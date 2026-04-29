Жилой комплекс The Peaks

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The Peaks — первая golf-резиденция в Черногории
The Peaks — это самый престижный и приватный район внутри масштабного курортного комплекса Luštica Bay на полуострове Луштица, между Адриатическим морем и Бока-Которской бухтой. Проект создан как уникальное сочетание luxury lifestyle, природы и современной средиземноморской архитектуры. Главная концепция The Peaks — жизнь в гармонии с ландшафтом, морем и гольф-культурой мирового уровня.
Это первый residential golf community в Черногории, построенный вокруг 18-луночного гольф-поля, разработанного легендарной компанией Gary Player Design. Благодаря возвышенному расположению резиденции получают панорамные виды на Адриатику, горы и бухту Бока-Котор. Архитектура проекта вдохновлена традиционными средиземноморскими деревнями: натуральный камень, дерево, теплые текстуры и плавное соединение внутренних и внешних пространств создают атмосферу уединенного премиального курорта.
The Peaks включает коллекцию апартаментов, таунхаусов и приватных вилл с просторными террасами, садами и бассейнами. Все объекты спроектированы с акцентом на indoor-outdoor living — большие панорамные окна, открытые лаунж-зоны, виды на море и гольф-поле становятся частью повседневной жизни. В отделке используются натуральные материалы и техника премиальных брендов, включая кухни с техникой Miele.
Жители The Peaks получают доступ ко всей инфраструктуре Luštica Bay:
— private beaches и beach clubs
— яхтенная марина международного уровня
— рестораны, кафе и boutiques
— The Chedi Hotel 5★
— wellness & spa facilities
— спортивная инфраструктура, padel и tennis courts
— hiking trails и outdoor activities
— rental management и concierge service
Проект расположен всего в 15 минутах от аэропорта Тиват и считается одним из самых перспективных инвестиционных направлений на Адриатике. Благодаря ограниченному количеству объектов, развитию golf infrastructure и статусу Montenegro как rapidly growing luxury destination, недвижимость в The Peaks демонстрирует высокий потенциал роста стоимости и инвестиционной привлекательности.
Местонахождение на карте
, Черногория
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