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Жилой комплекс The Peaks

, Черногория
от
$985,487
;
16
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ID: 38117
ID новостройки на Realting
In CRM: 15
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 21.06.2026

Местонахождение

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Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

The Peaks — первая golf-резиденция в Черногории The Peaks — это самый престижный и приватный район внутри масштабного курортного комплекса Luštica Bay на полуострове Луштица, между Адриатическим морем и Бока-Которской бухтой. Проект создан как уникальное сочетание luxury lifestyle, природы и современной средиземноморской архитектуры. Главная концепция The Peaks — жизнь в гармонии с ландшафтом, морем и гольф-культурой мирового уровня. Это первый residential golf community в Черногории, построенный вокруг 18-луночного гольф-поля, разработанного легендарной компанией Gary Player Design. Благодаря возвышенному расположению резиденции получают панорамные виды на Адриатику, горы и бухту Бока-Котор. Архитектура проекта вдохновлена традиционными средиземноморскими деревнями: натуральный камень, дерево, теплые текстуры и плавное соединение внутренних и внешних пространств создают атмосферу уединенного премиального курорта. The Peaks включает коллекцию апартаментов, таунхаусов и приватных вилл с просторными террасами, садами и бассейнами. Все объекты спроектированы с акцентом на indoor-outdoor living — большие панорамные окна, открытые лаунж-зоны, виды на море и гольф-поле становятся частью повседневной жизни. В отделке используются натуральные материалы и техника премиальных брендов, включая кухни с техникой Miele. Жители The Peaks получают доступ ко всей инфраструктуре Luštica Bay: — private beaches и beach clubs — яхтенная марина международного уровня — рестораны, кафе и boutiques — The Chedi Hotel 5★ — wellness & spa facilities — спортивная инфраструктура, padel и tennis courts — hiking trails и outdoor activities — rental management и concierge service Проект расположен всего в 15 минутах от аэропорта Тиват и считается одним из самых перспективных инвестиционных направлений на Адриатике. Благодаря ограниченному количеству объектов, развитию golf infrastructure и статусу Montenegro как rapidly growing luxury destination, недвижимость в The Peaks демонстрирует высокий потенциал роста стоимости и инвестиционной привлекательности.

Местонахождение на карте

, Черногория
Еда и напитки
Досуг

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Жилой комплекс The Peaks
, Черногория
от
$985,487
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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