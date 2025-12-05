Отель Thyme Residences (Hotel R) – Boutique Ski-in/Ski-out Living | Kolašin Valleys

Расположение: 1600 Village (K16 Peak), Kolašin Valleys Mountain Resort, Черногория
Тип здания: Бутик-отель и резиденции с первоклассными удобствами
Высота: 1600 м над уровнем моря
Завершение: Зима 2025
О развитии
Thyme Residences находится в жилом центре сообщества K16 Peak в 1600 Village — возвышенной, эксклюзивной зоне курорта Колашинские долины. Здание сочетает в себе услуги бутик-отелей с частной собственностью, создавая круглогодичный эпицентр горной жизни с прямым доступом к лыжам.
Разработанный как часть генерального плана Ecosign (Whistler Blackcomb), Thyme Residences сочетает в себе современную архитектуру с традиционными альпийскими элементами, отличающимися натуральным камнем и деревянной отделкой. Здание предлагает эклектичное сочетание торговых площадей, шикарных баров, ресторанов для гурманов и премиум-спа - все это предназначено для удобства и удовольствия жителей.
Каждая квартира доставляется полностью меблированной и под ключ, с подогревом пола, премиальной техникой и лесным или квадратным видом. В разработке есть стильный лобби-бар, несколько ресторанов и оздоровительные сооружения с прямым доступом к склону.
Доступные единицы
Студии: 27–28 м2 | от € 164 868
1 спальня: 31-36 м2 | от €186 068
2 спальня: 62 м2 | 436 521 евро
Дуплекс: 54,55 м2 | 378 032 евро
Все агрегаты поставляются полностью меблированными и под ключ (оборудованная кухня, премиальная отделка, напольное отопление, встроенное хранилище).
Ключевые особенности
Прямой доступ к лыжам / лыжам
✓ Управление бутик-отелем и услуги консьержа
✓ На месте: лобби-бар, рестораны для гурманов, премиум-спа
✓ Розничные пространства и апре-ски на первом этаже
✓ Круглогодичная жизнь: катание на лыжах зимой, альпийский климат летом (18-24 ° C)
Расположен в 1600 Village (высшая высота, более эксклюзивное расположение)
Инвестиционные выгоды