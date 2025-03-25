Жилой комплекс Апартаменты в кондо-отеле на 1 линии в Бечичи

Новый кондо-отель находится на 1 линии от моря, прямо на набережной поселка Бечичи, в Будванской Ривьере - самой развитой и привлекательной для туристов части побережья Черногории.

Отель имеет прямой выход на галечный пляж Бечичи, протяженностью 2 км, который многие считают самым красивым пляжем Черногории. Обладатели апартаментов будут наслаждаться шикарным видом на море, красивейшей природой и безупречным сервисом.

Все апартаменты отличаются панорамными видами на море, а также высочайшим качеством строительства и отделочных материалов. Комплекс состоит их отеля категории 5 звезд и кондо-отеля. Оба отеля имеют как свою собственную, так и общую инфраструктуру – 2 бассейна, SPA, ресторан, кафе, рецепцию.

- В подвальных помещениях объекта расположены гараж и технические помещения. В цокольном этаже запроектированы магазины, рестораны, кафе.

- На первом этаже размещены главный вход в отель, ресепшн, ресторан, террасы.

- На втором этаже, помимо номеров, расположены рекреационные зоны, SPA, бассейны.

- На типовых этажах, от третьего до девятого, располагаются номера различных категорий – от стандартных номеров до апартаментов.

- На верхних этажах – с одиннадцатого до тринадцатого, в каскадах, выполненных с последовательным отступом от фасада на каждые 3 м, располагаются самые большие апартаменты в составе от 1 до 4 спален, спроектированные в соответствии с действующим для пятизвездочных отелей стандартом. Перед самыми большими номерами на больших каскадных террасах расположены зеленые сады.

Жилая часть кондо-отеля на типовых этажах расположена вокруг центрального атриума – от первого до девятого этажа.

Комплекс обслуживается управляющей компанией, которая также предлагает владельцам возможность включения апартаментов в арендный пул отеля и получение арендного дохода.