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Жилой комплекс Skyline Becici

Бечичи, Черногория
от
$229,450
;
9
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ID: 38112
ID новостройки на Realting
In CRM: 7
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 21.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Деревня
    Бечичи
  • Адрес
    Jadranski put

Характеристики объекта

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Удаленная сделка

О комплексе

Современный жилой комплекс Skyline Apartments by In Property расположен в Бечичи — одном из самых востребованных курортных районов Будванской ривьеры, непосредственно у моря. Проект представляет собой современное жилое здание с апартаментами, ориентированное на комфортное проживание и отдых у побережья. Комплекс отличается удачным расположением, панорамными видами и функциональными планировками квартир. Апартаменты оборудованы кухнями, зонами отдыха и санузлами, что делает их удобными как для краткосрочного, так и для длительного проживания. На территории комплекса и в его непосредственной близости предусмотрены: открытый бассейнпрямой доступ к пляжупарковкаWi-Fi и современные коммуникациилифты и удобные входные группыКомплекс ориентирован на комфортную повседневную жизнь и отдых у моря.
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 47.0 – 50.0
Цена за м², USD 4,882 – 5,966
Цена квартиры, USD 229,450 – 298,285

Местонахождение на карте

Бечичи, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы

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Жилой комплекс Skyline Becici
Бечичи, Черногория
от
$229,450
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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