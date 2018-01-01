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Черногория
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Долгосрочная аренда жилой недвижимости в Черногории
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161 объект найдено
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Квартира 1 спальня с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Тиват, Черногория
2
1
54 м²
2/3
One bedroom Apartament for long term rent in nice and quiet area Donja Lastva , apartment is…
€1,250
за сутки
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Застройщик
Kraft Construction
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+38269557445
nesh@thesymphony.me
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Будва, Черногория
3
1
70 м²
1
A spacious two-room apartment is located in a quiet part of Budva, near the Second Primary…
€650
за сутки
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Агентство
Leo Estate
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+38268751122
office@leoestate.com
Квартира 1 ванная
Будва, Черногория
1
14 м²
Квартира-студия 14м2 плюс двор с террасой в аренду в фантастическом месте в Будве. Квартира …
€800
за сутки
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Квартира 2 спальни с парковкой
Lastva Grbaljska, Черногория
2
1
76 м²
2
Продается урбанизированный 4.163 м2, расположенный в городе Кавач, муниципалитет Котор. Этот…
€850
за сутки
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Квартира 1 спальня с парковкой
Будва, Черногория
1
1
58 м²
2
Сдается 1-комнатная квартира в привлекательном месте Будвы. Квартира расположена в прекрасно…
€800
за сутки
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
1
1
50 м²
1
Сдается 1-комнатная квартира в привлекательном месте Будвы. Квартира расположена в прекрасно…
€800
за сутки
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Квартира 1 спальня с гаражом
Будва, Черногория
1
30 м²
Сдается однокомнатная квартира в Будве, район Веля Виногради. Структура: Гостиная с кухней и…
€400
за сутки
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Квартира 2 спальни с общественной парковкой
Бечичи, Черногория
2
2
70 м²
Эксклюзивная продажа квартир в новостройке в Петроваце, одном из самых красивых прибрежных г…
€1,300
за сутки
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на горы
Бечичи, Черногория
1
1
37 м²
7
Сдается 2-комнатная современная меблированная квартира в хорошем месте в поселке Голубовина …
€400
за сутки
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на горы
Бечичи, Черногория
1
1
37 м²
7
Сдается 2-комнатная современная меблированная квартира в хорошем месте в поселке Голубовина …
€650
за сутки
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Квартира 1 спальня с видом на море, с гаражом
Бечичи, Черногория
1
1
45 м²
Продается роскошная квартира площадью 42 м², расположенная в отеле Regent, Порто Монтенегро.…
€550
за сутки
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1
1
50 м²
Продается роскошная квартира площадью 42 м², расположенная в отеле Regent, Порто Монтенегро.…
€1,300
за сутки
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
1
1
50 м²
Продается просторный пентхаус в городе Добра Вода, муниципалитет Бар, всего в 200 метрах от …
€1,600
за сутки
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Бечичи, Черногория
3
2
69 м²
5/7
Квартира с 2 спальнями, современный дизайн, итальянская мебель, комфортная планировка и чару…
€950
за сутки
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Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
2
1
50 м²
5/7
Квартира с 1 спальней, современный дизайн, итальянская мебель, комфортная планировка и чарую…
€850
за сутки
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Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Zagora, Черногория
3
2
Роскошная вилла на продажу в Тивате в фантастическом месте. Она была построена в 2019 году. …
€2,800
за сутки
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Коммерческая с гаражом
Будва, Черногория
30 м²
Продается полностью действующий ресторан, расположенный в Бечичи, за рынком Мега. Ресторан п…
€100
за сутки
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Квартира 1 спальня с парковкой
Будва, Черногория
1
1
45 м²
2
Сдается однокомнатная квартира 45м2 в отличном месте над отелем Славие в поселке Вельи Виног…
€550
за сутки
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Офис 1 ванная с кондиционером
Добра Вода, Черногория
1
256 м²
1
Сдается новая двухкомнатная квартира в Бечичи, всего в нескольких минутах ходьбы от пляжа. К…
€6,000
за сутки
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
1
1
60 м²
1
Сдается 1-комнатная квартира в привлекательном месте Будвы. Квартира расположена в прекрасно…
€750
за сутки
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Квартира 2 спальни с видом на море, с бассейном, с гаражом
Бечичи, Черногория
2
2
95 м²
5
Ищете красивую квартиру недалеко от моря? Не упустите возможность стать обладателем квартиры…
€1,800
за сутки
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Квартира 3 спальни с видом на море, с бассейном, с гаражом
Бечичи, Черногория
3
2
107 м²
5
Продается красивый дом с бассейном и видом на море в Режевичи.Этот дом состоит из двух этаже…
€2,200
за сутки
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Квартира 3 спальни с видом на море
Тиват, Черногория
3
1
100 м²
3
Сдается 2-комнатная современная меблированная квартира в хорошем месте в поселке Голубовина …
€1,100
за сутки
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Квартира 1 спальня с видом на город
Будва, Черногория
1
1
52 м²
3
Продается дом с бассейном в Баре, площадью 170 м2, двором 561 м2 и подсобным/деловым помещен…
€700
за сутки
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Квартира 1 спальня с видом на море
Будва, Черногория
1
1
47 м²
2
Продается дом в Баре, идеально расположенный недалеко от автовокзала.Этот объект недвижимост…
€500
за сутки
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Квартира 1 спальня с видом на море
Будва, Черногория
1
1
47 м²
2
Продается дом в Баре, идеально расположенный недалеко от автовокзала.Этот объект недвижимост…
€700
за сутки
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Квартира 1 ванная с видом на море
Будва, Черногория
1
44 м²
3
Продается дом в Баре, идеально расположенный недалеко от автовокзала.Этот объект недвижимост…
€400
за сутки
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Квартира 2 спальни с Мебель, с Парковка, с Кондиционер
Бар, Черногория
2
2
84 м²
2
For long-term rent an apartment with 2 bedrooms in Bar. Excellent location and personal park…
€800
за сутки
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Квартира 1 спальня с видом на море
Тиват, Черногория
1
1
50 м²
1
Сдается красивая однокомнатная квартира в Бечичи площадью 67м2. Квартира расположена на 4 эт…
€2,200
за сутки
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
Квартира 1 спальня с видом на море, с бассейном, с гаражом
Бечичи, Черногория
1
1
72 м²
3
Сдается красивая однокомнатная квартира в Бечичи площадью 67м2. Квартира расположена на 4 эт…
€1,300
за сутки
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Italiano, Hrvatski
+38268082770
amforarealestate@gmail.com
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