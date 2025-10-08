  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Радовичи
  Жилой комплекс Lustica Bay: проект на первой линии с гольф-полем

Жилой комплекс Lustica Bay: проект на первой линии с гольф-полем

Радовичи, Черногория
от
$491,351
;
19
ID: 32634
ID новостройки на Realting
In CRM: 294
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Деревня
    Радовичи

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2016
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

Lustica Bay является самым масштабным проектом с гольф-клубом и мариной для яхт, который разместится вдоль берега моря, на полуострове Луштица в красивейшей бухте Траште, на территории 6,8 млн м2. Это первый настоящий эко проект, который придерживается стандартов  LEED Silver сертификата.

 

Комплекс спланирован как  город-клуб, который объединит людей со всего мира, увлеченных гольфом, яхтингом, верховой ездой, водными видами спорта или просто желающих красивого, элегантного отдыха в окружении нетронутой природы, чистейшего моря. Развитая инфраструктура данного комплекса объединяет в себе все необходимое для роскошной и безопасной жизни: гольф-поля на 18 лунок,  2 марины с причалом для яхт на 170 мест, 7 отелей, в т.ч. фешенебельный гольф-отель, 1 200 апартаментов класса люкс, 500 вилл и таунхаусов, школы, медицинские центры, центр талассотерапии, конференц-центр и другие объекты инфраструктуры, предлагающие комфортный отдых в течении всего года.

 

Lustica Bay это будущий город с неповторимой архитектурой, сочетающей в себе традиционные и современные элементы, над которыми будут работать известные архитекторы. Первый этап строительства завершен в 2016 году, в рамках проекта предлагаются роскошные апартаменты с 1 и 2 и 3 спальнями, таунхаусы и виллы с утонченным дизайном. Французские окна направлены на юго-восток с завораживающим видом на Адриатику. Все дома строятся с использованием природных материалов, в том числе природного камня в традиционном стиле.

 

Кроме того, в настоящее время ведётся строительство делового района города под названием "Centrale" в 400 метрах от побережья, в котором уже сконцентрированы бутики, рестораны, кафе, спортивные учреждения и прогулочная зона. 

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 71.0
Цена за м², USD 7,034
Цена квартиры, USD 499,444
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 98.0 – 118.0
Цена за м², USD 7,043 – 13,325
Цена квартиры, USD 690,204 – 1,57 млн
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 114.0
Цена за м², USD 9,158
Цена квартиры, USD 1,04 млн
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 184.0 – 338.0
Цена за м², USD 11,570 – 13,811
Цена квартиры, USD 2,54 млн – 3,98 млн

Местонахождение на карте

Радовичи, Черногория
Еда и напитки
Досуг

Назад
Realting.com
Перейти
