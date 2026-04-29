Жилой комплекс Blizikuce Hills - Pool Residences

Blizikuće Hills Pool Residences — жилой комплекс из 9 таунхаусов на Будванской ривьере, с панорамным видом на остров Свети-Стефан, море и горы. Комплекс создан как сочетание роскошной жизни, природного окружения и продуманной инфраструктуры для здорового образа жизни — современная архитектура соседствует с оливковыми рощами и средиземноморской зеленью, которая окружает территорию. О концепции: Каждый из 9 таунхаусов — это четырёхэтажный дом с собственным бассейном и гаражом на 2 машины, рассчитанный на тех, кто хочет жить в окружении природы, но в пределах досягаемости от города и моря. Архитектура построена на панорамных окнах высотой 2,5 м и террасах с видом на море, а фасады и парапеты выполнены из натурального местного камня — проект ориентирован не на масштаб, а на качество и приватность каждого дома. Материалы и качество строительства: Фасады, лестницы и парапеты — из натурального местного камняДубовый паркет в спальнях, керамогранит в санузлах и технических помещенияхСантехника Villeroy & BochМультисплит-кондиционеры Cooper Hunter (Канада)Антивандальные входные двери, межкомнатные двери из дерева и МДФОптоволоконный интернет, система противопожарной защиты, охранная сигнализация, видеонаблюдениеГородское водоснабжение, резервный накопительный резервуар, биосептическая системаПолностью укомплектованные бассейны с мозаичной отделкой и системой очистки водыЛокация: Остров Свети-Стефан — около 5 минут ездыБудва — около 10 минут ездыПляжи — около 5 минут ездыПорто Монтенегро и Котор (объект ЮНЕСКО) — около 30 минут ездыАэропорт Тиват и аэропорт Подгорицы — около 50 минут ездыГорнолыжные курорты — около 2 часов ездыBlizikuće Hills — формат для тех, кто ищет собственный дом с бассейном в тихом, зелёном районе Будванской ривьеры, но не готов отказываться от близости к морю и инфраструктуре. Подходит как для постоянного проживания семьёй, так и для сезонного использования с возможностью сдачи в аренду — особенно учитывая близость к Свети-Стефану, одному из самых узнаваемых мест на Адриатике. Инвестиционный потенциал: Будванская ривьера остаётся одним из самых стабильно растущих сегментов рынка недвижимости Черногории. Покупка непосредственно у застройщика освобождает от налога на покупку, а владение таунхаусом даёт основание для получения вида на жительство в Черногории. Управляющая компания берёт на себя обслуживание дома и организацию аренды, что снимает с владельца необходимость заниматься этим самостоятельно.