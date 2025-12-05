  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Отель Hotel Kilimanjaro – Ski-in/Ski-out Apartments | Kolašin Valleys

Отель Hotel Kilimanjaro – Ski-in/Ski-out Apartments | Kolašin Valleys

Община Андриевица, Черногория
от
$292,920
НДС
от
$42/м²
;
19
Оставить заявку
Показать контакты
ID: 35422
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 27.04.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Андриевица

Характеристики объекта

Параметры объекта

    Премиум-класс
    2027
    С отделкой
    4

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English

Расположение: 1450 Village, Kolašin Valleys Mountain Resort, Черногория
Тип здания: Отель и жилой комплекс
Высота: 1450 м над уровнем моря
Общие единицы: 193 единицы размещения (77 мест для покупки)

О развитии

Отель Kilimanjaro является флагманским зданием в самом сердце K1450 Nest — главной деревни на курорте Колашинские долины. Расположенный на высоте 1450 метров над уровнем моря, отель сочетает в себе премиальную инфраструктуру гостеприимства с возможностями частной собственности, создавая яркое альпийское сообщество с непосредственным доступом к горнолыжным склонам.

Здание является частью генерального плана Колашинских долин Ecosign (Whistler Blackcomb), предлагая доступ к лыжам / лыжам в крупнейшем горном курорте на Балканах. Отель Kilimanjaro служит социальным и коммерческим центром 1450 Village, с 14 торговыми площадями, двумя ресторанами для гурманов, стильным баром, ночным клубом и полным гостиничным обслуживанием.

Все резиденции доставляются полностью меблированными и под ключ, с натуральными материалами (камень, древесина), напольным отоплением, премиальной техникой и видом на горы или лыжные склоны.

Доступные единицы

Студии: 36-46 м2 | от € 250 000
1 спальня: 46-50 м2 | от € 272 100
2-спальная: 60-77 м2 | от €358 980 до €459 660

Все агрегаты поставляются полностью меблированными и под ключ (оборудованная кухня, премиальная отделка, напольное отопление, встроенное хранилище).

Ключевые особенности

Прямой доступ к лыжам / лыжам
✓ Управление гостиницей и услуги консьержа
✓ Опциональная программа аренды с профессиональным управлением доходностью
✓ На месте: 2 ресторана, бар, ночной клуб, 14 торговых площадей
✓ Круглогодичное использование: катание на лыжах зимой, прохладный альпийский климат летом (18-24 ° C)
Центральное расположение в 1450 Village (главный курортный центр)

Инвестиционные выгоды

  • Нет ограничений на иностранную собственность
  • Нет налога на имущество, нет налога на наследство
  • 45 мин от аэропорта Подгорица (прямая автомагистраль)
  • Стоимость входного уровня для европейской лыжной недвижимости
  • Черногория на пути вступления в ЕС
  • Яркий апрес-ски и социальная атмосфера

Еда и напитки

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Община Андриевица, Черногория
от
$215,289
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Kolašin Valleys - крупнейший горный курорт на Балканах, спроектированный Ecosign - канадской фирмой Whistler Blackcomb и более 400 горнолыжных курортов по всему миру. Расположенный в Черногорских Альпах в охраняемом природном заповеднике, курорт охватывает две возвышенности (1450 Village и 1…
Застройщик
Kolasin Valleys
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Kolasin Valleys
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Српски, Crnogorski
Община Андриевица, Черногория
от
$161,692
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 4
Отель C Residences Роскошная горная жизнь / Kolašin ValleysРасположение: 1450 Village, Kolašin Valleys Mountain Resort, ЧерногорияТип здания: Ski-in/ski-out отель и фирменные резиденцииВысота: 1450 м над уровнем моряSpa & Wellness: эксклюзивная площадка площадью 1000 м2О развитииОтель C явля…
Застройщик
Kolasin Valleys
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Kolasin Valleys
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Српски, Crnogorski
Община Андриевица, Черногория
от
$193,173
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 5
Расположение: 1600 Village (K16 Peak), Kolašin Valleys Mountain Resort, ЧерногорияТип здания: Бутик-отель и резиденции с первоклассными удобствамиВысота: 1600 м над уровнем моряЗавершение: Зима 2025О развитииThyme Residences находится в жилом центре сообщества K16 Peak в 1600 Village — возвы…
Застройщик
Kolasin Valleys
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Kolasin Valleys
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Српски, Crnogorski
Realting.com
Перейти
