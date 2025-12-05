Отель Thyme Residences (Hotel R) – Boutique Ski-in/Ski-out Living | Kolašin Valleys

Расположение: 1600 Village (K16 Peak), Kolašin Valleys Mountain Resort, Черногория

Тип здания: Бутик-отель и резиденции с первоклассными удобствами

Высота: 1600 м над уровнем моря

Завершение: Зима 2025

О развитии

Thyme Residences находится в жилом центре сообщества K16 Peak в 1600 Village — возвышенной, эксклюзивной зоне курорта Колашинские долины. Здание сочетает в себе услуги бутик-отелей с частной собственностью, создавая круглогодичный эпицентр горной жизни с прямым доступом к лыжам.

Разработанный как часть генерального плана Ecosign (Whistler Blackcomb), Thyme Residences сочетает в себе современную архитектуру с традиционными альпийскими элементами, отличающимися натуральным камнем и деревянной отделкой. Здание предлагает эклектичное сочетание торговых площадей, шикарных баров, ресторанов для гурманов и премиум-спа - все это предназначено для удобства и удовольствия жителей.

Каждая квартира доставляется полностью меблированной и под ключ, с подогревом пола, премиальной техникой и лесным или квадратным видом. В разработке есть стильный лобби-бар, несколько ресторанов и оздоровительные сооружения с прямым доступом к склону.

Доступные единицы

Студии: 27–28 м2 | от € 164 868

1 спальня: 31-36 м2 | от €186 068

2 спальня: 62 м2 | 436 521 евро

Дуплекс: 54,55 м2 | 378 032 евро

Все агрегаты поставляются полностью меблированными и под ключ (оборудованная кухня, премиальная отделка, напольное отопление, встроенное хранилище).

Ключевые особенности

Прямой доступ к лыжам / лыжам

✓ Управление бутик-отелем и услуги консьержа

✓ На месте: лобби-бар, рестораны для гурманов, премиум-спа

✓ Розничные пространства и апре-ски на первом этаже

✓ Круглогодичная жизнь: катание на лыжах зимой, альпийский климат летом (18-24 ° C)

Расположен в 1600 Village (высшая высота, более эксклюзивное расположение)

Инвестиционные выгоды