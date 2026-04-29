Жилой комплекс Skyline Becici

Современный жилой комплекс Skyline Apartments by In Property расположен в Бечичи — одном из самых востребованных курортных районов Будванской ривьеры, непосредственно у моря. Проект представляет собой современное жилое здание с апартаментами, ориентированное на комфортное проживание и отдых у побережья. Комплекс отличается удачным расположением, панорамными видами и функциональными планировками квартир. Апартаменты оборудованы кухнями, зонами отдыха и санузлами, что делает их удобными как для краткосрочного, так и для длительного проживания. На территории комплекса и в его непосредственной близости предусмотрены: открытый бассейнпрямой доступ к пляжупарковкаWi-Fi и современные коммуникациилифты и удобные входные группыКомплекс ориентирован на комфортную повседневную жизнь и отдых у моря.