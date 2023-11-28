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Инвестиционная недвижимость в Черногории

Подгорица
20
Колашин
4
Радовичи
3
Инвестиционная В архив
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43 объекта найдено
Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Община Будва, Черногория
Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Община Будва, Черногория
Площадь 777 м²
Описание Будванская ривьера, район Марковичи. Инвестиционный обьект в фазе строительства…
€64,000
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Инвестиционная в Столив, Черногория
Инвестиционная
Столив, Черногория
Площадь 148 м²
Инвестиционное предложение. Отель. Рисань. Первая линия. три урбанизированных участка. Четы…
€1,10 млн
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Инвестиционная 5 спален в Rijeka-Rezevici, Черногория
Инвестиционная 5 спален
Rijeka-Rezevici, Черногория
Комнаты 5
Площадь 600 м²
Поселок удобно расположен, в непосредственной близости от лучших туристических центров Черн…
€1,55 млн
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Инвестиционная в Borje, Черногория
Инвестиционная
Borje, Черногория
Площадь 210 м²
Этаж 1
Жабляк, Борье — Три новых дома на продажу / Арендный бизнес  Продаются три новых дома: На у…
€190,000
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Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Радовичи, Черногория
Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Радовичи, Черногория
Барская Ривьера, район Утеха. Участок земли под элитное строительство на первой линии у …
Цена по запросу
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Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Радовичи, Черногория
Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Радовичи, Черногория
Площадь 16 287 м²
Бока Которский залив, Тиватская ривьера, полуостров Луштица. Земельный участок под строи…
Цена по запросу
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Инвестиционная 1 спальня с телевизором, с Brought electricity, с Brought phone в Подгорица, Черногория
Инвестиционная 1 спальня с телевизором, с Brought electricity, с Brought phone
Подгорица, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Отремонтированный ресторан общественного питания расположен на побережье и состоит из рестор…
€240,000
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Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Радовичи, Черногория
Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Радовичи, Черногория
Площадь 3 600 м²
Полуостров Луштица. Инвестиционный Проект строительства элитных вилл в Волчьей Бухте. П…
€6,15 млн
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Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Кумбор, Черногория
Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Кумбор, Черногория
Площадь 16 403 м²
Бока Которский залив, район Кумбор. Участок под элитное строительство с высоким инвестиц…
€3,50 млн
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Инвестиционная с predostavlyaetsya VNZh в Тиват, Черногория
Инвестиционная с predostavlyaetsya VNZh
Тиват, Черногория
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
€450,000
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Инвестиционная с predostavlyaetsya VNZh в Колашин, Черногория
Инвестиционная с predostavlyaetsya VNZh
Колашин, Черногория
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
€250,000
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Инвестиционная с predostavlyaetsya VNZh в canj, Черногория
Инвестиционная с predostavlyaetsya VNZh
canj, Черногория
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
€450,000
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Инвестиционная с predostavlyaetsya VNZh в Будва, Черногория
Инвестиционная с predostavlyaetsya VNZh
Будва, Черногория
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
€450,000
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Инвестиционная с predostavlyaetsya VNZh в Пржно, Черногория
Инвестиционная с predostavlyaetsya VNZh
Пржно, Черногория
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
€800,000
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Инвестиционная с predostavlyaetsya VNZh в Община Мойковац, Черногория
Инвестиционная с predostavlyaetsya VNZh
Община Мойковац, Черногория
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
€250,000
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Инвестиционная с predostavlyaetsya VNZh в Община Мойковац, Черногория
Инвестиционная с predostavlyaetsya VNZh
Община Мойковац, Черногория
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
€250,000
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Инвестиционная с predostavlyaetsya VNZh в Колашин, Черногория
Инвестиционная с predostavlyaetsya VNZh
Колашин, Черногория
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
€250,000
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Инвестиционная с predostavlyaetsya VNZh в Колашин, Черногория
Инвестиционная с predostavlyaetsya VNZh
Колашин, Черногория
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
€250,000
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Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh в Колашин, Черногория
Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh
Колашин, Черногория
Сейчас Черногория – единственное государство в Европе с действующей государственной инве…
€250,000
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Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Доброта, Черногория
Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Доброта, Черногория
Площадь 400 м²
Площадь у основания – 230 кв.м. Этажность 3 Общая разрешённая площадь жилых помещений …
€350,000
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Инвестиционная 10 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh в Marovici, Черногория
Инвестиционная 10 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh
Marovici, Черногория
Количество спален 10
Площадь 1 400 м²
Все разрешения в наличии. Продажа от собственника. Потрясающий вид на море и на горы. Ка…
€750,000
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Инвестиционная 8 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh в Marovici, Черногория
Инвестиционная 8 спален у моря, с predostavlyaetsya VNZh
Marovici, Черногория
Количество спален 8
Площадь 600 м²
Три объекта - на 50% незавершённого строительства. Все разрешения в наличии. Продажа от …
€280,000
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Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh в Рафаиловичи, Черногория
Инвестиционная у моря, с predostavlyaetsya VNZh
Рафаиловичи, Черногория
Площадь 35 м²
Этажность объекта: G+S+P+12 (13 надземных этажей) Площадь апартаментов: от 25 м2 до 700 …
€158,400
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Инвестиционная 1 спальня с телевизором, с Brought electricity, с Brought phone в Подгорица, Черногория
Инвестиционная 1 спальня с телевизором, с Brought electricity, с Brought phone
Подгорица, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
ПП на первом этаже, состоящий из одной комнаты с кухней и туалетом
€57,000
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Инвестиционная 2 спальни с телевизором, с Brought electricity, с Brought phone в Подгорица, Черногория
Инвестиционная 2 спальни с телевизором, с Brought electricity, с Brought phone
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Роскошные немеблированные офисные помещения, предназначенные для кейтеринга, например, ресто…
€240,000
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Инвестиционная 2 ванных с телевизором, с Brought electricity, с Brought phone в Подгорица, Черногория
Инвестиционная 2 ванных с телевизором, с Brought electricity, с Brought phone
Подгорица, Черногория
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Меблированное офисное помещение с шестью офисами, кухней, ванной комнатой и противоугонной системой
€210,000
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Инвестиционная 1 спальня с телевизором, с Brought electricity, с Brought phone в Подгорица, Черногория
Инвестиционная 1 спальня с телевизором, с Brought electricity, с Brought phone
Подгорица, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 280 м²
€128,750
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Инвестиционная с телевизором, с Brought electricity, с Brought phone в Подгорица, Черногория
Инвестиционная с телевизором, с Brought electricity, с Brought phone
Подгорица, Черногория
Площадь 90 м²
Роскошное коммерческое помещение, площадь 90 м2. Он имеет два входа, проводимое электричеств…
€700
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Инвестиционная 2 спальни с телевизором, с Brought electricity, с Brought phone в Подгорица, Черногория
Инвестиционная 2 спальни с телевизором, с Brought electricity, с Brought phone
Подгорица, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€75,000
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Инвестиционная 1 спальня с телевизором, с Brought electricity, с Brought phone в Подгорица, Черногория
Инвестиционная 1 спальня с телевизором, с Brought electricity, с Brought phone
Подгорица, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
€33,990
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