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Жилой комплекс Виллы и Таунхаусы в Кавач

Кавач, Черногория
от
$385,054
;
12
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ID: 38151
ID новостройки на Realting
In CRM: 36
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 27.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Котор
  • Деревня
    Кавач

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Современный закрытый жилой поселок премиум-класса, расположенный на живописном склоне с панорамными видами на море, горы и окружающую природу. Проект занимает территорию около 23 000 м² и включает современные таунхаусы и отдельно стоящие виллы с собственными земельными участками. Площадь участков варьируется от 200 до 1 200 м², а каждая резиденция спроектирована таким образом, чтобы максимально раскрыть панорамные виды на море и обеспечить высокий уровень приватности. Архитектурная концепция комплекса основана на современном средиземноморском стиле с использованием экологичных и энергоэффективных материалов. В строительстве применяются железобетонные конструкции повышенной надежности, энергоэффективные системы утепления, ударопрочные панорамные окна и современные инженерные решения для комфортного круглогодичного проживания. В проекте представлены различные форматы недвижимости: Таунхаусы для 2 и 4 семей площадью от 120 до 130 м²Виллы площадью от 176 до 220 м²Собственные земельные участки от 200 до 1 200 м²Панорамные террасы с видом на мореПарковочные места для каждого домаВ стоимость объектов входит полная чистовая отделка, инженерные системы, оборудованные санузлы, благоустройство территории, парковочные места, озеленение участка и подготовка домов к комфортному проживанию. Покупателям также доступны индивидуальные решения по дизайну интерьера и экстерьера, а также дополнительные опции, включая бассейн, сауну, спортивный зал, ландшафтное оформление и комплектацию мебелью «под ключ». Расположение комплекса обеспечивает быстрый доступ к ключевым локациям Боко-Которского залива. В нескольких минутах находятся Тиват, Котор, международный аэропорт Тиват, престижные яхтенные марины, пляжи, рестораны и вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни и отдыха. Преимущества проекта: Закрытая территорияПанорамные виды на море и горыСовременная архитектураЭнергоэффективные технологии строительстваЭкологически безопасные материалыПанорамное остеклениеГибкие варианты планировокВозможность индивидуальной комплектации домаВысокий инвестиционный потенциалБлизость к Тивату, Котору и международному аэропортуПроект сочетает приватность загородной жизни, современные технологии строительства и удобное расположение в одном из самых востребованных регионов Черногории.

Местонахождение на карте

Кавач, Черногория
Продуктовые магазины

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Жилой комплекс Виллы и Таунхаусы в Кавач
Кавач, Черногория
от
$385,054
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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