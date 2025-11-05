Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата

Новый эксклюзивный проект современных роскошных вилл, идеально расположенный в одном из самых перспективных районов побережья в 6 км от центра города Тиват, в поселке Кавач. Комплекс сочетает высокие стандарты строительства, продуманный дизайн и впечатляющие панорамные виды.

О комплексе:

Это закрытая коллекция из шести современных вилл. Каждая вилла — воплощение комфорта, приватности и современного образа жизни, созданного в гармонии с природой.

В проект входят:

• 3 виллы на верхнем уровне с частным гаражом

• 3 виллы на нижнем уровне с двойной парковкой.

Основные характеристики:

• Индивидуальные земельные участки площадью от 500 м²

• Площадь вилл — от 180 m²

• Современная архитектура с панорамным остеклением

• Премиальные материалы и высокое качество строительства

• Просторные террасы, идеальные для отдыха

• Возможность индивидуальной планировки внутренних пространств.

План оплаты:

Покупателям предлагаются комфортные условия поэтапной оплаты:

• 10% — при бронировании

• 20% — после завершения строительства

• 30% — после окончания «серой» фазы

• 35% — после полного завершения строительства виллы

• 5% — после оформления документов.

Сроки реализации:

Строительство комплекса рассчитано на 10–12 месяцев с момента начала работ (январь 2026 года).

В стоимость включено:

• Бесплатные услуги дизайнера для разработки интерьера

• Стандартная комплектация виллы с возможностью дополнительных опций по запросу.

Данный комплекс— идеальный выбор для тех, кто ценит современную эстетику, инвестиционную привлекательность и спокойствие жизни у моря. Выбирайте виллу, которая станет вашим личным пространством комфорта и вдохновения.