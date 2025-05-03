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Долгосрочная аренда студий в Черногории

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7 объектов найдено
Студия в Тиват, Черногория
Студия
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
For long term rental - Studio with mezzanine, patio and pool, in Donja Lastva, Tivat   B…
$594
в месяц
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DON067 Studio in Tivat, with swimming pool, for long term rent в Тиват, Черногория
DON067 Studio in Tivat, with swimming pool, for long term rent
Тиват, Черногория
Площадь 20 м²
DON067 Studio in Tivat for long term rent! With swimming pool. 550€ monthly This s…
$599
в месяц
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Студия 1 спальня в Бечичи, Черногория
Студия 1 спальня
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 30 м²
25#3994 📍 Аренда студии в Бечичи 📌 Местоположение: Статус дома Площадь 30 м², новый ко…
$527
в месяц
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Агентство
SMinvestment RealEstate
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Студия в Кавач, Черногория
Студия
Кавач, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Studio with pool, for long term rent! 550€/Month This modern and new studio apartment …
$599
в месяц
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Студия 1 спальня в Будва, Черногория
Студия 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1
Сдается на длительный срок современная меблированная квартира-студия в районе Лази в Будве.К…
$678
в месяц
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Студия в Тиват, Черногория
Студия
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 2/4
Эта совершенно новая студия с 22 м2 внутреннего пространства + 9 м2 мезонина, расположенная …
$495
в месяц
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Студия 1 спальня в Будва, Черногория
Студия 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
0#3406 📍Сдам новую студию в Будве. Рядом с АЗС ECO Этаж: 2 Новое здание Разрешены д…
$576
в месяц
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Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SMinvestment RealEstate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski