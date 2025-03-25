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Жилой комплекс Новый жилой комплекс у моря в Которе

Муо, Черногория
от
$162,737
;
5
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Описание Описание
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ID: 27307
ID новостройки на Realting
In CRM: 2552
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Дата обновления: 04.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Котор
  • Деревня
    Муо

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    3

О комплексе

Представляем Вашему вниманию новый жилой комплекс в Которе. Этот регион славится своим мягким климатом, вековыми оливковыми рощами и кристально чистыми водами залива. Комплекс расположен всего в 50 метрах от моря, предлагая неповторимую атмосферу уединения и гармонии с природой.

 

Комплекс состоит из двух современных зданий с панорамными окнами и террасами, откуда открываются завораживающие виды на старый город Котор и Которский залив. Во дворе обустроена зона для отдыха и детская площадка.

До исторического центра Котора – всего 10 минут пешком, где вас ждут узкие каменные улочки, средневековые крепостные стены, уютные площади и дух многовековой истории, охраняемой ЮНЕСКО.

 

• В продаже имеются апартаменты с 1 спальней, 2 спальнями и 3 спальнями.
• Площадь: от 38 м² до 75 м².
• Квартиры продаются в чистовой отделке со встроенной сантехникой.

 

При покупке от застройщика покупатель освобождается от уплаты налога.

Этот жилой комплекс идеально подойдет как для комфортного проживания с семьей, так и для выгодной инвестиции.
 

Местонахождение на карте

Муо, Черногория

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс у моря в Которе
Муо, Черногория
от
$162,737
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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