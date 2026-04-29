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Жилой комплекс Belvedere Residence

Boreti, Черногория
от
$99,811
;
9
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ID: 38108
ID новостройки на Realting
In CRM: 3
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 21.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Деревня
    Boreti
  • Адрес
    XLIV ulica

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Belvedere Residence в Бечичи это современный жилой комплекс на Будванской ривьере, расположенный примерно в 3 км от Будвы, в пешей доступности от моря, набережной и всей курортной инфраструктуры района. Комплекс был открыт в 2016 году и воспринимается не только как место для сезонного отдыха, но и как комфортный формат для постоянного или длительного проживания: здесь есть бассейн, парковка, Wi-Fi, а часть апартаментов ориентирована на панорамные виды на море.  За счет локации в Бечичи, рядом с пляжем, ресторанами и повседневной инфраструктурой, Belvedere Residence подходит для жизни у моря в спокойной части побережья, сохраняя при этом удобную связь с Будвой. Апартаменты выполнены в современном стиле и рассчитаны на повседневный комфорт: предусмотрены кухни с обеденной зоной, кондиционирование, террасы в части лотов и функциональные планировки, удобные как для собственного проживания, так и для сдачи в аренду.  Дополнительным плюсом комплекса является его понятный арендный потенциал: формат готовых меблированных апартаментов у моря, востребованная туристическая локация и хорошие пользовательские оценки делают Belvedere Residence интересным вариантом и для личного использования, и для получения дохода от краткосрочной или сезонной аренды.
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 53.0
Цена за м², USD 4,805
Цена квартиры, USD 254,689
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 95.0 – 96.0
Цена за м², USD 4,362 – 4,649
Цена квартиры, USD 418,746 – 441,691
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Квартира
Площадь, м² 36.0
Цена за м², USD 4,748
Цена квартиры, USD 170,940
Квартиры Кондо
Площадь, м² 27.0
Цена за м², USD 4,122
Цена квартиры, USD 111,283

Местонахождение на карте

Boreti, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы

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Жилой комплекс Belvedere Residence
Boreti, Черногория
от
$99,811
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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