Жилой комплекс Lustica Bay: проект на первой линии с гольф-полем

Lustica Bay является самым масштабным проектом с гольф-клубом и мариной для яхт, который разместится вдоль берега моря, на полуострове Луштица в красивейшей бухте Траште, на территории 6,8 млн м2. Это первый настоящий эко проект, который придерживается стандартов LEED Silver сертификата.

Комплекс спланирован как город-клуб, который объединит людей со всего мира, увлеченных гольфом, яхтингом, верховой ездой, водными видами спорта или просто желающих красивого, элегантного отдыха в окружении нетронутой природы, чистейшего моря. Развитая инфраструктура данного комплекса объединяет в себе все необходимое для роскошной и безопасной жизни: гольф-поля на 18 лунок, 2 марины с причалом для яхт на 170 мест, 7 отелей, в т.ч. фешенебельный гольф-отель, 1 200 апартаментов класса люкс, 500 вилл и таунхаусов, школы, медицинские центры, центр талассотерапии, конференц-центр и другие объекты инфраструктуры, предлагающие комфортный отдых в течении всего года.

Lustica Bay это будущий город с неповторимой архитектурой, сочетающей в себе традиционные и современные элементы, над которыми будут работать известные архитекторы. Первый этап строительства завершен в 2016 году, в рамках проекта предлагаются роскошные апартаменты с 1 и 2 и 3 спальнями, таунхаусы и виллы с утонченным дизайном. Французские окна направлены на юго-восток с завораживающим видом на Адриатику. Все дома строятся с использованием природных материалов, в том числе природного камня в традиционном стиле.

Кроме того, в настоящее время ведётся строительство делового района города под названием "Centrale" в 400 метрах от побережья, в котором уже сконцентрированы бутики, рестораны, кафе, спортивные учреждения и прогулочная зона.