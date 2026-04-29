Жилой комплекс Виллы и Таунхаусы в Кавач

Современный закрытый жилой поселок премиум-класса, расположенный на живописном склоне с панорамными видами на море, горы и окружающую природу. Проект занимает территорию около 23 000 м² и включает современные таунхаусы и отдельно стоящие виллы с собственными земельными участками. Площадь участков варьируется от 200 до 1 200 м², а каждая резиденция спроектирована таким образом, чтобы максимально раскрыть панорамные виды на море и обеспечить высокий уровень приватности. Архитектурная концепция комплекса основана на современном средиземноморском стиле с использованием экологичных и энергоэффективных материалов. В строительстве применяются железобетонные конструкции повышенной надежности, энергоэффективные системы утепления, ударопрочные панорамные окна и современные инженерные решения для комфортного круглогодичного проживания. В проекте представлены различные форматы недвижимости: Таунхаусы для 2 и 4 семей площадью от 120 до 130 м²Виллы площадью от 176 до 220 м²Собственные земельные участки от 200 до 1 200 м²Панорамные террасы с видом на мореПарковочные места для каждого домаВ стоимость объектов входит полная чистовая отделка, инженерные системы, оборудованные санузлы, благоустройство территории, парковочные места, озеленение участка и подготовка домов к комфортному проживанию. Покупателям также доступны индивидуальные решения по дизайну интерьера и экстерьера, а также дополнительные опции, включая бассейн, сауну, спортивный зал, ландшафтное оформление и комплектацию мебелью «под ключ». Расположение комплекса обеспечивает быстрый доступ к ключевым локациям Боко-Которского залива. В нескольких минутах находятся Тиват, Котор, международный аэропорт Тиват, престижные яхтенные марины, пляжи, рестораны и вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни и отдыха. Преимущества проекта: Закрытая территорияПанорамные виды на море и горыСовременная архитектураЭнергоэффективные технологии строительстваЭкологически безопасные материалыПанорамное остеклениеГибкие варианты планировокВозможность индивидуальной комплектации домаВысокий инвестиционный потенциалБлизость к Тивату, Котору и международному аэропортуПроект сочетает приватность загородной жизни, современные технологии строительства и удобное расположение в одном из самых востребованных регионов Черногории.