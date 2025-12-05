Отель Hotel Kilimanjaro – Ski-in/Ski-out Apartments | Kolašin Valleys

Расположение: 1450 Village, Kolašin Valleys Mountain Resort, Черногория

Тип здания: Отель и жилой комплекс

Высота: 1450 м над уровнем моря

Общие единицы: 193 единицы размещения (77 мест для покупки)

О развитии

Отель Kilimanjaro является флагманским зданием в самом сердце K1450 Nest — главной деревни на курорте Колашинские долины. Расположенный на высоте 1450 метров над уровнем моря, отель сочетает в себе премиальную инфраструктуру гостеприимства с возможностями частной собственности, создавая яркое альпийское сообщество с непосредственным доступом к горнолыжным склонам.

Здание является частью генерального плана Колашинских долин Ecosign (Whistler Blackcomb), предлагая доступ к лыжам / лыжам в крупнейшем горном курорте на Балканах. Отель Kilimanjaro служит социальным и коммерческим центром 1450 Village, с 14 торговыми площадями, двумя ресторанами для гурманов, стильным баром, ночным клубом и полным гостиничным обслуживанием.

Все резиденции доставляются полностью меблированными и под ключ, с натуральными материалами (камень, древесина), напольным отоплением, премиальной техникой и видом на горы или лыжные склоны.

Доступные единицы

Студии: 36-46 м2 | от € 250 000

1 спальня: 46-50 м2 | от € 272 100

2-спальная: 60-77 м2 | от €358 980 до €459 660

Ключевые особенности

Прямой доступ к лыжам / лыжам

✓ Управление гостиницей и услуги консьержа

✓ Опциональная программа аренды с профессиональным управлением доходностью

✓ На месте: 2 ресторана, бар, ночной клуб, 14 торговых площадей

✓ Круглогодичное использование: катание на лыжах зимой, прохладный альпийский климат летом (18-24 ° C)

Центральное расположение в 1450 Village (главный курортный центр)

Инвестиционные выгоды