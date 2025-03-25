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  4. Жилой комплекс Апартаменты в отеле 5 звезд на первой линии в Будве

Жилой комплекс Апартаменты в отеле 5 звезд на первой линии в Будве

Будва, Черногория
от
$813,575
;
11
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ID: 27271
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In CRM: 2413
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Дата обновления: 05.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Город
    Будва

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    11

О комплексе

Новый шикарный Отель 5 звезд расположен в Будве, Черногория в 10 метрах от моря. Визитной карточкой комплекса является эксклюзивное месторасположение первая линия, панорамные окна с видом на море, наличие собственной инфраструктуры.

Всего в отеле имеется 88 гостиничных номеров и апартаментов, а также еще 66 апартаментов от 83 м2 до 256 м2, доступных для приобретения.


Все номера, апартаменты и пентхаусы, соответствуют самым высоким стандартам 5 звездочного отеля.
Апартаменты-люкс с видом на море имеют роскошные террасы с собственными бассейнами и зеленью, что обеспечивает гостям спокойную и безмятежную атмосферу.


Отель может похвастаться широким спектром услуг и удобств, которые сделают пребывание гостей незабываемым. Отель занимает с первого по третий этажи здания и предлагает широкий выбор комфортабельных и стильных номеров. Жилые помещения, доступные для продажи, расположены на четвертом-девятом этажах. Эти тщательно спроектированные апартаменты представляют собой идеальное сочетание роскоши и функциональности с потрясающим видом на окрестности. Десятый этаж отведен исключительно под пентхаусы с такими роскошными удобствами, как гидромассажные ванны и просторные террасы. 

 

На первом этаже расположены несколько магазинов и боковой вход в отель. В центральном зале, выходящем на набережную, расположилось кафе с потрясающим видом на море.

 

Отель имеет два входа, один из которых удобно расположен на набережной, а другой - с бульвара. Главный вход, расположенный в пристройке конгресс-центра, обеспечивает легкий доступ к различным мероприятиям и конференциям. Благодаря своему исключительному расположению и большому наплыву туристов, отель является идеальным местом как для туристов, так и для деловых путешественников. 

В отеле есть два ресторана: один на завтрак на 218 мест, а другой на 95 мест. Первый этаж отеля отведен под оздоровительный центр, открытый и закрытый бассейны, фитнес-центр и спа. Гости могут заняться различными видами деятельности и процедурами, чтобы омолодить душу и тело.

 

Благодаря исключительному расположению, первоклассным удобствам и роскошным номерам отель является идеальным местом для путешественников, желающих получить незабываемые впечатления от Будвы, Черногория. Будь то семейный отдых или деловая поездка, широкий спектр удобств и услуг отеля удовлетворит любые потребности, обеспечивая комфортное и приятное пребывание.

По ссылкам представлена более подробная информация об апартаментах с 1 спальней и апартаментах с 3 спальнями, расположенных в данном комплексе.

Местонахождение на карте

Будва, Черногория

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