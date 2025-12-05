Отель Swissôtel Branded Apartments | Kolašin Valleys Ski Resort

Kolašin Valleys - крупнейший горный курорт на Балканах, спроектированный Ecosign - канадской фирмой Whistler Blackcomb и более 400 горнолыжных курортов по всему миру. Расположенный в Черногорских Альпах в охраняемом природном заповеднике, курорт охватывает две возвышенности (1450 Village и 1600 Village) и предлагает подлинную круглогодичную альпийскую жизнь.

Полный генеральный план включает в себя 150 км горнолыжных трасс, 23 гостиничных и жилых здания, 73 частных шале и более 30 ресторанов и оздоровительных учреждений. Каждый дом имеет доступ к лыжам / лыжам. Первый отель Swissôtel Resort Kolašin открылся в 2025 году и устанавливает эксплуатационный стандарт для всей застройки.

Резиденции Q находится в пределах 1600 Village - более высокая, более эксклюзивная высота - предлагает прямой доступ к склону, гарантированные снежные условия и панорамный вид на горы.

Расположение: 1600 Village, Kolašin Valleys Mountain Resort, Черногория

Тип здания: Ski-in/ski-out фирменные резиденции

Оператор: Swissôtel (Accor Group)

Высота: 1600 м над уровнем моря

Доступные единицы

Студии: 28-32 м2 | от € 183 744

1 спальня: 32-44 м2 | от € 201 222

2-спальня: 61-65 м2 | от €370 080 до €454 160

Все агрегаты поставляются полностью меблированными и под ключ (оборудованная кухня, премиальная отделка, напольное отопление, встроенное хранилище).

Ключевые особенности

Прямой доступ к лыжам / лыжам

Управление и услуги Swissôtel (консьерж, ведение домашнего хозяйства, техническое обслуживание)

✓ Опциональная программа аренды с профессиональным управлением доходностью

✓ На месте: 3 ресторана, спа и велнес, лыжный зал

✓ Круглогодичное использование: катание на лыжах зимой, прохладный альпийский климат летом (18-24 ° C)

Инвестиционные выгоды