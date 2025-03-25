Жилой комплекс Новый жилой комплекс у моря в Которе

Представляем Вашему вниманию новый жилой комплекс в Которе. Этот регион славится своим мягким климатом, вековыми оливковыми рощами и кристально чистыми водами залива. Комплекс расположен всего в 50 метрах от моря, предлагая неповторимую атмосферу уединения и гармонии с природой.

Комплекс состоит из двух современных зданий с панорамными окнами и террасами, откуда открываются завораживающие виды на старый город Котор и Которский залив. Во дворе обустроена зона для отдыха и детская площадка.

До исторического центра Котора – всего 10 минут пешком, где вас ждут узкие каменные улочки, средневековые крепостные стены, уютные площади и дух многовековой истории, охраняемой ЮНЕСКО.

• В продаже имеются апартаменты с 1 спальней, 2 спальнями и 3 спальнями.

• Площадь: от 38 м² до 75 м².

• Квартиры продаются в чистовой отделке со встроенной сантехникой.

При покупке от застройщика покупатель освобождается от уплаты налога.

Этот жилой комплекс идеально подойдет как для комфортного проживания с семьей, так и для выгодной инвестиции.

