  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Свети-Стефан
  4. Жилой комплекс Blizikuce Hills - Pool Residences

Жилой комплекс Blizikuce Hills - Pool Residences

Свети-Стефан, Черногория
от
$626,566
;
9
Оставить заявку
ID: 38150
ID новостройки на Realting
In CRM: 34
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 27.06.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Город
    Свети-Стефан

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Blizikuće Hills Pool Residences — жилой комплекс из 9 таунхаусов на Будванской ривьере, с панорамным видом на остров Свети-Стефан, море и горы. Комплекс создан как сочетание роскошной жизни, природного окружения и продуманной инфраструктуры для здорового образа жизни — современная архитектура соседствует с оливковыми рощами и средиземноморской зеленью, которая окружает территорию. О концепции: Каждый из 9 таунхаусов — это четырёхэтажный дом с собственным бассейном и гаражом на 2 машины, рассчитанный на тех, кто хочет жить в окружении природы, но в пределах досягаемости от города и моря. Архитектура построена на панорамных окнах высотой 2,5 м и террасах с видом на море, а фасады и парапеты выполнены из натурального местного камня — проект ориентирован не на масштаб, а на качество и приватность каждого дома. Материалы и качество строительства: Фасады, лестницы и парапеты — из натурального местного камняДубовый паркет в спальнях, керамогранит в санузлах и технических помещенияхСантехника Villeroy & BochМультисплит-кондиционеры Cooper Hunter (Канада)Антивандальные входные двери, межкомнатные двери из дерева и МДФОптоволоконный интернет, система противопожарной защиты, охранная сигнализация, видеонаблюдениеГородское водоснабжение, резервный накопительный резервуар, биосептическая системаПолностью укомплектованные бассейны с мозаичной отделкой и системой очистки водыЛокация: Остров Свети-Стефан — около 5 минут ездыБудва — около 10 минут ездыПляжи — около 5 минут ездыПорто Монтенегро и Котор (объект ЮНЕСКО) — около 30 минут ездыАэропорт Тиват и аэропорт Подгорицы — около 50 минут ездыГорнолыжные курорты — около 2 часов ездыBlizikuće Hills — формат для тех, кто ищет собственный дом с бассейном в тихом, зелёном районе Будванской ривьеры, но не готов отказываться от близости к морю и инфраструктуре. Подходит как для постоянного проживания семьёй, так и для сезонного использования с возможностью сдачи в аренду — особенно учитывая близость к Свети-Стефану, одному из самых узнаваемых мест на Адриатике. Инвестиционный потенциал: Будванская ривьера остаётся одним из самых стабильно растущих сегментов рынка недвижимости Черногории. Покупка непосредственно у застройщика освобождает от налога на покупку, а владение таунхаусом даёт основание для получения вида на жительство в Черногории. Управляющая компания берёт на себя обслуживание дома и организацию аренды, что снимает с владельца необходимость заниматься этим самостоятельно.

Местонахождение на карте

Свети-Стефан, Черногория
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж

Новости застройщика

05.12.2025
Земля в Черногории: цены, районы, как купить участок иностранцу
08.10.2025
Как иностранцу купить квартиру в Черногории — поговорили с экспертом
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Все новости
Вы просматриваете
Жилой комплекс Blizikuce Hills - Pool Residences
Свети-Стефан, Черногория
от
$626,566
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
Варианты получения ВНЖ Черногории в 2026 году
28.05.2026
Варианты получения ВНЖ Черногории в 2026 году
Условия получения гражданства Черногории
06.05.2026
Условия получения гражданства Черногории
Земля в Черногории: цены, районы, как купить участок иностранцу
05.12.2025
Земля в Черногории: цены, районы, как купить участок иностранцу
Сколько приносит краткосрочная аренда в Черногории: считаем прибыль на реальных объектах
05.11.2025
Сколько приносит краткосрочная аренда в Черногории: считаем прибыль на реальных объектах
С 2020 по 2025: сколько зарабатывают и сколько тратят семьи в Черногории — официальный обзор
29.10.2025
С 2020 по 2025: сколько зарабатывают и сколько тратят семьи в Черногории — официальный обзор
Как иностранцу купить квартиру в Черногории — поговорили с экспертом
08.10.2025
Как иностранцу купить квартиру в Черногории — поговорили с экспертом
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Показать все публикации