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Жилой комплекс Centrale

, Черногория
от
$361,384
;
20
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ID: 38121
ID новостройки на Realting
In CRM: 19
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 21.06.2026

Местонахождение

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Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Centrale — новый центр жизни в Luštica Bay Centrale в Luštica Bay — это район, который создаётся не как классический курортный квартал у моря, а как полноценный средиземноморский центр для жизни круглый год. Здесь всё построено вокруг повседневного комфорта: прогулочные улицы без автомобилей, центральная площадь с кафе и ресторанами, магазины, спортивная инфраструктура, школа, пространства для отдыха и быстрый доступ ко всем районам Luštica Bay. В отличие от Marina Village с её ярко выраженной атмосферой яхтенной марины, Centrale ощущается спокойнее и более жилым. Это место, где жизнь продолжается не только летом. Утром здесь идут за кофе или на тренировку, вечером — встречаются на ужин, гуляют по площади или проводят время на террасах. Что представляет собой Centrale Район расположен между Marina Village и будущим гольф-комплексом The Peaks и постепенно становится центральной частью всего проекта Luštica Bay. Проект включает: жилые резиденции различных форматовпросторные общественные пространствапрогулочные улицы и площадимагазины и ресторанымеждународную школумедицинский центрспортивную инфраструктурузоны отдыха и озеленённые пространстваАрхитектура Centrale выполнена в современной средиземноморской стилистике: натуральный камень, светлые фасады, открытые террасы, большие окна и спокойная природная палитра. Район проектируется с акцентом на пешеходный образ жизни — широкие прогулочные зоны, минимальное движение автомобилей и большое количество зелени. Резиденты Centrale также получают доступ ко всей инфраструктуре Luštica Bay: пляжи и пляжные клубымарина и прогулочная набережная5-звездочный отель The Chedi Luštica Bayтеннисные и падел-кортыбудущий гольф-клуб и гольф-академияспа-центр и wellness-инфраструктураконсьерж-сервискруглосуточная охрана и обслуживание недвижимостиДля кого подходит Centrale Centrale выбирают те, кому важна не только курортная атмосфера у моря, но и комфортная ежедневная жизнь внутри современного прибрежного района. Здесь удобно жить постоянно, проводить несколько месяцев в году или работать удалённо, сохраняя доступ ко всей инфраструктуре комплекса. Локация Centrale расположен на полуострове Luštica рядом с Тиватом и Которским заливом. Аэропорт Тиват — около 15 минутКотор — около 20 минутБудва — около 35–40 минутАэропорт Дубровника — около 1 часаИнвестиционный потенциал Centrale считается одним из самых перспективных районов внутри Luštica Bay благодаря концепции полноценного жилого центра. Пока Marina Village уже сформировалась как прибрежный район у марины, Centrale продолжает активно развиваться вместе с инфраструктурой, коммерческими пространствами и спросом на круглогодичное проживание. Для покупателей это не просто недвижимость у моря, а возможность стать частью нового средиземноморского района, который постепенно превращается в полноценный современный город на Адриатике.
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 39.2 – 69.0
Цена за м², USD 7,402 – 10,249
Цена квартиры, USD 361,217 – 521,758
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 96.9
Цена за м², USD 7,693
Цена квартиры, USD 745,368

Местонахождение на карте

, Черногория
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой комплекс Centrale
, Черногория
от
$361,384
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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