Жилой комплекс Комплекс вилл в пригороде Тивата

Новый эксклюзивный проект современных роскошных вилл, идеально расположенный в одном из самых перспективных районов побережья в 6 км от центра города Тиват, в поселке Кавач. Комплекс сочетает высокие стандарты строительства, продуманный дизайн и впечатляющие панорамные виды.
О комплексе:
Это закрытая коллекция из шести современных вилл. Каждая вилла — воплощение комфорта, приватности и современного образа жизни, созданного в гармонии с природой.
В проект входят:
• 3 виллы на верхнем уровне с частным гаражом
• 3 виллы на нижнем уровне с двойной парковкой.
Основные характеристики:
• Индивидуальные земельные участки площадью от 500 м²
• Площадь вилл — от 180 m²
• Современная архитектура с панорамным остеклением
• Премиальные материалы и высокое качество строительства
• Просторные террасы, идеальные для отдыха
• Возможность индивидуальной планировки внутренних пространств.
План оплаты:
Покупателям предлагаются комфортные условия поэтапной оплаты:
• 10% — при бронировании
• 20% — после завершения строительства
• 30% — после окончания «серой» фазы
• 35% — после полного завершения строительства виллы
• 5% — после оформления документов.
Сроки реализации:
Строительство комплекса рассчитано на 10–12 месяцев с момента начала работ (январь 2026 года).
В стоимость включено:
• Бесплатные услуги дизайнера для разработки интерьера
• Стандартная комплектация виллы с возможностью дополнительных опций по запросу.
Данный комплекс— идеальный выбор для тех, кто ценит современную эстетику, инвестиционную привлекательность и спокойствие жизни у моря. Выбирайте виллу, которая станет вашим личным пространством комфорта и вдохновения.