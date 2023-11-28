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Коттеджи в Черногории

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2 объекта найдено
Коттедж 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Kunje, Черногория
Коттедж 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Kunje, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Продается дом в поселке Утеха, Барская ривьера. Дом площадью 155м2 расположен на участке …
€165,000
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Коттедж 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Тиват, Черногория
Коттедж 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Тиват, Черногория
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 376 м²
Количество этажей 2
Продается прекрасный двухэтажный дом с участком в Тивате. Просторный дом площадью 376м2 н…
€480,000
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