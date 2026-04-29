Жилой комплекс Belvedere Residence

Belvedere Residence в Бечичи это современный жилой комплекс на Будванской ривьере, расположенный примерно в 3 км от Будвы, в пешей доступности от моря, набережной и всей курортной инфраструктуры района. Комплекс был открыт в 2016 году и воспринимается не только как место для сезонного отдыха, но и как комфортный формат для постоянного или длительного проживания: здесь есть бассейн, парковка, Wi-Fi, а часть апартаментов ориентирована на панорамные виды на море. За счет локации в Бечичи, рядом с пляжем, ресторанами и повседневной инфраструктурой, Belvedere Residence подходит для жизни у моря в спокойной части побережья, сохраняя при этом удобную связь с Будвой. Апартаменты выполнены в современном стиле и рассчитаны на повседневный комфорт: предусмотрены кухни с обеденной зоной, кондиционирование, террасы в части лотов и функциональные планировки, удобные как для собственного проживания, так и для сдачи в аренду. Дополнительным плюсом комплекса является его понятный арендный потенциал: формат готовых меблированных апартаментов у моря, востребованная туристическая локация и хорошие пользовательские оценки делают Belvedere Residence интересным вариантом и для личного использования, и для получения дохода от краткосрочной или сезонной аренды.