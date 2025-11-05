  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Тиват
  4. Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата

Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата

Тиват, Черногория
от
$753,616
;
17
ID: 32954
ID новостройки на Realting
In CRM: 2703
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 28.11.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Тиват
  • Город
    Тиват

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

Новый эксклюзивный проект современных роскошных вилл, идеально расположенный в одном из самых перспективных районов побережья в 6 км от центра города Тиват, в поселке Кавач. Комплекс сочетает высокие стандарты строительства, продуманный дизайн и впечатляющие панорамные виды.

 

О комплексе:
Это закрытая коллекция из шести современных вилл. Каждая вилла — воплощение комфорта, приватности и современного образа жизни, созданного в гармонии с природой.

 

В проект входят:
3 виллы на верхнем уровне с частным гаражом
3 виллы на нижнем уровне с двойной парковкой.

 

Основные характеристики:
Индивидуальные земельные участки площадью от 500 м²
Площадь виллот 180 m²
• Современная архитектура с панорамным остеклением
• Премиальные материалы и высокое качество строительства
• Просторные террасы, идеальные для отдыха
• Возможность индивидуальной планировки внутренних пространств.

 

План оплаты:
Покупателям предлагаются комфортные условия поэтапной оплаты:
10% — при бронировании
20% — после завершения строительства
30% — после окончания «серой» фазы
35% — после полного завершения строительства виллы
5% — после оформления документов.

 

Сроки реализации:
Строительство комплекса рассчитано на 10–12 месяцев с момента начала работ (январь 2026 года).

 

В стоимость включено:
• Бесплатные услуги дизайнера для разработки интерьера
Стандартная комплектация виллы с возможностью дополнительных опций по запросу.

 

Данный комплекс— идеальный выбор для тех, кто ценит современную эстетику, инвестиционную привлекательность и спокойствие жизни у моря. Выбирайте виллу, которая станет вашим личным пространством комфорта и вдохновения.

Местонахождение на карте

Тиват, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы
Досуг

Задайте все интересующие вопросы
Назад
Realting.com
Перейти
