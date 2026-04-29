Жилой комплекс Centrale

Centrale — новый центр жизни в Luštica Bay Centrale в Luštica Bay — это район, который создаётся не как классический курортный квартал у моря, а как полноценный средиземноморский центр для жизни круглый год. Здесь всё построено вокруг повседневного комфорта: прогулочные улицы без автомобилей, центральная площадь с кафе и ресторанами, магазины, спортивная инфраструктура, школа, пространства для отдыха и быстрый доступ ко всем районам Luštica Bay. В отличие от Marina Village с её ярко выраженной атмосферой яхтенной марины, Centrale ощущается спокойнее и более жилым. Это место, где жизнь продолжается не только летом. Утром здесь идут за кофе или на тренировку, вечером — встречаются на ужин, гуляют по площади или проводят время на террасах. Что представляет собой Centrale Район расположен между Marina Village и будущим гольф-комплексом The Peaks и постепенно становится центральной частью всего проекта Luštica Bay. Проект включает: жилые резиденции различных форматовпросторные общественные пространствапрогулочные улицы и площадимагазины и ресторанымеждународную школумедицинский центрспортивную инфраструктурузоны отдыха и озеленённые пространстваАрхитектура Centrale выполнена в современной средиземноморской стилистике: натуральный камень, светлые фасады, открытые террасы, большие окна и спокойная природная палитра. Район проектируется с акцентом на пешеходный образ жизни — широкие прогулочные зоны, минимальное движение автомобилей и большое количество зелени. Резиденты Centrale также получают доступ ко всей инфраструктуре Luštica Bay: пляжи и пляжные клубымарина и прогулочная набережная5-звездочный отель The Chedi Luštica Bayтеннисные и падел-кортыбудущий гольф-клуб и гольф-академияспа-центр и wellness-инфраструктураконсьерж-сервискруглосуточная охрана и обслуживание недвижимостиДля кого подходит Centrale Centrale выбирают те, кому важна не только курортная атмосфера у моря, но и комфортная ежедневная жизнь внутри современного прибрежного района. Здесь удобно жить постоянно, проводить несколько месяцев в году или работать удалённо, сохраняя доступ ко всей инфраструктуре комплекса. Локация Centrale расположен на полуострове Luštica рядом с Тиватом и Которским заливом. Аэропорт Тиват — около 15 минутКотор — около 20 минутБудва — около 35–40 минутАэропорт Дубровника — около 1 часаИнвестиционный потенциал Centrale считается одним из самых перспективных районов внутри Luštica Bay благодаря концепции полноценного жилого центра. Пока Marina Village уже сформировалась как прибрежный район у марины, Centrale продолжает активно развиваться вместе с инфраструктурой, коммерческими пространствами и спросом на круглогодичное проживание. Для покупателей это не просто недвижимость у моря, а возможность стать частью нового средиземноморского района, который постепенно превращается в полноценный современный город на Адриатике.