание на лыжах зимой, альпийский климат летом (18-24 ° C)
Расположен в 1600 Village (высшая высота, более эксклюзивное расположение)

Инвестиционные выгоды

  • Нет ограничений на иностранную собственность
  • Нет налога на имущество, нет налога на наследство
  • 45 мин от аэропорта Подгорица (прямая автомагистраль)
  • Стоимость входного уровня для европейской лыжной недвижимости
  • Черногория на пути вступления в ЕС
  • Завершение: Зима 2027 (в ближайшее время)

Отель Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort
Отель Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort
Община Андриевица, Черногория
от
$215,289
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Kolašin Valleys - крупнейший горный курорт на Балканах, спроектированный Ecosign - канадской фирмой Whistler Blackcomb и более 400 горнолыжных курортов по всему миру. Расположенный в Черногорских Альпах в охраняемом природном заповеднике, курорт охватывает две возвышенности (1450 Village и 1…
Kolasin Valleys
Отель SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys
Отель SPA Hotel Residences – Luxury Mountain Living | Kolašin Valleys
Община Андриевица, Черногория
от
$161,692
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Отель C Residences Роскошная горная жизнь / Kolašin ValleysРасположение: 1450 Village, Kolašin Valleys Mountain Resort, ЧерногорияТип здания: Ski-in/ski-out отель и фирменные резиденцииВысота: 1450 м над уровнем моряSpa & Wellness: эксклюзивная площадка площадью 1000 м2О развитииОтель C явля…
Kolasin Valleys
Отель Hotel Kilimanjaro – Ski-in/Ski-out Apartments | Kolašin Valleys
Отель Hotel Kilimanjaro – Ski-in/Ski-out Apartments | Kolašin Valleys
Община Андриевица, Черногория
от
$292,920
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Расположение: 1450 Village, Kolašin Valleys Mountain Resort, ЧерногорияТип здания: Отель и жилой комплексВысота: 1450 м над уровнем моряОбщие единицы: 193 единицы размещения (77 мест для покупки)О развитииОтель Kilimanjaro является флагманским зданием в самом сердце K1450 Nest — главной дере…
Kolasin Valleys
Актуальные новости в Черногории
Земля в Черногории: цены, районы, как купить участок иностранцу
05.12.2025
Сколько приносит краткосрочная аренда в Черногории: считаем прибыль на реальных объектах
05.11.2025
С 2020 по 2025: сколько зарабатывают и сколько тратят семьи в Черногории — официальный обзор
29.10.2025
Как иностранцу купить квартиру в Черногории — поговорили с экспертом
08.10.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
